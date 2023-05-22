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أردوغان: أنقرة تعد خطة لعودة اللاجئين السوريين
أردوغان: أنقرة تعد خطة لعودة اللاجئين السوريين
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة تعِد خطة لعودة اللاجئين السوريين من أجل فهم متى سيكون من الممكن بدء العملية. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
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وقال أردوغان، في مقابلة مع قناة "هابر تورك": "في المستقبل القريب، سيتم التخطيط لخارطة طريق لعودة اللاجئين، وسيتم تحليل مدى سرعة ضمان عودتهم".وتابع أردوغان: "لدينا خطة لإعادة مليون لاجئ آخرين إلى هناك".أفادت وكالة الهجرة التركية، في كانون الثاني/ يناير الماضي، أن 3.5 مليون سوري يعيشون في تركيا، وفي عام 2022 عاد ما يقرب من 59 ألف شخص إلى المناطق الآمنة في سوريا.وفي وقت سابق، قال منافس أردوغان في الجولة الثانية المقبلة من الانتخابات الرئاسية، كمال كليجدار أوغلو، إنه إذا فاز، فإنه يعتزم "توديع" اللاجئين السوريين في غضون عامين، وتعزيز مكافحة الدخول غير القانوني إلى البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230521/تركيا-تؤكد-بدء-التعاون-مع-الرئيس-السوري-لإعادة-اللاجئين-السوريين-لمناطقهم-1077289538.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم

أردوغان: أنقرة تعد خطة لعودة اللاجئين السوريين

20:18 GMT 22.05.2023
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© Sputnik . Sergei Bobylev
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صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة تعِد خطة لعودة اللاجئين السوريين من أجل فهم متى سيكون من الممكن بدء العملية.
وقال أردوغان، في مقابلة مع قناة "هابر تورك": "في المستقبل القريب، سيتم التخطيط لخارطة طريق لعودة اللاجئين، وسيتم تحليل مدى سرعة ضمان عودتهم".

وبحسب أردغان، عاد 450 ألف لاجئ سوري إلى وطنهم، في شمالي سوريا.

وتابع أردوغان: "لدينا خطة لإعادة مليون لاجئ آخرين إلى هناك".
أفادت وكالة الهجرة التركية، في كانون الثاني/ يناير الماضي، أن 3.5 مليون سوري يعيشون في تركيا، وفي عام 2022 عاد ما يقرب من 59 ألف شخص إلى المناطق الآمنة في سوريا.
وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
تركيا تؤكد بدء التعاون مع الرئيس السوري لإعادة اللاجئين السوريين لمناطقهم
أمس, 18:47 GMT

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس الأحد، إنه يرى ضرورة للاتصال بالسلطات السورية لمناقشة مسألة إرسال اللاجئين ليس فقط إلى "مناطق آمنة" في شمال سوريا، بل أيضًا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وفي وقت سابق، قال منافس أردوغان في الجولة الثانية المقبلة من الانتخابات الرئاسية، كمال كليجدار أوغلو، إنه إذا فاز، فإنه يعتزم "توديع" اللاجئين السوريين في غضون عامين، وتعزيز مكافحة الدخول غير القانوني إلى البلاد.
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