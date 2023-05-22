عربي
https://sputnikarabic.ae/20230522/إضراب-جزئي-لموظفي-الخطوط-الجوية-الكويتية-احتجاجا-على-تدني-الأجور-1077306077.html
إضراب جزئي لموظفي الخطوط الجوية الكويتية احتجاجا على تدني الأجور
إضراب جزئي لموظفي الخطوط الجوية الكويتية احتجاجا على تدني الأجور
نظم عدد من الموظفين العاملين في شركة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها إضرابا جزئيا صباح اليوم الإثنين لمدة ساعتين. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T08:44+0000
2023-05-22T08:44+0000
العالم العربي
الكويت
أخبار الكويت اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101923/38/1019233819_0:0:5122:2882_1920x0_80_0_0_9bbea02a9c529399d549b3ca02b4e13f.jpg
جاء ذلك احتجاجا على تدني الأجور وعدم صرف مكافآت الصفوف الأمامية، "والعبث بحقوقهم وإهدار مكتسباتهم"، بحسب صحيفة "القبس".وقال رئيس نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية طلال الهاجري إن الإضراب الجزئي خطوة أولى.وأضاف أنه في حال عدم إقرار مطالب الموظفين سيتم اللجوء إلى خطوات تصعيدية، موضحا أن من بين هذه الخطوات إيقاف حركة الطيران لحين إقرار كافة المطالب.وفي وقت سابق، أكدت النقابة أن الإضراب حق مشروع كفله الدستور والقانون الكويتي وكافة الاتفاقات الدولية.وأشارت إلى أنه خلال الإضراب سيتم مراعاة الالتزام الكامل بفن التعامل مع الجمهور والمسؤولين والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس.
https://sputnikarabic.ae/20230105/الخطوط-الجوية-الكويتية-ترد-على-ادعاءات-شنيعة-من-جانب-بعض-وسائل-إعلام-أوروبية-1071968802.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101923/38/1019233819_369:0:4914:3409_1920x0_80_0_0_cbefbe771c303d5846e38639ed3afb7c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار

إضراب جزئي لموظفي الخطوط الجوية الكويتية احتجاجا على تدني الأجور

08:44 GMT 22.05.2023
© AFP 2023 / الخطوط الجوية الكويتية
الخطوط الجوية الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© AFP 2023 /
تابعنا عبرTelegram
نظم عدد من الموظفين العاملين في شركة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها إضرابا جزئيا صباح اليوم الإثنين لمدة ساعتين.
جاء ذلك احتجاجا على تدني الأجور وعدم صرف مكافآت الصفوف الأمامية، "والعبث بحقوقهم وإهدار مكتسباتهم"، بحسب صحيفة "القبس".
الخطوط الجوية الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
الخطوط الجوية الكويتية ترد على "ادعاءات شنيعة" من جانب وسائل إعلام أوروبية
5 يناير, 17:02 GMT
وقال رئيس نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية طلال الهاجري إن الإضراب الجزئي خطوة أولى.
وأضاف أنه في حال عدم إقرار مطالب الموظفين سيتم اللجوء إلى خطوات تصعيدية، موضحا أن من بين هذه الخطوات إيقاف حركة الطيران لحين إقرار كافة المطالب.
وفي وقت سابق، أكدت النقابة أن الإضراب حق مشروع كفله الدستور والقانون الكويتي وكافة الاتفاقات الدولية.
وأشارت إلى أنه خلال الإضراب سيتم مراعاة الالتزام الكامل بفن التعامل مع الجمهور والمسؤولين والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:47 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 13:31 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 09:55 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 مايو, 10:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... القمة العربية الـ 32 في جدة19 مايو, 12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала