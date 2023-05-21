https://sputnikarabic.ae/20230521/هيلاري-كلينتون-تتحدث-عن-أمر-ينبئ-بنهاية-أوكرانيا-والديمقراطية-في-أمريكا-1077268165.html
هيلاري كلينتون تتحدث عن أمر ينبئ بنهاية أوكرانيا والديمقراطية في أمريكا
هيلاري كلينتون تتحدث عن أمر ينبئ بنهاية أوكرانيا والديمقراطية في أمريكا
تحدثت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، عن أمر اعتبرته من الممكن أن يضع نهاية لأوكرانيا، والديمقراطية في بلدها. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T08:03+0000
2023-05-21T08:03+0000
2023-05-21T08:04+0000
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جاء ذلك خلال مقابلة صحفية أجرتها كلينتون، تحدثت فيها عن عدد من القضايا من بينها الأزمة في أوكرانيا، وكذلك احتمالات إعادة انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن.وقالت هيلاري كلينتون إن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيكون له عواقب سيئة.وعن عمر الرئيس بايدن وحالته الصحية، أجابت هيلاري بأنها "مشكلة" ويحق للناخبين أخذها بالاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن الانتخابات.ولكن في الوقت نفسه، ترى بأنه لا يجب النظر إلى ترامب بأنه الحل لهذه المسألة.يشار إلى أن هيلاري كلينتون، كانت قد خسرت أمام دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230520/وسائل-إعلام-انتشار-فيديو-شجار-بايدن-مع-مظلة-على-مواقع-الإنترنت--1077247132.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, أخبار أوكرانيا, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, أخبار أوكرانيا, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
هيلاري كلينتون تتحدث عن أمر ينبئ بنهاية أوكرانيا والديمقراطية في أمريكا
08:03 GMT 21.05.2023 (تم التحديث: 08:04 GMT 21.05.2023) تابعنا عبر
تحدثت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، عن أمر اعتبرته من الممكن أن يضع نهاية لأوكرانيا، والديمقراطية في بلدها.
جاء ذلك خلال مقابلة صحفية أجرتها كلينتون، تحدثت فيها عن عدد من القضايا من بينها الأزمة في أوكرانيا، وكذلك احتمالات إعادة انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن.
وقالت
هيلاري كلينتون إن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيكون له عواقب سيئة.
وأوضحت: "إذا فاز ترامب في عام 2024... ولا أعتقد أن هذا سيحدث، فستكون نهاية الديمقراطية في الولايات المتحدة ونهاية أوكرانيا وسيخرجنا من الناتو".
وعن عمر الرئيس بايدن
وحالته الصحية، أجابت هيلاري بأنها "مشكلة" ويحق للناخبين أخذها بالاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن الانتخابات.
ولكن في الوقت نفسه، ترى بأنه لا يجب النظر إلى ترامب بأنه الحل لهذه المسألة.
يشار إلى أن هيلاري كلينتون، كانت قد خسرت أمام دونالد ترامب
في الانتخابات الرئاسية عام 2016.