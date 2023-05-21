https://sputnikarabic.ae/20230521/وكالة-تابعة-للمجلس-الأعلى-في-إيران-تؤكد-خبر-استقالة-أمين-المجلس-علي-شمخاني-1077293668.html
وكالة تابعة للمجلس الأعلى في إيران تؤكد خبر استقالة أمين المجلس علي شمخاني
وكالة تابعة للمجلس الأعلى في إيران تؤكد خبر استقالة أمين المجلس علي شمخاني
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الأحد، استقالة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، من منصبه. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T20:35+0000
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وأكدت وكالة "نور نيوز"، التابعة للمجلس الأعلى في إيران، خبر "استقالة أمين المجلس علي شمخاني"، مشيرة أنه شغل هذا المنصب خلال العشر سنوات الماضية.ونشرت الوكالة بيت شعر نشره شمخاني عبر "تويتر" قائلة: "بعد أن كثر الحديث والإشاعات بشأن عزم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للاستقالة من منصبه، نشر هذا البيت من الشعر الذي يدل على أن الاستقالة أصبحت مؤكدة بعد 10 سنين من مسؤوليته".وقاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، أخيرا، المفاوضات مع المملكة العربية السعودية. وقالت صحيفة "كيهان"، إن قرار رفع مستوى المفاوضات إلى مستوى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي جاء بناء على طلب الجانب السعودي.وفي الآونة الأخيرة، تساءلت صحف إيرانية عن سبب تفويض مجلس الأمن القومي بالسياسة الخارجية لإيران، والاستعانة بشمخاني للقيام بدور، يفترض أنه في صلب مهام وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ما قد يشي بعدم الرضا عن أداء الوزارة.وفي مارس/ آذار الماضي، توصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.
https://sputnikarabic.ae/20230316/شمخاني-لنظيره-الإماراتي-اعتبر-زياتي-بداية-مرحلة-جديدة-من-العلاقات-السياسية-والاقتصادية-والأمنية-1074810977.html
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط, العالم
إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط, العالم
وكالة تابعة للمجلس الأعلى في إيران تؤكد خبر استقالة أمين المجلس علي شمخاني
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الأحد، استقالة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، من منصبه.
وأكدت وكالة "نور نيوز"، التابعة للمجلس الأعلى في إيران، خبر "استقالة أمين المجلس علي شمخاني"، مشيرة أنه شغل هذا المنصب خلال العشر سنوات الماضية.
ونشرت الوكالة بيت شعر نشره شمخاني عبر "تويتر" قائلة: "بعد أن كثر الحديث والإشاعات بشأن عزم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للاستقالة من منصبه، نشر هذا البيت من الشعر الذي يدل على أن الاستقالة أصبحت مؤكدة بعد 10 سنين من مسؤوليته".
وقاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، أخيرا، المفاوضات مع المملكة العربية السعودية. وقالت صحيفة
"كيهان"، إن قرار رفع مستوى المفاوضات إلى مستوى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي جاء بناء على طلب الجانب السعودي.
وفي الآونة الأخيرة، تساءلت صحف إيرانية عن سبب تفويض مجلس الأمن القومي
بالسياسة الخارجية لإيران، والاستعانة بشمخاني للقيام بدور، يفترض أنه في صلب مهام وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ما قد يشي بعدم الرضا عن أداء الوزارة.
وفي مارس/ آذار الماضي، توصلت السعودية وإيران
إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.