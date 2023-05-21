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https://sputnikarabic.ae/20230521/ميلوني-وماكرون-يلتقيان-بعد-أزمة-تصريحات-وزير-الداخلية-الفرنسي-1077269692.html
ميلوني وماكرون يلتقيان بعد أزمة تصريحات وزير الداخلية الفرنسي
ميلوني وماكرون يلتقيان بعد أزمة تصريحات وزير الداخلية الفرنسي
التقت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس السبت، ‏لأول مرة منذ أزمة تصريحات وزيرة الداخلية الفرنسي.‏ 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T09:14+0000
2023-05-21T09:14+0000
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وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان، وفقا لصحيفة "أنسا" الإيطالية.وذكرت الصحيفة أن "المواجهة تأتي بعد أن أعرب ماكرون عن تضامنه مع إيطاليا في أعقاب الفيضانات القاتلة التي حدثت هذا الأسبوع في إميليا-رومانيا، وقال إن فرنسا "مستعدة لتقديم كل المساعدات المفيدة".وأضافت أن هذه هي أول مواجهة مباشرة بين رئيسة وزراء إيطاليا والرئيس الفرنسي، منذ اجتماعهما في المجلس الأوروبي في بروكسل قبل شهرين.وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، طالب الحكومة الفرنسية، الشهر الجاري، بالاعتذار، في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير الداخلية الفرنسي، اعتبرتها إيطاليا إهانة غير مبررة لرئيسة الحكومة.ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية أن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، وصف رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ميلوني بأنها "عاجزة" عن حل مشكلات الهجرة المتدفقة عبر البحر الأبيض المتوسط تجاه سواحل إيطاليا الجنوبية.وأعرب تاياني عن استنكاره لتصريحات الوزير الفرنسي مؤكدا أنها "إهانة غير مبررة ومبتذلة لبلد صديق وحليف، وأنه يتعين الآن على فرنسا الاعتذار".وأضاف وزير الخارجية الإيطالي أنه ألغى لقاء كان من المقرر عقده مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، وقد اتصلت به مرتين لإبلاغه عن أسفها، مشيرا إلى أنها كانت ودية للغاية.وردا على تصريحات وزير الخارجية الإيطالي، ناشدت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، لإقامة "حوار هادئ" بين فرنسا وإيطاليا.
https://sputnikarabic.ae/20230505/إيطاليا-تطالب-فرنسا-بالاعتذار-بسبب-إهانة-رئيسة-الحكومة-1076692984.html
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أخبار فرنسا , إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ميلوني وماكرون يلتقيان بعد أزمة تصريحات وزير الداخلية الفرنسي

09:14 GMT 21.05.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، في اجتماع على هامش اجتماع قادة قمة مجموعة السبع، هيروشيما، اليابان، 20 مايو/ أيار 2023
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، في اجتماع على هامش اجتماع قادة قمة مجموعة السبع، هيروشيما، اليابان، 20 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، في اجتماع على هامش اجتماع قادة قمة مجموعة السبع، هيروشيما، اليابان، 20 مايو/ أيار 2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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التقت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس السبت، ‏لأول مرة منذ أزمة تصريحات وزيرة الداخلية الفرنسي.‏
وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان، وفقا لصحيفة "أنسا" الإيطالية.
وذكرت الصحيفة أن "المواجهة تأتي بعد أن أعرب ماكرون عن تضامنه مع إيطاليا في أعقاب الفيضانات القاتلة التي حدثت هذا الأسبوع في إميليا-رومانيا، وقال إن فرنسا "مستعدة لتقديم كل المساعدات المفيدة".
وأضافت أن هذه هي أول مواجهة مباشرة بين رئيسة وزراء إيطاليا والرئيس الفرنسي، منذ اجتماعهما في المجلس الأوروبي في بروكسل قبل شهرين.
وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، طالب الحكومة الفرنسية، الشهر الجاري، بالاعتذار، في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير الداخلية الفرنسي، اعتبرتها إيطاليا إهانة غير مبررة لرئيسة الحكومة.
ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية أن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، وصف رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ميلوني بأنها "عاجزة" عن حل مشكلات الهجرة المتدفقة عبر البحر الأبيض المتوسط تجاه سواحل إيطاليا الجنوبية.
إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
إيطاليا تطالب فرنسا بالاعتذار بسبب "إهانة رئيسة الحكومة"
5 مايو, 09:37 GMT
وأعرب تاياني عن استنكاره لتصريحات الوزير الفرنسي مؤكدا أنها "إهانة غير مبررة ومبتذلة لبلد صديق وحليف، وأنه يتعين الآن على فرنسا الاعتذار".
وأضاف وزير الخارجية الإيطالي أنه ألغى لقاء كان من المقرر عقده مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، وقد اتصلت به مرتين لإبلاغه عن أسفها، مشيرا إلى أنها كانت ودية للغاية.
وردا على تصريحات وزير الخارجية الإيطالي، ناشدت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، لإقامة "حوار هادئ" بين فرنسا وإيطاليا.
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