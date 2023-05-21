https://sputnikarabic.ae/20230521/مقتل-9-أشخاص-في-تدافع-بملعب-كرة-قدم-بالسلفادور-1077264481.html
مقتل 9 أشخاص في تدافع بملعب كرة قدم بالسلفادور
مقتل 9 أشخاص في تدافع بملعب كرة قدم بالسلفادور
لقي تسعة أشخاص حتفهم، صباح اليوم الأحد، في حادث تدافع باستاد "كوسكاتلان" في سالفادور خلال مباراة لكرة القدم، فيما تم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى في حالة... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T03:45+0000
2023-05-21T03:45+0000
2023-05-21T04:04+0000
السلفادور
ملعب كرة قدم
العالم
حادثة تدافع
أخبار العالم الآن
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جاء في تغريدة للشرطة الوطنية على تويتر: "يبلغ عدد القتلى في حادثة التدافع باستاد كوسكاتلان تسعة أشخاص. تم نقل عدد من المشجعين المصابين إلى المستشفيات المجاورة، على الأقل اثنان منهم في حالة حرجة".ووفقًا لمعلومات الشرطة، تسببت جماهير حاولت الوصول إلى المدرجات في حالة التدافع عند إحدى مداخل الملعب. وتم تعليق المباراة.وأفادت الرئاسة في بيان أن سبب الحادث كان بيع تذاكر مزورة - حيث حاول المشجعون المخيبون للآمال الوصول بالقوة إلى المدرجات.وذكرت صحف محلية عن شهود عيان أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المشجعين قبل وقوع الحادث المأساوي، مما تسبب في حدوث التدافع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
السلفادور, ملعب كرة قدم, العالم, حادثة تدافع, أخبار العالم الآن
السلفادور, ملعب كرة قدم, العالم, حادثة تدافع, أخبار العالم الآن
مقتل 9 أشخاص في تدافع بملعب كرة قدم بالسلفادور
03:45 GMT 21.05.2023 (تم التحديث: 04:04 GMT 21.05.2023) تابعنا عبر
لقي تسعة أشخاص حتفهم، صباح اليوم الأحد، في حادث تدافع باستاد "كوسكاتلان" في سالفادور خلال مباراة لكرة القدم، فيما تم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى في حالة حرجة.
جاء في تغريدة للشرطة الوطنية على تويتر: "يبلغ عدد القتلى في حادثة التدافع باستاد كوسكاتلان تسعة أشخاص. تم نقل عدد من المشجعين المصابين إلى المستشفيات المجاورة، على الأقل اثنان منهم في حالة حرجة".
ووفقًا لمعلومات الشرطة
، تسببت جماهير حاولت الوصول إلى المدرجات في حالة التدافع عند إحدى مداخل الملعب. وتم تعليق المباراة.
وأفادت الرئاسة في بيان أن سبب الحادث كان بيع تذاكر مزورة - حيث حاول المشجعون المخيبون للآمال الوصول بالقوة إلى المدرجات.
وذكرت صحف محلية عن شهود عيان أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المشجعين قبل وقوع الحادث المأساوي، مما تسبب في حدوث التدافع.