https://sputnikarabic.ae/20230522/أول-رسالة-بالفيديو-للرائدين-السعوديين-من-الفضاء-1077298838.html
أول رسالة بالفيديو للرائدين السعوديين من الفضاء
أول رسالة بالفيديو للرائدين السعوديين من الفضاء
أرسل رائدا الفضاء السعوديين أول رسالة مصورة بعد وصولهما إلى محطة الفضاء الدولية، على مركبة فضائية مسيرة تحمل اسم "كريو دراغون". 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T05:56+0000
2023-05-22T05:56+0000
2023-05-22T05:56+0000
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وظهر الرائدان في الفيديو الذي بدأت فيه الرائدة ريانة برناوي، حديثها كأول امرأة عربية مسلمة تصل للفضاء قائلة: "السلام عليكم من الفضاء.. وشرف كبير أن نكون في هذه الرحلة التاريخية".بينما ظهر إلى جانبها الرائد علي القرني، مشيداً بكلامها، في المقطع الذي نشرته "الهيئة السعودية للفضاء" عبر حسابها الرسمي في تويتر، صباح الإثنين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, السعودية, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية
نادي الفيديو, السعودية, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية
أول رسالة بالفيديو للرائدين السعوديين من الفضاء
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أرسل رائدا الفضاء السعوديين أول رسالة مصورة بعد وصولهما إلى محطة الفضاء الدولية، على مركبة فضائية مسيرة تحمل اسم "كريو دراغون".
وظهر الرائدان في الفيديو الذي بدأت فيه الرائدة ريانة برناوي، حديثها كأول امرأة عربية مسلمة تصل للفضاء
قائلة: "السلام عليكم من الفضاء.. وشرف كبير أن نكون في هذه الرحلة التاريخية".
بينما ظهر إلى جانبها الرائد علي القرني، مشيداً بكلامها، في المقطع الذي نشرته "الهيئة السعودية للفضاء" عبر حسابها الرسمي في تويتر، صباح الإثنين.