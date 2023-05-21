https://sputnikarabic.ae/20230521/مقتل-3-أشخاص-جراء-إطلاق-نار-في-مارسيليا-جنوبي-فرنسا-1077268366.html
مقتل 3 أشخاص جراء إطلاق نار في مارسيليا جنوبي فرنسا
مقتل 3 أشخاص جراء إطلاق نار في مارسيليا جنوبي فرنسا
قتل 3 أشخاص على الأقل، صباح اليوم الأحد، جراء إطلاق نار وقع في مدينة مارسيليا جنوبي فرنسا. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T08:08+0000
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موسكو- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن مصادر في الشرطة أن "ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في مارسيليا بفرنسا نتيجة إطلاق نار صباح الأحد".وأشارت الوكالة إلى أنه "بحسب ما ورد فإن الحادث وقع في شرق المدينة".وأوضحت الوكالة أن "مجهولين فتحوا النار على سيارات بينها سيارة كان بداخلها خمسة أشخاص.. أصيب ثلاثة منهم بجروح قاتلة، وماتوا على الفور".وكانت الشرطة الفرنسية، أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مقتل شخصين في إطلاق نار بالدائرة العاشرة في باريس.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "رجلا يبلغ من العمر 60 عامًا، أطلق النار في أحد شوارع الدائرة العاشرة بباريس. وقد تم إلقاء القبض على مطلق النار". وكان قد أفيد قبل ذلك، بإصابة 6 أشخاص.
https://sputnikarabic.ae/20230521/مقتل-ما-لا-يقل-عن-10-أشخاص-وإصابة-9-آخرين-في-إطلاق-نار-بولاية-باها-كاليفورنيا-المكسيكيبة--1077263688.html
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مقتل 3 أشخاص جراء إطلاق نار في مارسيليا جنوبي فرنسا
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قتل 3 أشخاص على الأقل، صباح اليوم الأحد، جراء إطلاق نار وقع في مدينة مارسيليا جنوبي فرنسا.
موسكو- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن مصادر في الشرطة أن "ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في مارسيليا بفرنسا نتيجة إطلاق نار
صباح الأحد".
وأشارت الوكالة إلى أنه "بحسب ما ورد فإن الحادث وقع في شرق المدينة".
وأوضحت الوكالة أن "مجهولين فتحوا النار على سيارات بينها سيارة كان بداخلها خمسة أشخاص.. أصيب ثلاثة منهم بجروح قاتلة، وماتوا على الفور".
وكانت الشرطة الفرنسية
، أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مقتل شخصين في إطلاق نار بالدائرة العاشرة في باريس.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "رجلا يبلغ من العمر 60 عامًا، أطلق النار في أحد شوارع الدائرة العاشرة بباريس. وقد تم إلقاء القبض على مطلق النار". وكان قد أفيد قبل ذلك، بإصابة 6 أشخاص.