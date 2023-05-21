https://sputnikarabic.ae/20230521/محمد-بن-راشد-علمتني-التجارب-ألا-نجامل-على-حساب-الأوطان-1077266680.html
محمد بن راشد: علمتني التجارب ألا نجامل على حساب الأوطان
محمد بن راشد: علمتني التجارب ألا نجامل على حساب الأوطان
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي، أنه تعلم ألا يجامل على حساب وطنه. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T06:48+0000
2023-05-21T06:48+0000
2023-05-21T06:48+0000
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جاء ذلك خلال إعلانه نتائج مرصد الخدمات الحكومية، الذي يصدر 1400 خدمة، منها جوازات السفر ورخص القيادة، في أقل من ثلاثين دقيقة.وقال حاكم دبي عبر تغريدة في حسابه بموقع "تويتر": "أطلقنا في بداية هذا العام مشروعا اتحاديا لقياس جودة الخدمات الحكومية عبر مرصد الخدمات الحكومية، والذي يتلقى مليون عملية تقييم شهريا من الجمهور لأكثر من 1400 خدمة حكومية".وأضاف نائب رئيس الإمارات أن على رأس أفضل هذه الخدمات وفق الجمهور هي إصدار جوازات السفر ورخص القيادة.وأشار إلى أن إصدارها يستغرق عمليا أقل من ثلاثين دقيقة، بالإضافة لتميز خدمات وزارة الداخلية والخارجية.واختتم بقوله إن تقييم الجمهور يعطي لكل مجتهد نصيبه الحقيقي، مؤكدا أن التجارب علمته "أن لا نجامل على حساب الأوطان".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الشرق الأوسط, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, أخبار العالم العربي, الأخبار
أخبار الشرق الأوسط, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, أخبار العالم العربي, الأخبار
محمد بن راشد: علمتني التجارب ألا نجامل على حساب الأوطان
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أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي، أنه تعلم ألا يجامل على حساب وطنه.
جاء ذلك خلال إعلانه نتائج مرصد الخدمات الحكومية، الذي يصدر 1400 خدمة، منها جوازات السفر ورخص القيادة، في أقل من ثلاثين دقيقة.
وقال حاكم دبي
عبر تغريدة في حسابه بموقع "تويتر": "أطلقنا في بداية هذا العام مشروعا اتحاديا لقياس جودة الخدمات الحكومية عبر مرصد الخدمات الحكومية، والذي يتلقى مليون عملية تقييم شهريا من الجمهور لأكثر من 1400 خدمة حكومية".
وأضاف نائب رئيس الإمارات
أن على رأس أفضل هذه الخدمات وفق الجمهور هي إصدار جوازات السفر ورخص القيادة.
وأشار إلى أن إصدارها يستغرق عمليا أقل من ثلاثين دقيقة، بالإضافة لتميز خدمات وزارة الداخلية والخارجية.
واختتم بقوله إن تقييم الجمهور يعطي لكل مجتهد نصيبه الحقيقي، مؤكدا أن التجارب علمته "أن لا نجامل على حساب الأوطان".