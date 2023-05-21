عربي
زيلينسكي يعترف بهزيمة القوات الأوكرانية في باخموت
https://sputnikarabic.ae/20230521/ميقاتي-يرحب-باستئناف-البحرين-التمثيل-الدبلوماسي-على-مستوى-السفراء-1077266291.html
ميقاتي يرحب باستئناف البحرين التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء
ميقاتي يرحب باستئناف البحرين التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء
رحب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، بقرار مملكة البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T06:44+0000
2023-05-21T06:44+0000
لبنان
أخبار لبنان
البحرين
أخبار العالم العربي
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/17/1064114578_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f0b9998bd288d8ae8a206040e806ffb4.jpg
وقال ميقاتي: "نثمن هذا القرار ونرحب به في سياق علاقات الأخوة بين البلدين"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وأضاف ميقاتي: "أكرر ما قلته بالأمس في قمة جدة من شكر لبنان للدول الشقيقة وخاصة اعضاء دول مجلس التعاون الخليجي على إتاحةِ فرصِ عملٍ للبنانيين على أراضيها، وضمن مؤسساتِها الخاصة والعامة".وعبر ميقاتي عن تمنياته بسرعة عودة "جميع الأخوة العرب إلى لبنان".قررت مملكة البحرين، أمس السبت، استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع جمهورية لبنان.وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والاحترام المتبادل".كما أنها تتوافق مع مبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، بحسب الوزارة.يأتي قرار البحرين بعد نحو عامين من سحب سفيرها لدى بيروت، على خلفية تصريحات صدرت عن جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني آنذاك، والتي أدت لقطيعة خليجية مع لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20230520/البحرين-تقرر-استئناف-التمثيل-الدبلوماسي-مع-لبنان-على-مستوى-السفراء-1077259859.html
لبنان
أخبار لبنان
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/17/1064114578_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_22575098513d2dc87c9ba1c6f0c66694.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, البحرين, أخبار العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
لبنان, أخبار لبنان, البحرين, أخبار العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط

ميقاتي يرحب باستئناف البحرين التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء

06:44 GMT 21.05.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegram
رحب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، بقرار مملكة البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان.
وقال ميقاتي: "نثمن هذا القرار ونرحب به في سياق علاقات الأخوة بين البلدين"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
البحرين تقرر استئناف التمثيل الدبلوماسي مع لبنان على مستوى السفراء
أمس, 19:16 GMT
وأضاف ميقاتي: "أكرر ما قلته بالأمس في قمة جدة من شكر لبنان للدول الشقيقة وخاصة اعضاء دول مجلس التعاون الخليجي على إتاحةِ فرصِ عملٍ للبنانيين على أراضيها، وضمن مؤسساتِها الخاصة والعامة".
وعبر ميقاتي عن تمنياته بسرعة عودة "جميع الأخوة العرب إلى لبنان".
قررت مملكة البحرين، أمس السبت، استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع جمهورية لبنان.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والاحترام المتبادل".
كما أنها تتوافق مع مبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، بحسب الوزارة.
يأتي قرار البحرين بعد نحو عامين من سحب سفيرها لدى بيروت، على خلفية تصريحات صدرت عن جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني آنذاك، والتي أدت لقطيعة خليجية مع لبنان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:31 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:08 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... القمة العربية الـ 32 في جدة19 مايو, 12:49 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 مايو, 12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала