https://sputnikarabic.ae/20230522/إعلام-الغرب-لا-يرغب-في-إنهاء-الصراع-مع-روسيا-سلميا-1077306746.html

إعلام: الغرب لا يرغب في إنهاء الصراع مع روسيا سلميا

إعلام: الغرب لا يرغب في إنهاء الصراع مع روسيا سلميا

قالت وسائل إعلام، إن حضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى قمة مجموعة الـ 7 في هيروشيما أظهر رؤية الغرب باستمرار الصراع مع روسيا. 22.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-22T09:16+0000

2023-05-22T09:16+0000

2023-05-22T09:16+0000

روسيا

العالم

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وبحسب الصحيفة: "حضور زيلينسكي الصاخب في مجموعة الـ 7 والإمدادات العسكرية المتزايدة للغرب تشير إلى أن الغرب يسعى لإنهاء الحرب عسكريا، الأمر الذي سيزيد من تفاقم الوضع وتعقيده".وتشير الصحيفة إلى أنه: "بفضل معركة أرتيوموفسك، تحتفظ روسيا بميزة عسكرية على أوكرانيا، على الرغم من حقيقة أن الغرب يواصل استخدامها كوسيط وزيادة الإمدادات العسكرية لإضعاف موسكو".وأضافت "غلوبال تايمز": "لا يمكن لأي سلاح بمفرده أن يغير مسار الحرب. لكن نشر مقاتلة "F-16" يمكن أن يدخل الناتو في صراع عسكري مباشر مع روسيا، حيث أن السؤال الأهم هو مكان نشر الطائرات المقاتلة، الأمر الذي يتطلب مساحة كبيرة وصيانة أنظمة معقدة".وخلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن خطط فلاديمير زيلينسكي لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف -16".وقال الرئيس الأمريكي إنه تلقى "تأكيدات قاطعة" من زيلينسكي بأن القوات الأوكرانية لن تستخدم مقاتلات "إف-16" الأمريكية لضرب" الأراضي الروسية".وأعلن سوليفان، يوم أمس الأحد، أن واشنطن لا تسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية ، لكن شبه جزيرة القرم لا تعتبرها كذلك.

https://sputnikarabic.ae/20230522/ريابكوف-حول-تزويد-أوكرانيا-بطائرات-اف-16-كل-أهداف-العملية-الخاصة-قطعا-ستتحقق-1077306198.html

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