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https://sputnikarabic.ae/20230521/ما-عدد-وأنواع-طائرات-الجيش-الأمريكي-التي-تتحطم-في-حوادث-كل-عام-1077271555.html
ما هو عدد طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟
ما هو عدد طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟
فقد الجيش الأمريكي نحو 150 طائرة عسكرية من طرازات متنوعة خلال الفترة من 2011 حتى 2021، وشمل ذلك عشرات المقاتلات الحربية، وجميعها تحطمت في حوادث وليس في حروب. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T10:57+0000
2023-05-21T10:57+0000
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الجيش الأمريكي
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كما شملت قائمة الطائرات التي فقدها الجيش الأمريكي خلال تلك الفترة طائرات شبحية وطائرات هيمنة جوية وطائرات مسيرة متطورة، حسبما ذكرت مجلة "إير آند سبيس فورسز" الأمريكية.وفيما يلي رصد لأبرز الحوادث التي تم تسجيلها سنويا وأنواع الطائرات التي تحطمت في كل عام.2011وصل عدد الطائرات الحربية التي فقدها الجيش الأمريكي في عام 2011 إلى 17 طائرة وشمل ذلك عدة أنواع من الطائرات المسيرة ومنها:2012وصل عدد الطائرات التي فقدها الجيش الأمريكي في 2012 إلى 21 طائرة أبرزها:2013فقد الجيش الأمريكي 17 طائرة في 2013 شملت مقاتلات وقاذفات استراتيجية وطائرات مسيرة وأبرزها:ووصل عدد مقاتلات "إف - 16" الأمريكية التي تحطمت في ذلك العام إلى 7 طائرات، إضافة إلى نحو 6 طائرات مسيرة شملت "إم كيو - 1 بي" و"إم كيو - 9".2014فقد الجيش الأمريكي في 2014 نحو 11 طائرة أبرزها:2015وصل عدد الطائرات التابعة للجيش الأمريكي التي تحطمت في 2015 إلى 14 طائرة وكان أبرزها:2016وصل عدد الطائرات التي فقدها الجيش الأمريكي في 2016 إلى 12 طائرة أبرزها:2017وصل عدد الطائرات التي فقدها الجيش الأمريكي في 2017 إلى 10 طائرات، أبرزها:2018وصل عدد الطائرات الحربية التي فقدها الجيش الأمريكي في 2018 إلى 12 طائرة، أبرزها:2019شهد عام 2019 تعرض طائرات الجيش الأمريكي لـ 7 حوادث طائرات، أبرزها:2020وصل عدد الطائرات التي فقدها الجيش الأمريكي في 2020 إلى 8 طائرات، أبرزها:2021وصل عدد الطائرات العسكرية الأمريكية التي تحطمت في 2021 إلى نحو 7 طائرات، شملت أنواع مختلفة من الطائرات أبرزها:يذكر أنه منذ 2022 حتى الآن، تم تسجيل العديد من حوادث الطائرات الحربية التابعة للجيش الأمريكي في قواعد عسكرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها، وكان أبرز الطائرات التي تعرضت لحوادث مقاتلات "إف - 35" الشبحية ومقاتلات "إف - 16" ومقاتلات "إف - 15".يذكر أن هناك عشرات الحوادث الأخرى التي تعرضت لها طائرات عسكرية مثل "إف - 16" و"إف - 15" و"إف - 18" و"إف - 35" يستخدمها حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها غير تابعة للجيش الأمريكي.
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, الجيش الأمريكي
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, الجيش الأمريكي

ما هو عدد طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟

10:57 GMT 21.05.2023
© AFP 2023مقاتلة "إف - 15" أمريكية
مقاتلة إف - 15 أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© AFP 2023
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فقد الجيش الأمريكي نحو 150 طائرة عسكرية من طرازات متنوعة خلال الفترة من 2011 حتى 2021، وشمل ذلك عشرات المقاتلات الحربية، وجميعها تحطمت في حوادث وليس في حروب.
كما شملت قائمة الطائرات التي فقدها الجيش الأمريكي خلال تلك الفترة طائرات شبحية وطائرات هيمنة جوية وطائرات مسيرة متطورة، حسبما ذكرت مجلة "إير آند سبيس فورسز" الأمريكية.
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وفيما يلي رصد لأبرز الحوادث التي تم تسجيلها سنويا وأنواع الطائرات التي تحطمت في كل عام.

