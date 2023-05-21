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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230521/مدافع-مستا-إس-تغطي-مواقع-المسلحين-الأوكرانيين-بالنيران-فيديو-1077267884.html
مدافع "مستا-إس" الروسية تغطي مواقع المسلحين الأوكرانيين بالنيران... فيديو
مدافع "مستا-إس" الروسية تغطي مواقع المسلحين الأوكرانيين بالنيران... فيديو
ضربت طواقم المدفعية ذاتية الحركة "مستا-إس" من عيار 152 ملم التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، مواقع مقاتلي نظام كييف في إطار معركة مضادة للبطارية. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T07:44+0000
2023-05-21T08:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات الاستخدام القتالي للمدافع ذاتية الحركة، حيث يدمر المقاتلون المركبات المدرعة للعدو وبطاريات مدافع الهاون والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي ونقاط إطلاق النار ومراكز القيادة.وقال عسكري روسي: "على هذا المحور، نجري معركة مضادة للبطارية. نحن نعمل مع المدافع بشكل جيد وسريع. نحن نضرب 4-5 أهداف في اليوم. الآن نجري معركة مكثفة لمكافحة البطاريات، ونحن نضرب العدو".تتحكم أطقم الطائرات المسيرة في إصابة الأهداف وتعديل النار، ويقومون بانتظام "بدوريات" في المنطقة من الجو، وتحديد إحداثيات المسلحين وإرسالها إلى المدافع ذاتية الحركة.وأضاف: "نحن نضرب بشكل رئيسي الدبابات، وكذلك أنظمة صواريخ العدو، وعلى القوى العاملة. لن أقول إن هذا سهل، لكننا نعمل وسنواصل العمل"، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230521/القوات-الروسية-تلحق-أضرارا-بلواءين-وكتيبة-للقوات-الأوكرانية-1077263905.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مدافع "مستا-إس" الروسية تغطي مواقع المسلحين الأوكرانيين بالنيران... فيديو

07:44 GMT 21.05.2023 (تم التحديث: 08:01 GMT 21.05.2023)
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية ذاتية الدفع "مستا-إس" في اتجاه محور خيرسون.
مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
/
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ضربت طواقم المدفعية ذاتية الحركة "مستا-إس" من عيار 152 ملم التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، مواقع مقاتلي نظام كييف في إطار معركة مضادة للبطارية.
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات الاستخدام القتالي للمدافع ذاتية الحركة، حيث يدمر المقاتلون المركبات المدرعة للعدو وبطاريات مدافع الهاون والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي ونقاط إطلاق النار ومراكز القيادة.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تلحق أضرارا بلواءين وكتيبة للقوات الأوكرانية
02:13 GMT
وقال عسكري روسي: "على هذا المحور، نجري معركة مضادة للبطارية. نحن نعمل مع المدافع بشكل جيد وسريع. نحن نضرب 4-5 أهداف في اليوم. الآن نجري معركة مكثفة لمكافحة البطاريات، ونحن نضرب العدو".
تتحكم أطقم الطائرات المسيرة في إصابة الأهداف وتعديل النار، ويقومون بانتظام "بدوريات" في المنطقة من الجو، وتحديد إحداثيات المسلحين وإرسالها إلى المدافع ذاتية الحركة.
وأضاف: "نحن نضرب بشكل رئيسي الدبابات، وكذلك أنظمة صواريخ العدو، وعلى القوى العاملة. لن أقول إن هذا سهل، لكننا نعمل وسنواصل العمل"، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.
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