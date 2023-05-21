https://sputnikarabic.ae/20230521/مجلس-التعاون-الخليجي-وقف-إطلاق-النار-يفتح-الباب-أمام-تحقيق-السلام-في-السودان-1077280603.html

مجلس التعاون الخليجي: وقف إطلاق النار يفتح الباب أمام تحقيق السلام في السودان

مجلس التعاون الخليجي: وقف إطلاق النار يفتح الباب أمام تحقيق السلام في السودان

قال محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن التوصل لهدنة بين طرفي الصراع في السودان يفتح الباب أمام تحقيق السلام في البلاد. 21.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-21T13:59+0000

2023-05-21T13:59+0000

2023-05-21T13:59+0000

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وأوضح البديوي أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتوافق مع ما جاء في قرارات القمة العربية الـ 32، التي أكدت أن مباحثات جدة بين طرفي الصراع يمكن البناء عليها لإنهاء الأزمة السودانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، صباح اليوم الأحد، دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع حيز النفاذ بعد 48 ساعة، مشيرة إلى أنه يمكن تمديده بموافقة الجيش وقوات الدعم السريع.ويتضمن الاتفاق موافقة طرفي النزاع على استعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها.واندلع الصراع في السودان بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، من جهة، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، من جهة أخرى منذ الـ 15 من أبريل/ نيسان الماضي.ونشب الصراع بين الطرفين نتيجة الخلاف حول تسلسل القيادة في المستقبل وخطط دمج "الدعم السريع" في الجيش.وتسبب الصراع في مقتل نحو ألف مدني، ونزوح نحو مليون شخص من مناطق الصراع، بينما تقدر منظمات دولية أن نحو 25 مليون شخص يحتاجون مساعدات إنسانية.

https://sputnikarabic.ae/20230521/الجيش-السوداني-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-لا-يشمل-المسائل-السياسية-1077270850.html

https://sputnikarabic.ae/20230521/الجامعة-العربية-نشدد-على-ضرورة-تنفيذ-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-السودان-والتعهدات-الواردة-فيه-1077273800.html

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, السعودية