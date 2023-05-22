https://sputnikarabic.ae/20230522/اشتباكات-بالأيدي-داخل-برلمان-كردستان-العراق-بسبب-خلاف-على-قانون-الانتخابات-فيديو-1077308426.html

اشتباكات بالأيدي داخل برلمان كردستان العراق بسبب خلاف على قانون الانتخابات.. فيديو

اشتباكات بالأيدي داخل برلمان كردستان العراق بسبب خلاف على قانون الانتخابات.. فيديو

شهد برلمان كردستان شمالي العراق، اليوم الاثنين، عراكا عنيفا بالأيدي بين نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، ونواب الاتحاد الوطني، بسبب خلاف على قانون الانتخابات. 22.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-22T10:03+0000

2023-05-22T10:03+0000

2023-05-22T10:03+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102177/58/1021775821_0:272:3601:2297_1920x0_80_0_0_5b3b3487919b7e59c2f07ffc32a8a02b.jpg

القاهرة - سبوتنيك. واعترض نواب الاتحاد الوطني الكردستاني على إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات، تمهيدا لإجراء الانتخابات، معتبرًا الخطوة "غير قانونية"، بينما اعتبر نواب كتلة الحزب الديمقراطي أن عدم تفعيل مفوضية الانتخابات يعد عقبة أمام إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، على ما نقلت شبكة "رووداو" العراقية.وأشار رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، زانا مالا خالد، في حديث للصحفيين، إلى أنه تم الاتفاق على إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات بتشكيلها الحالي مع الكتل الأخرى داخل البرلمان، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى وجود خلافات تتعلق بعدد المقاعد المخصصة للأقليات داخل البرلمان وهي نقطة شائكة تمثل مصدر خلاف بين الحزبين الديمقراطي، والاتحاد الوطني الحاكمين.ما فجّر الخلاف إلى حد التشابك بالأيدي داخل البرلمان الكردي، هو "إضافة بند إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات على جدول أعمال جلسة اليوم"، وهي خطوة اعتبرها الاتحاد الوطني الكردستاني "غير قانونية"، نظرًا إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان تتطلب الإعلان عن أي بنود جديدة ضمن جدول أعمال الجلسة، قبل بدء الجلسة بـ 24 ساعة على الأقل.وأُرجئت الانتخابات النيابية العام الماضي، في إقليم كردستان العراق، إثر الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، حول قانون الانتخابات الحالي، مما دفع الهيئة التشريعية إلى تمديد ولايتها لمدة عام على أن يتم إجراء الانتخابات في 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20230307/خبير-كردي-ما-حقيقة-الخلافات-بين-الحزبين-الكبيرين-في-كردستان-العراق؟-1074453863.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار