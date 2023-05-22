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https://sputnikarabic.ae/20230522/أول-رسالة-بالفيديو-للرائدين-السعوديين-من-الفضاء-1077298838.html
أول رسالة بالفيديو للرائدين السعوديين من الفضاء
أول رسالة بالفيديو للرائدين السعوديين من الفضاء
أرسل رائدا الفضاء السعوديين أول رسالة مصورة بعد وصولهما إلى محطة الفضاء الدولية، على مركبة فضائية مسيرة تحمل اسم "كريو دراغون". 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T05:56+0000
2023-05-22T05:56+0000
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نادي الفيديو
السعودية
الفضاء
أخبار محطة الفضاء الدولية
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وظهر الرائدان في الفيديو الذي بدأت فيه الرائدة ريانة برناوي، حديثها كأول امرأة عربية مسلمة تصل للفضاء قائلة: "السلام عليكم من الفضاء.. وشرف كبير أن نكون في هذه الرحلة التاريخية".بينما ظهر إلى جانبها الرائد علي القرني، مشيداً بكلامها، في المقطع الذي نشرته "الهيئة السعودية للفضاء" عبر حسابها الرسمي في تويتر، صباح الإثنين.
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نادي الفيديو, السعودية, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية
نادي الفيديو, السعودية, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية

أول رسالة بالفيديو للرائدين السعوديين من الفضاء

05:56 GMT 22.05.2023
© AFP 2023 / JIM WATSONانطلاق مركبة كريو دراغون إلى الفضاء وعلى متنها رائدا فضاء سعوديان 22 مايو 2023
انطلاق مركبة كريو دراغون إلى الفضاء وعلى متنها رائدا فضاء سعوديان 22 مايو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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أرسل رائدا الفضاء السعوديين أول رسالة مصورة بعد وصولهما إلى محطة الفضاء الدولية، على مركبة فضائية مسيرة تحمل اسم "كريو دراغون".
وظهر الرائدان في الفيديو الذي بدأت فيه الرائدة ريانة برناوي، حديثها كأول امرأة عربية مسلمة تصل للفضاء قائلة: "السلام عليكم من الفضاء.. وشرف كبير أن نكون في هذه الرحلة التاريخية".
بينما ظهر إلى جانبها الرائد علي القرني، مشيداً بكلامها، في المقطع الذي نشرته "الهيئة السعودية للفضاء" عبر حسابها الرسمي في تويتر، صباح الإثنين.
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