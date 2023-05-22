https://sputnikarabic.ae/20230522/أردوغان-يعلق-على-هجوم-القنصلية-التركية-في-نيويورك-1077324298.html
أردوغان يعلق على هجوم القنصلية التركية في نيويورك
أردوغان يعلق على هجوم القنصلية التركية في نيويورك
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المهاجم على "البيت التركي" في نيويورك، بأنه إرهابي، وحث الحكومة الأمريكية على العثور عليه في أقرب وقت ممكن. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T18:22+0000
2023-05-22T18:22+0000
2023-05-22T18:22+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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وقال أردوغان، اليوم الاثنين، متحدثا في إسطنبول: "هاجموا البيت التركي. اعتقدت أنكم ديمقراطيون. ما الذي تحصلون عليه من هذا الهجوم؟ نقول للسلطات الأمريكية: هيا، عليكم أن تجدوا هذا الإرهابي بسرعة وتفعلوا كل ما هو ضروري، كيف تنظرون للوضع إذا حدث شيء مشابه في تركيا؟ أنتم مؤتمنون على "البيت التركي". يجب أن تجدوا هذا الإرهابي".وأضاف: "على الرغم من أن لديهم القوة، إلا أنهم لا يتخذون خطوات لإنهاء الصراعات، ولكن الآن هناك تركيا، ونحن مستعدون للقيام بكل ما يتطلبه الأمر".وفي وقت سابق، أبلغت شرطة المدينة وكالة "سبوتنيك"، أن شخصًا مجهولًا اقترب من المبنى الذي يقع فيه المنزل التركي والقنصلية التركية، في حوالي الساعة 3:30 (10:30 بتوقيت موسكو) وحطم النوافذ، ولم يصب أحد بأذى.هرب الرجل في اتجاه غير معروف، ولم تدرك الشرطة بعد دوافع الرجل.
https://sputnikarabic.ae/20230522/كليجدار-أوغلو-يعلق-على-إعلان-أوغان-دعم-أردوغان-في-جولة-الإعادة-للانتخابات-الرئاسية-التركية-1077323897.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم
أردوغان يعلق على هجوم القنصلية التركية في نيويورك
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وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المهاجم على "البيت التركي" في نيويورك، بأنه إرهابي، وحث الحكومة الأمريكية على العثور عليه في أقرب وقت ممكن.
وقال أردوغان، اليوم الاثنين، متحدثا في إسطنبول: "هاجموا البيت التركي. اعتقدت أنكم ديمقراطيون. ما الذي تحصلون عليه من هذا الهجوم؟ نقول للسلطات الأمريكية: هيا، عليكم أن تجدوا هذا الإرهابي بسرعة وتفعلوا كل ما هو ضروري، كيف تنظرون للوضع إذا حدث شيء مشابه في تركيا؟ أنتم مؤتمنون على "البيت التركي". يجب أن تجدوا هذا الإرهابي".
وأضاف: "على الرغم من أن لديهم القوة، إلا أنهم لا يتخذون خطوات لإنهاء الصراعات، ولكن الآن هناك تركيا، ونحن مستعدون للقيام بكل ما يتطلبه الأمر".
وفي وقت سابق، أبلغت شرطة المدينة وكالة "سبوتنيك"، أن شخصًا مجهولًا اقترب من المبنى الذي يقع فيه المنزل التركي والقنصلية التركية، في حوالي الساعة 3:30 (10:30 بتوقيت موسكو) وحطم النوافذ، ولم يصب أحد بأذى.
هرب الرجل في اتجاه غير معروف، ولم تدرك الشرطة بعد دوافع الرجل.