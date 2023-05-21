ما هو عدد طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟
© AFP 2023مقاتلة "إف - 15" أمريكية
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فقد الجيش الأمريكي نحو 150 طائرة عسكرية من طرازات متنوعة خلال الفترة من 2011 حتى 2021، وشمل ذلك عشرات المقاتلات الحربية، وجميعها تحطمت في حوادث وليس في حروب.
كما شملت قائمة الطائرات التي فقدها الجيش الأمريكي خلال تلك الفترة طائرات شبحية وطائرات هيمنة جوية وطائرات مسيرة متطورة، حسبما ذكرت مجلة "إير آند سبيس فورسز" الأمريكية.
17 مايو, 08:41 GMT
وفيما يلي رصد لأبرز الحوادث التي تم تسجيلها سنويا وأنواع الطائرات التي تحطمت في كل عام.
2011
وصل عدد الطائرات الحربية التي فقدها الجيش الأمريكي في عام 2011 إلى 17 طائرة وشمل ذلك عدة أنواع من الطائرات المسيرة ومنها:
7 طائرات مسيرة طراز "إم كيو - 1 بي".
طائرتان "إيه - 10".
3 طائرات "إف - 16".
طائرة "إف - 15 إي".
طائرة "إف - 15 سي".
طائرة "سي في - 22 بي".
طائرة "تي - 38 سي".
طائرة "يو إتش - 1 إن".
18 نوفمبر 2021, 10:00 GMT
2012
وصل عدد الطائرات التي فقدها الجيش الأمريكي في 2012 إلى 21 طائرة أبرزها:
طائرة الاستطلاع "تارس"
4 طائرات مسيرة "إم كيو - 1".
3 طائرات مسيرة "إم كيو - 1 بي".
طائرتان "إف - 16".
طائرتان "إف - 15".
طائرة هيمنة جوية "إف - 22".
طائرة نقل عسكري "سي - 130 إتش 3".
طائرة "سي في - 22 بي".
طائرتان مسيرتان "إم كيو - 9 إيه".
2013
فقد الجيش الأمريكي 17 طائرة في 2013 شملت مقاتلات وقاذفات استراتيجية وطائرات مسيرة وأبرزها:
"بي - 52 إتش".
"بي - 1 بي".
"إيه - 10".
"إف - 16".
ووصل عدد مقاتلات "إف - 16" الأمريكية التي تحطمت في ذلك العام إلى 7 طائرات، إضافة إلى نحو 6 طائرات مسيرة شملت "إم كيو - 1 بي" و"إم كيو - 9".
7 مايو, 12:17 GMT
2014
فقد الجيش الأمريكي في 2014 نحو 11 طائرة أبرزها:
"إف - 15 سي".
"كيه سي - 135".
"إم كيو - 1 بي".
2015
وصل عدد الطائرات التابعة للجيش الأمريكي التي تحطمت في 2015 إلى 14 طائرة وكان أبرزها:
"إف - 15".
"إف - 16".
"سي - 130 إتش".
"إم كيو - 1 بي".
"إم كيو - 9 إيه".
2016
وصل عدد الطائرات التي فقدها الجيش الأمريكي في 2016 إلى 12 طائرة أبرزها:
"إف - 16".
"سي - 130 جيه".
"إم كيو - 1 بي".
"إم كيو - 9 إيه".
أمس, 12:45 GMT
2017
وصل عدد الطائرات التي فقدها الجيش الأمريكي في 2017 إلى 10 طائرات، أبرزها:
"إف - 35 إيه" الشبحية.
"إم كيو - 1 بي".
"إم كيو - 9 إيه".
"إف - 16".
"كيه سي - 10".
2018
وصل عدد الطائرات الحربية التي فقدها الجيش الأمريكي في 2018 إلى 12 طائرة، أبرزها:
طائرة الهيمنة الجوية "إف - 22".
مقاتلات "إف - 16".
طائرات "إيه - 10".
مسيرات "إم كيو - 9 إيه".
6 مايو, 09:49 GMT
2019
شهد عام 2019 تعرض طائرات الجيش الأمريكي لـ 7 حوادث طائرات، أبرزها:
"إف - 15 سي".
"إم كيو - 1 بي".
الطائرة الهجومية الخفيفة "إيه - 29".
طائرة التدريب "تي - 38".
2020
وصل عدد الطائرات التي فقدها الجيش الأمريكي في 2020 إلى 8 طائرات، أبرزها:
الطائرة الشبحية "إف - 35".
المقاتلة "إف - 16".
المقاتلة "إف - 15".
طائرة الشحن "سي - 130 إتش".
2021
وصل عدد الطائرات العسكرية الأمريكية التي تحطمت في 2021 إلى نحو 7 طائرات، شملت أنواع مختلفة من الطائرات أبرزها:
"إف - 16".
"إف - 22" الشبحية.
"سي - 130 جيه".
مسيرات "إم كيو - 9".
I've landed these before. Never like this. Glad pilots safe. pic.twitter.com/dcWtzN08SE— Jim Hendren (@JimHendren1) May 16, 2023
يذكر أنه منذ 2022 حتى الآن، تم تسجيل العديد من حوادث الطائرات الحربية التابعة للجيش الأمريكي في قواعد عسكرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها، وكان أبرز الطائرات التي تعرضت لحوادث مقاتلات "إف - 35" الشبحية ومقاتلات "إف - 16" ومقاتلات "إف - 15".
يذكر أن هناك عشرات الحوادث الأخرى التي تعرضت لها طائرات عسكرية مثل "إف - 16" و"إف - 15" و"إف - 18" و"إف - 35" يستخدمها حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها غير تابعة للجيش الأمريكي.
© Sputnikقائمة حوادث الطالئرات الأمريكية F-35 في جميع أنحاء العالم
قائمة حوادث الطالئرات الأمريكية F-35 في جميع أنحاء العالم
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