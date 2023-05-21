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https://sputnikarabic.ae/20230521/مسيرة-روسية-ترصد-عقاب-المدفعية-لجنود-أوكرانيين-حاولوا-شن-هجوم-مضاد-فيديو-1077285448.html
مسيرة روسية ترصد "عقاب المدفعية" لجنود أوكرانيين حاولوا شن "هجوم مضاد"... فيديو
مسيرة روسية ترصد "عقاب المدفعية" لجنود أوكرانيين حاولوا شن "هجوم مضاد"... فيديو
استهدفت وحدات من القوات الروسية سرية عسكرية من القوات الأوكرانية كانت قد شرعت بمحاولة الهجوم على بلدة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T15:56+0000
2023-05-21T16:00+0000
رصد عسكري
روسيا
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ورصدت مسيرة روسية مجموعة من العسكريين الأوكرانيين المنتشرين في الخنادق، كما كانت ترافقهم ناقلة جند مصفحة، حسبما أظهره مقطع فيديو من عدسة المسيرة الروسية.وكان الجنود الأوكرانيون يحاولون تنفيذ "هجوم مضاد"، إلا أنه باء بالفشل.وقالت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن القوات الروسية دمرت مستودعين للذخيرة والأسلحة الصاروخية والمدفعية للواء "110" من القوات المسلحة الأوكرانية قرب أفدييفكا.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

مسيرة روسية ترصد "عقاب المدفعية" لجنود أوكرانيين حاولوا شن "هجوم مضاد"... فيديو

15:56 GMT 21.05.2023 (تم التحديث: 16:00 GMT 21.05.2023)
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية ذاتية الدفع "مستا-إس" في اتجاه محور خيرسون.
مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
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استهدفت وحدات من القوات الروسية سرية عسكرية من القوات الأوكرانية كانت قد شرعت بمحاولة الهجوم على بلدة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ورصدت مسيرة روسية مجموعة من العسكريين الأوكرانيين المنتشرين في الخنادق، كما كانت ترافقهم ناقلة جند مصفحة، حسبما أظهره مقطع فيديو من عدسة المسيرة الروسية.

وبعد تحديد الإحداثيات، أطلق العسكريون الروس المرابطون قذائف مدفعية أسفرت عن مقتل جميع عسكريي نظام كييف، ولم تعط فرصة للفلول بالفرار من المعركة.

وكان الجنود الأوكرانيون يحاولون تنفيذ "هجوم مضاد"، إلا أنه باء بالفشل.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن القوات الروسية دمرت مستودعين للذخيرة والأسلحة الصاروخية والمدفعية للواء "110" من القوات المسلحة الأوكرانية قرب أفدييفكا.
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