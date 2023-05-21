https://sputnikarabic.ae/20230521/ميقاتي-يرحب-باستئناف-البحرين-التمثيل-الدبلوماسي-على-مستوى-السفراء-1077266291.html
ميقاتي يرحب باستئناف البحرين التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء
ميقاتي يرحب باستئناف البحرين التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء
رحب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، بقرار مملكة البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T06:44+0000
2023-05-21T06:44+0000
2023-05-21T06:44+0000
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وقال ميقاتي: "نثمن هذا القرار ونرحب به في سياق علاقات الأخوة بين البلدين"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وأضاف ميقاتي: "أكرر ما قلته بالأمس في قمة جدة من شكر لبنان للدول الشقيقة وخاصة اعضاء دول مجلس التعاون الخليجي على إتاحةِ فرصِ عملٍ للبنانيين على أراضيها، وضمن مؤسساتِها الخاصة والعامة".وعبر ميقاتي عن تمنياته بسرعة عودة "جميع الأخوة العرب إلى لبنان".قررت مملكة البحرين، أمس السبت، استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع جمهورية لبنان.وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والاحترام المتبادل".كما أنها تتوافق مع مبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، بحسب الوزارة.يأتي قرار البحرين بعد نحو عامين من سحب سفيرها لدى بيروت، على خلفية تصريحات صدرت عن جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني آنذاك، والتي أدت لقطيعة خليجية مع لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20230520/البحرين-تقرر-استئناف-التمثيل-الدبلوماسي-مع-لبنان-على-مستوى-السفراء-1077259859.html
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لبنان, أخبار لبنان, البحرين, أخبار العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
لبنان, أخبار لبنان, البحرين, أخبار العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
ميقاتي يرحب باستئناف البحرين التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء
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رحب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، بقرار مملكة البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان.
وقال ميقاتي: "نثمن هذا القرار ونرحب به في سياق علاقات الأخوة بين البلدين"، بحسب الوكالة
الوطنية للإعلام.
وأضاف ميقاتي: "أكرر ما قلته بالأمس في قمة جدة من شكر لبنان للدول الشقيقة وخاصة اعضاء دول مجلس التعاون الخليجي على إتاحةِ فرصِ عملٍ للبنانيين على أراضيها، وضمن مؤسساتِها الخاصة والعامة".
وعبر ميقاتي عن تمنياته بسرعة عودة "جميع الأخوة العرب إلى لبنان".
قررت مملكة البحرين، أمس السبت، استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع جمهورية لبنان.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات
الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والاحترام المتبادل".
كما أنها تتوافق مع مبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، بحسب الوزارة.
يأتي قرار البحرين بعد نحو عامين من سحب سفيرها لدى بيروت، على خلفية تصريحات صدرت عن جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني آنذاك، والتي أدت لقطيعة خليجية مع لبنان.