2011

وصل عدد الطائرات الحربية التي فقدها الجيش الأمريكي في عام 2011 إلى 17 طائرة وشمل ذلك عدة أنواع من الطائرات المسيرة ومنها:
7 طائرات مسيرة طراز "إم كيو - 1 بي".
طائرتان "إيه - 10".
3 طائرات "إف - 16".
طائرة "إف - 15 إي".
طائرة "إف - 15 سي".
طائرة "سي في - 22 بي".
طائرة "تي - 38 سي".
طائرة "يو إتش - 1 إن".
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2012

وصل عدد الطائرات التي فقدها الجيش الأمريكي في 2012 إلى 21 طائرة أبرزها:
طائرة الاستطلاع "تارس"
4 طائرات مسيرة "إم كيو - 1".
3 طائرات مسيرة "إم كيو - 1 بي".
طائرتان "إف - 16".
طائرتان "إف - 15".
طائرة هيمنة جوية "إف - 22".
طائرة نقل عسكري "سي - 130 إتش 3".
طائرة "سي في - 22 بي".
طائرتان مسيرتان "إم كيو - 9 إيه".

2013

فقد الجيش الأمريكي 17 طائرة في 2013 شملت مقاتلات وقاذفات استراتيجية وطائرات مسيرة وأبرزها:
"بي - 52 إتش".
"بي - 1 بي".
"إيه - 10".
"إف - 16".
ووصل عدد مقاتلات "إف - 16" الأمريكية التي تحطمت في ذلك العام إلى 7 طائرات، إضافة إلى نحو 6 طائرات مسيرة شملت "إم كيو - 1 بي" و"إم كيو - 9".
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2014

فقد الجيش الأمريكي في 2014 نحو 11 طائرة أبرزها:
"إف - 15 سي".
"كيه سي - 135".
"إم كيو - 1 بي".

2015

وصل عدد الطائرات التابعة للجيش الأمريكي التي تحطمت في 2015 إلى 14 طائرة وكان أبرزها:
"إف - 15".
"إف - 16".
"سي - 130 إتش".
"إم كيو - 1 بي".
"إم كيو - 9 إيه".

2016

وصل عدد الطائرات التي فقدها الجيش الأمريكي في 2016 إلى 12 طائرة أبرزها:
"إف - 16".
"سي - 130 جيه".
"إم كيو - 1 بي".
"إم كيو - 9 إيه".
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2017

وصل عدد الطائرات التي فقدها الجيش الأمريكي في 2017 إلى 10 طائرات، أبرزها:
"إف - 35 إيه" الشبحية.
"إم كيو - 1 بي".
"إم كيو - 9 إيه".
"إف - 16".
"كيه سي - 10".

2018

وصل عدد الطائرات الحربية التي فقدها الجيش الأمريكي في 2018 إلى 12 طائرة، أبرزها:
طائرة الهيمنة الجوية "إف - 22".
مقاتلات "إف - 16".
طائرات "إيه - 10".
مسيرات "إم كيو - 9 إيه".
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2019

شهد عام 2019 تعرض طائرات الجيش الأمريكي لـ 7 حوادث طائرات، أبرزها:
"إف - 15 سي".
"إم كيو - 1 بي".
الطائرة الهجومية الخفيفة "إيه - 29".
طائرة التدريب "تي - 38".

2020

وصل عدد الطائرات التي فقدها الجيش الأمريكي في 2020 إلى 8 طائرات، أبرزها:
الطائرة الشبحية "إف - 35".
المقاتلة "إف - 16".
المقاتلة "إف - 15".
طائرة الشحن "سي - 130 إتش".

2021

وصل عدد الطائرات العسكرية الأمريكية التي تحطمت في 2021 إلى نحو 7 طائرات، شملت أنواع مختلفة من الطائرات أبرزها:
"إف - 16".
"إف - 22" الشبحية.
"سي - 130 جيه".
مسيرات "إم كيو - 9".
يذكر أنه منذ 2022 حتى الآن، تم تسجيل العديد من حوادث الطائرات الحربية التابعة للجيش الأمريكي في قواعد عسكرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها، وكان أبرز الطائرات التي تعرضت لحوادث مقاتلات "إف - 35" الشبحية ومقاتلات "إف - 16" ومقاتلات "إف - 15".
يذكر أن هناك عشرات الحوادث الأخرى التي تعرضت لها طائرات عسكرية مثل "إف - 16" و"إف - 15" و"إف - 18" و"إف - 35" يستخدمها حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها غير تابعة للجيش الأمريكي.
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