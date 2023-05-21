https://sputnikarabic.ae/20230521/ليبيا-رئيس-الحكومة-المكلف-يعلن-إطلاق-حوار-وطني-شامل-ويؤكد-الالتزام-بالمعاهدات-الدولية-1077293987.html

ليبيا.. رئيس الحكومة المكلف يعلن إطلاق حوار وطني شامل ويؤكد الالتزام بالمعاهدات الدولية

ليبيا.. رئيس الحكومة المكلف يعلن إطلاق حوار وطني شامل ويؤكد الالتزام بالمعاهدات الدولية

أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أسامة حماد، اليوم الأحد، إطلاق حوار وطني شامل، مؤكدا التزام حكومته بجميع المعاهدات الدولية والاتفاقيات مع الهيئات... 21.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-21T20:44+0000

2023-05-21T20:44+0000

2023-05-21T20:44+0000

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بنغازي - سبوتنيك. وقال حماد، في بيان، إن "الحكومة الليبية ملتزمة بالمعاهدات الدولية وكافة المواثيق مع الهيئات والمنظمات الدولية بما يحقق الاستقرار في العالم".ودعا رئيس الحكومة المكلف "البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى القيام بدورها للدفع نحو إنجاح المصالحة في ليبيا، كما أعلن عن إطلاق حوار وطني برعاية الحكومة".وأضاف: "أشكر أعضاء مجلس النواب على ثقتهم بتكليفي برئاسة الحكومة الليبية في ظل الأوضاع الراهنة، ونشكر رئيس الحكومة السيد فتحي باشاغا على مواقفه الوطنية، ونحاول إكمال الطريق نحو الاستقرار المنشود".وتابع حماد:وشدد حماد: "حكومتنا هي حكومة كل الليبيين، وأيدينا ممدودة للجميع، وسنشرع قريبًا في إطلاق حوار وطني شامل يضمن الحقوق والحريات، ويرفع المعاناة عن المهجرين والنازحين في الداخل والخارج".وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، الثلاثاء الماضي، إن المجلس صوت بالأغلبية على إيقاف فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق، وتكليف وزير المال أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المال.وكلف البرلمان المتمركز شرقي البلاد، باشاغا في آذار/ مارس 2022، لكن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عامين، رفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات، ما أدى إلى صراع مطول بين الحكومتين المتنافستين.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

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