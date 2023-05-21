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https://sputnikarabic.ae/20230521/وزير-الدفاع-التركي-عملياتنا-مستمرة-ضد-الإرهابيين-في-شمال-العراق-وسوريا-1077292286.html
وزير الدفاع التركي: عملياتنا مستمرة ضد "الإرهابيين" في شمال العراق وسوريا
وزير الدفاع التركي: عملياتنا مستمرة ضد "الإرهابيين" في شمال العراق وسوريا
صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بأن جيش بلاده مستمر في عملية مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي، على حد وصفه. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T19:55+0000
2023-05-21T19:55+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الوطنية للإعلام عن أكار، قوله اليوم في كلمة ألقاها في "مؤتمر مكافحة الإرهاب وسوريا"، في مدينة إسطنبول، أوضح خلالها أن "مكافحة الإرهاب تعتبر من أكبر التحديات أمام تركيا القوية والعظيمة"، وأن بلاده "تواصل مكافحة الإرهاب بحزم كبير".وشدد الوزير التركي على "مواصلة الجيش التركي عملياته ضد الإرهابيين في شمال العراق وسوريا وملاحقة فلول الإرهاب، حتى تحييد آخر إرهابي، وأن الجيش التركي سيواصل دفن الإرهابيين في الحفر والمخابئ التي حفروها"، على حد تعبيره.وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لا يفكر في سحب الجنود الأتراك من سوريا، لأن التهديد الإرهابي متواصل.وتابع، في تصريحاته أن "السبب الوحيد لوجودنا العسكري في سوريا هو محاربة الإرهاب"، وفقا لوسائل إعلامية تركية رسمية، مؤكدا أن بلاده ستضمن عودة اللاجئين إلى بلدانهم، وأنها أعدت مشاريع لبناء مساكن في سوريا، من أجل عودة قرابة مليون لاجئ.وتستضيف تركيا ملايين اللاجئين السوريين، وقد أنفقت مليارات الدولارات لتوفير الخدمات الأساسية لهم في قطاعات التعليم والصحة والأمن وغيرها.وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، عقدت أول محادثات، منذ 11 عاما، بين وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار، والسوري علي محمود عباس، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.وتهدف هذه المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قُطعت العلاقات بينهما عقب اندلاع الصدامات، في عام 2011، بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

وزير الدفاع التركي: عملياتنا مستمرة ضد "الإرهابيين" في شمال العراق وسوريا

19:55 GMT 21.05.2023
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© Sputnik . Stringer
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صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بأن جيش بلاده مستمر في عملية مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي، على حد وصفه.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية للإعلام عن أكار، قوله اليوم في كلمة ألقاها في "مؤتمر مكافحة الإرهاب وسوريا"، في مدينة إسطنبول، أوضح خلالها أن "مكافحة الإرهاب تعتبر من أكبر التحديات أمام تركيا القوية والعظيمة"، وأن بلاده "تواصل مكافحة الإرهاب بحزم كبير".
وشدد الوزير التركي على "مواصلة الجيش التركي عملياته ضد الإرهابيين في شمال العراق وسوريا وملاحقة فلول الإرهاب، حتى تحييد آخر إرهابي، وأن الجيش التركي سيواصل دفن الإرهابيين في الحفر والمخابئ التي حفروها"، على حد تعبيره.
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وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لا يفكر في سحب الجنود الأتراك من سوريا، لأن التهديد الإرهابي متواصل.
وتابع، في تصريحاته أن "السبب الوحيد لوجودنا العسكري في سوريا هو محاربة الإرهاب"، وفقا لوسائل إعلامية تركية رسمية، مؤكدا أن بلاده ستضمن عودة اللاجئين إلى بلدانهم، وأنها أعدت مشاريع لبناء مساكن في سوريا، من أجل عودة قرابة مليون لاجئ.
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وتستضيف تركيا ملايين اللاجئين السوريين، وقد أنفقت مليارات الدولارات لتوفير الخدمات الأساسية لهم في قطاعات التعليم والصحة والأمن وغيرها.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، عقدت أول محادثات، منذ 11 عاما، بين وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار، والسوري علي محمود عباس، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.
وتهدف هذه المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قُطعت العلاقات بينهما عقب اندلاع الصدامات، في عام 2011، بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.
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