https://sputnikarabic.ae/20230521/ما-عدد-وأنواع-طائرات-الجيش-الأمريكي-التي-تتحطم-في-حوادث-كل-عام-1077271555.html

ما هو عدد طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟

ما هو عدد طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟

فقد الجيش الأمريكي نحو 150 طائرة عسكرية من طرازات متنوعة خلال الفترة من 2011 حتى 2021، وشمل ذلك عشرات المقاتلات الحربية، وجميعها تحطمت في حوادث وليس في حروب. 21.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-21T10:57+0000

2023-05-21T10:57+0000

2023-05-21T10:57+0000

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كما شملت قائمة الطائرات التي فقدها الجيش الأمريكي خلال تلك الفترة طائرات شبحية وطائرات هيمنة جوية وطائرات مسيرة متطورة، حسبما ذكرت مجلة "إير آند سبيس فورسز" الأمريكية.وفيما يلي رصد لأبرز الحوادث التي تم تسجيلها سنويا وأنواع الطائرات التي تحطمت في كل عام.2011وصل عدد الطائرات الحربية التي فقدها الجيش الأمريكي في عام 2011 إلى 17 طائرة وشمل ذلك عدة أنواع من الطائرات المسيرة ومنها:2012وصل عدد الطائرات التي فقدها الجيش الأمريكي في 2012 إلى 21 طائرة أبرزها:2013فقد الجيش الأمريكي 17 طائرة في 2013 شملت مقاتلات وقاذفات استراتيجية وطائرات مسيرة وأبرزها:ووصل عدد مقاتلات "إف - 16" الأمريكية التي تحطمت في ذلك العام إلى 7 طائرات، إضافة إلى نحو 6 طائرات مسيرة شملت "إم كيو - 1 بي" و"إم كيو - 9".2014فقد الجيش الأمريكي في 2014 نحو 11 طائرة أبرزها:2015وصل عدد الطائرات التابعة للجيش الأمريكي التي تحطمت في 2015 إلى 14 طائرة وكان أبرزها:2016وصل عدد الطائرات التي فقدها الجيش الأمريكي في 2016 إلى 12 طائرة أبرزها:2017وصل عدد الطائرات التي فقدها الجيش الأمريكي في 2017 إلى 10 طائرات، أبرزها:2018وصل عدد الطائرات الحربية التي فقدها الجيش الأمريكي في 2018 إلى 12 طائرة، أبرزها:2019شهد عام 2019 تعرض طائرات الجيش الأمريكي لـ 7 حوادث طائرات، أبرزها:2020وصل عدد الطائرات التي فقدها الجيش الأمريكي في 2020 إلى 8 طائرات، أبرزها:2021وصل عدد الطائرات العسكرية الأمريكية التي تحطمت في 2021 إلى نحو 7 طائرات، شملت أنواع مختلفة من الطائرات أبرزها:يذكر أنه منذ 2022 حتى الآن، تم تسجيل العديد من حوادث الطائرات الحربية التابعة للجيش الأمريكي في قواعد عسكرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها، وكان أبرز الطائرات التي تعرضت لحوادث مقاتلات "إف - 35" الشبحية ومقاتلات "إف - 16" ومقاتلات "إف - 15".يذكر أن هناك عشرات الحوادث الأخرى التي تعرضت لها طائرات عسكرية مثل "إف - 16" و"إف - 15" و"إف - 18" و"إف - 35" يستخدمها حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها غير تابعة للجيش الأمريكي.

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