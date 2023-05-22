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https://sputnikarabic.ae/20230522/أين-توجد-أكبر-احتياطيات-الذهب-في-العالم-1077307360.html
أين توجد أكبر احتياطيات الذهب في العالم؟
أين توجد أكبر احتياطيات الذهب في العالم؟
تحتفظ دول مختلفة بآلاف الأطنان من الذهب في البنوك والأقبية حول العالم. أنظر في المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك"، لتعرف أين توجد أكبر احتياطيات الذهب... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, اقتصاد, أسعار الذهب اليوم, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, أسعار الذهب اليوم, инфографика

أين توجد أكبر احتياطيات الذهب في العالم؟

09:15 GMT 22.05.2023 (تم التحديث: 09:17 GMT 22.05.2023)
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تحتفظ دول مختلفة بآلاف الأطنان من الذهب في البنوك والأقبية حول العالم. أنظر في المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك"، لتعرف أين توجد أكبر احتياطيات الذهب في العالم لعام 2023.
أين يتركز كل ذهب العالم؟ - سبوتنيك عربي
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