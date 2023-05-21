تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
00:08 GMT 21.05.2023
تحالف القوى السياسية في السودان يرحب باتفاق وقف إطلاق النار ويدعو الجانبين المتحاربين إلى احترامه
23:39 GMT 20.05.2023
بلينكن تعليقا على اتفاق الهدنة في السودان: أناشد كلا الجانبين التمسك بهذا الاتفاق وأنظار العالم تراقب
22:28 GMT 20.05.2023
وزير الخارجية السعودي: اتفاق وقف إطلاق النار يعطي بصيص أمل لأهل السودان ويعد خطوة على الطريق الصحيح
22:05 GMT 20.05.2023
الخارجية الأمركية: أمريكا والسعودية تؤكدان التوصل إلى هدنة إنسانية لمدة 7 أيام وسريان وقف إطلاق النار بعد 48 ساعة
20:44 GMT 20.05.2023
وزير الخارجية الأمريكي يناقش مع قائد الجيش السوداني هاتفيا تطورات المحادثات الجارية في جدة بشأن التوصل لوقف إطلاق النار بالسودان
18:39 GMT 20.05.2023
نقابة أطباء السودان: نطالب بممرات آمنة لإخراج وإغاثة المدنيين في نيالا
13:26 GMT 20.05.2023
مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرتس يغادر السودان بعد تلقيه تهديدات بطرد البعثة الأممية
12:53 GMT 20.05.2023
الخارجية السودانية تدين اعتداء قوات الدعم السريع على السفارة القطرية في الخرطوم
12:22 GMT 20.05.2023
12:09 GMT 20.05.2023
الطائرة الإغاثية السعودية السادسة تتجه إلى السودان وعلى متنها 30 طنا من المساعدات
11:26 GMT 20.05.2023
مالك عقار يعلن قبوله بتولي منصب نائب رئيس مجلس السيادة في السودان
11:26 GMT 20.05.2023
مالك عقار: المسؤولية الوطنية تحتم منع انزلاق السودان باتجاه أي تقسيم أو نزاعات قبلية
11:25 GMT 20.05.2023
مالك عقار: سنعمل على استكمال مسار التحول المدني الديمقراطي في السودان
11:25 GMT 20.05.2023
مالك عقار لقوات الدعم السريع: لا منتصر في الحرب ولا بديل عن جيش واحد لتحقيق الاستقرار في السودان
11:24 GMT 20.05.2023
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار: على القوات المسلحة أن تدرك أن تحقيق السلام لن يتسنى إلا عبر الحوار
11:23 GMT 20.05.2023
نائب رئيس مجلس السيادة في السودان مالك عقار: أعمل على التوصل لوقف إطلاق النار ثم إيقاف الحرب بشكل دائم
10:26 GMT 20.05.2023
10:05 GMT 20.05.2023
المبعوث الأممي للسودان يقدم تقريره أمام مجلس الأمن الاثنين المقبل
10:01 GMT 20.05.2023
10:00 GMT 20.05.2023
قطر تدين هجوم "قوات مسلحة غير نظامية" على سفارتها بالخرطوم وتؤكد عدم تعرض بعثتها لأي ضرر