https://sputnikarabic.ae/20230522/إضراب-جزئي-لموظفي-الخطوط-الجوية-الكويتية-احتجاجا-على-تدني-الأجور-1077306077.html
إضراب جزئي لموظفي الخطوط الجوية الكويتية احتجاجا على تدني الأجور
إضراب جزئي لموظفي الخطوط الجوية الكويتية احتجاجا على تدني الأجور
نظم عدد من الموظفين العاملين في شركة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها إضرابا جزئيا صباح اليوم الإثنين لمدة ساعتين. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T08:44+0000
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جاء ذلك احتجاجا على تدني الأجور وعدم صرف مكافآت الصفوف الأمامية، "والعبث بحقوقهم وإهدار مكتسباتهم"، بحسب صحيفة "القبس".وقال رئيس نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية طلال الهاجري إن الإضراب الجزئي خطوة أولى.وأضاف أنه في حال عدم إقرار مطالب الموظفين سيتم اللجوء إلى خطوات تصعيدية، موضحا أن من بين هذه الخطوات إيقاف حركة الطيران لحين إقرار كافة المطالب.وفي وقت سابق، أكدت النقابة أن الإضراب حق مشروع كفله الدستور والقانون الكويتي وكافة الاتفاقات الدولية.وأشارت إلى أنه خلال الإضراب سيتم مراعاة الالتزام الكامل بفن التعامل مع الجمهور والمسؤولين والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس.
https://sputnikarabic.ae/20230105/الخطوط-الجوية-الكويتية-ترد-على-ادعاءات-شنيعة-من-جانب-بعض-وسائل-إعلام-أوروبية-1071968802.html
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
إضراب جزئي لموظفي الخطوط الجوية الكويتية احتجاجا على تدني الأجور
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نظم عدد من الموظفين العاملين في شركة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها إضرابا جزئيا صباح اليوم الإثنين لمدة ساعتين.
جاء ذلك احتجاجا على تدني الأجور وعدم صرف مكافآت الصفوف الأمامية، "والعبث بحقوقهم وإهدار مكتسباتهم"، بحسب صحيفة
"القبس".
وقال رئيس نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية
طلال الهاجري إن الإضراب الجزئي خطوة أولى.
وأضاف أنه في حال عدم إقرار مطالب الموظفين سيتم اللجوء إلى خطوات تصعيدية، موضحا أن من بين هذه الخطوات إيقاف حركة الطيران لحين إقرار كافة المطالب.
وفي وقت سابق، أكدت النقابة أن الإضراب حق مشروع كفله الدستور والقانون الكويتي وكافة الاتفاقات الدولية.
وأشارت إلى أنه خلال الإضراب سيتم مراعاة الالتزام الكامل بفن التعامل مع الجمهور والمسؤولين والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس.