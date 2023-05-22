https://sputnikarabic.ae/20230522/إسرائيل-تقول-إن-المواجهة-مع-إيران-أصبحت-مباشرة-وتحذر-من-حرب-كبرى-في-المنطقة-بسبب-نصر-الله-1077327454.html

إسرائيل تقول إن المواجهة مع إيران أصبحت مباشرة وتحذر من "حرب كبرى" في المنطقة بسبب نصر الله

إسرائيل تقول إن المواجهة مع إيران أصبحت مباشرة وتحذر من "حرب كبرى" في المنطقة بسبب نصر الله

قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أهارون حاليفا، مساء اليوم الاثنين، إن "إيران تشكل تهديدا حقيقيا لإسرائيل". 22.05.2023, سبوتنيك عربي

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وأضاف حاليفا، في مؤتمر هرتسيليا للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن "المواجهة مع إيران أصبحت مباشرة ومتوقعة في عدة جبهات"، متابعا: "حسب تقديراتنا لم يتخذ بعد قرار في إيران في الاختراق نحو أسلحة نووية، لا من حيث التخصيب ولا من حيث الأسلحة، ولكن هناك استعداد لليوم الذي يتخذ فيه الزعيم الإيراني أو خليفته هذا القرار".ورأى أن حسن نصر الله (الأمين العام لـ"حزب الله")، وبعد 17 عاما منذ الخطيئة التي ارتكبها في 2006، يقترب جدا من ارتكاب خطيئة قد تؤدي في المنطقة إلى حرب كبرى، ويقرب هذه الخطيئة من لبنان ومن سوريا".وأشار حاليفا، أن "تصرف نصر الله إلى جانب ثقة الرئيس السوري بشار الأسد العالية بالنفس قد تخلق إمكانية تصعيد عالية في المنطقة"، محذرا من أن "تفعيل القوة من الجبهة الشمالية نحو إسرائيل، سواء من سوريا أو من لبنان، قد يؤدي لتصعيد واصطدام كبير بين إسرائيل وحزب الله في لبنان".يأتي ذلك بعدما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن "كل الخيارات يجب أن تكون على الطاولة لمنع إيران من حيازة سلاح نووي".وأوضح غالانت، في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه "إذا زادت إيران تخصيب اليورانيوم إلى 90%، فستكون لذلك تبعات على الشرق الأوسط"، متهما إياها بخوض حرب استنزاف ضد إسرائيل عبر وكلائها القريبين من الحدود.وأضاف: "ضاعفنا هجماتنا لمنع محاولات إيران التمركز عسكريا في سوريا"، مؤكدا أن "عودة سوريا للجامعة العربية لا يعني أي تطور لنا، طالما أنها تستمر في السماح لوكلاء إيران بالعمل على أرضها".وكان موقع "والا" العبري، قد قال إن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اقترحت على إسرائيل قبل أسابيع قليلة البدء بتنفيذ "تخطيط عسكري مشترك" بخصوص إيران".ونقل الموقع، عن ثلاثة من كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، قولهم إن هذا الاقتراح غير المسبوق، يمكن أن يطور بشكل كبير التعاون العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة.لكن، وبحسب الموقع، في إسرائيل ينظرون إلى الاقتراح الأمريكي بريبة وخوف من أنه اقتراح يهدف إلى "تقييد يدي إسرائيل" فيما يتعلق بالعمليات العسكرية ضد إيران، خاصة فيما يتعلق بالمنشآت النووية.

https://sputnikarabic.ae/20230520/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-التطبيع-مع-السعودية-مسألة-وقت-ومصالحتها-مع-إيران-لن-تكون-عقبة-1077242702.html

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