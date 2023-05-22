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https://sputnikarabic.ae/20230522/أزمة-في-لبنان-بسبب-ارتداء-المايوه-والسلطات-تتدخل-بعد-وقوع-مواجهات-1077309217.html
أزمة في لبنان بسبب ارتداء "المايوه"... والسلطات تتدخل بعد وقوع مواجهات
أزمة في لبنان بسبب ارتداء "المايوه"... والسلطات تتدخل بعد وقوع مواجهات
تظاهر عشرات المحتجين، غالبيتهم من النساء، في مدينة صيدا جنوبي لبنان، بعد أن قالت امرأة إنها تعرضت لمضايقات بسبب لباس السباحة. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T10:36+0000
2023-05-22T10:36+0000
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وتحدثت تقارير صحفية، في الأسبوع الماضي، عن تعمد مسلمين محافظين مضايقة زوجين على شاطئ عام في صيدا، إذ اتهم المحافظون الزوجين بعدم احترام المعايير المحلية على خلفية لباس الزوجة.أثارت الواقعة حملة تضامن على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد عمدت نساء إلى نشر صورهن بلباس السباحة مع وسم صيدا، بينما أشاد آخرون بتدخّل المحافظين.وكانت بلدية صيدا قد أصدرت، السبت قرارا، بمنع تظاهرة النساء وأخرى مضادة دعي إليها "دعما للحياء والفضيلة وضد العري".واستنكر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار ما حصل على شاطئ صيدا الشعبي، بعد التدافع الذي وقع صباح اليوم الأحد بين تظاهرتين إحداها تطالب بحرية اللباس البحري وأخرى تطالب بفرض اللباس المحتشم على الشاطئ.وأكد أن "الشاطئ ملك عام وسأقوم باتصالات مع الوزراء من أجل الوصول إلى حلّ".وأضاف: "النزول الى الشاطئ هو حقّ، والسيّدات لم ينزلن عاريات، وصيدا مدينة عريقة ومعروفة بحضارتها وتنوّعها".كما ناشد "أهالي صيدا للتمثُل بالأفضل".وقالت الصحافية ديانا مقلّد الناشطة في الدفاع عن حقوق النساء في تصريح لوكالة "فرانس برس": "أتينا للدفاع عن حقوق المرأة بارتياد المساحات العامة سواء بالبيكيني أو البوركيني".
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار

أزمة في لبنان بسبب ارتداء "المايوه"... والسلطات تتدخل بعد وقوع مواجهات

10:36 GMT 22.05.2023
© Sputnik . Zahraa el Amirشاطئ مدينة انفه شمالي لبنان
شاطئ مدينة انفه شمالي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© Sputnik . Zahraa el Amir
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تظاهر عشرات المحتجين، غالبيتهم من النساء، في مدينة صيدا جنوبي لبنان، بعد أن قالت امرأة إنها تعرضت لمضايقات بسبب لباس السباحة.
وتحدثت تقارير صحفية، في الأسبوع الماضي، عن تعمد مسلمين محافظين مضايقة زوجين على شاطئ عام في صيدا، إذ اتهم المحافظون الزوجين بعدم احترام المعايير المحلية على خلفية لباس الزوجة.
أثارت الواقعة حملة تضامن على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد عمدت نساء إلى نشر صورهن بلباس السباحة مع وسم صيدا، بينما أشاد آخرون بتدخّل المحافظين.
وكانت بلدية صيدا قد أصدرت، السبت قرارا، بمنع تظاهرة النساء وأخرى مضادة دعي إليها "دعما للحياء والفضيلة وضد العري".
واستنكر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار ما حصل على شاطئ صيدا الشعبي، بعد التدافع الذي وقع صباح اليوم الأحد بين تظاهرتين إحداها تطالب بحرية اللباس البحري وأخرى تطالب بفرض اللباس المحتشم على الشاطئ.
وشدد الوزير في تصريحات للإعلام المحلي على وجوب احترام الثقافات والحريّات" حيث "نطمح الوصول إلى دولة مدنية".
وأكد أن "الشاطئ ملك عام وسأقوم باتصالات مع الوزراء من أجل الوصول إلى حلّ".
وأضاف: "النزول الى الشاطئ هو حقّ، والسيّدات لم ينزلن عاريات، وصيدا مدينة عريقة ومعروفة بحضارتها وتنوّعها".
كما ناشد "أهالي صيدا للتمثُل بالأفضل".
وقالت الصحافية ديانا مقلّد الناشطة في الدفاع عن حقوق النساء في تصريح لوكالة "فرانس برس": "أتينا للدفاع عن حقوق المرأة بارتياد المساحات العامة سواء بالبيكيني أو البوركيني".
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