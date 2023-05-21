https://sputnikarabic.ae/20230521/موسكو-أصدقاؤنا-العرب-ملتزمون-بالحياد-رغم-كذب-زيلينسكي-1077265202.html

موسكو: أصدقاؤنا العرب ملتزمون بالحياد رغم كذب زيلينسكي

موسكو: أصدقاؤنا العرب ملتزمون بالحياد رغم كذب زيلينسكي

قالت السفارة الروسية في العاصمة المصرية القاهرة، إن الدول العربية ما زالت ملتزمة بالحياد إزاء الوضع ‏داخل أوكرانيا، على الرغم من "كذب" الرئيس الأوكراني،... 21.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-21T05:32+0000

2023-05-21T05:32+0000

2023-05-21T05:32+0000

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وكتبت في بيان لها نشر، أمس السبت: "حضر رئيس نظام كييف النازي، المرتبط بإسرائيل عن طريق روابط الدم، الحدث السياسي العربي الرئيسي، وتجرأ ليس على الكذب بشكل صارخ بشأن جذور وتطور الأزمة الأوكرانية فحسب، وبل أيضا على الإدانة المباشرة للموقف العربي المحايد من هذه الأزمة، وكذلك على الحفاظ على العلاقات الجيدة للدول العربية مع روسيا".وتابعت السفارة الروسية في القاهرة: "وفشلت المحاولة الأخرى الوقحة والخرقاء من جانب واشنطن عبر حلفائها للضغط على الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وهو ما أعلنته بالفعل المملكة العربية السعودية كدولة المضيف للقمة في نهاية فعاليات القمة، ويظل أصدقاؤنا العرب ملتزمين بموقف محايد من الوضع حول أوكرانيا".وفي يوم الجمعة 19 مايو/أيار، انطلقت أعمال الدورة العادية الـ32 للقمة العربية في مدينة جدة السعودية، اليوم، بحضور عدد من الزعماء والقادة العرب، بينهم الرئيس السوري بشار الأسد الذي تشارك بلاده لأول مرة في قمة عربية منذ نحو 12 عاما.وأعلنت الجامعة العربية، في 7 مايو/ أيار الجاري، عودة دمشق لمقعدها في الجامعة بعد تجميد دام نحو 12 عاما، مؤكدة على "ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة نحو حلحلة الأزمة وفقا لمقاربة خطوة مقابل خطوة"، وذلك عقب حراك عربي قادته السعودية ومصر والأردن، لوضع خريطة حل للأزمة السورية.

https://sputnikarabic.ae/20230519/فلاديمير-زيلينسكي-يصل-إلى-السعودية-للمشاركة-في-القمة-العربية-1077207445.html

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