https://sputnikarabic.ae/20230522/اشتية-لا-مسيرة-الأعلام-ولا-اجتماع-حكومة-نتنياهو-بالأنفاق-تعطي-إسرائيل-شرعية-بالقدس-1077311264.html
اشتية: لا مسيرة الأعلام ولا اجتماع حكومة نتنياهو بالأنفاق تعطي إسرائيل شرعية بالقدس
اشتية: لا مسيرة الأعلام ولا اجتماع حكومة نتنياهو بالأنفاق تعطي إسرائيل شرعية بالقدس
أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن مسيرة الأعلام واجتماعات حكومة بنيامين نتنياهو داخل الأنفاق لن تعطي إسرائيل أي شرعية في عدوانها على القدس والمقدسات. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T11:56+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، في رام الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال اشتية إن: "الاحتلال طارئ وسيادته على القدس مزعومة، وروايته مزورة، لا تستند إلى تاريخ أو آثار أو أي مدخلات علمية أو موضوعية".وأضاف: "لا مسيرة الأعلام ولا اجتماعات الحكومة داخل الأنفاق تعطي إسرائيل أي شرعية في عدوانها على القدس والمقدسات".ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى مواجهة مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة على المستوى المحلي والعربي والدولي.وضرب أمثلة لهذه الانتهاكات بالقتل المبرمج واقتحامات المسجد الأقصى وتوسيع رقعة الاستيطان، وإلغاء قانون فك الارتباط مع المستعمرات في شمال الضفة، وما تشهده مدينة الخليل من عمليات تهويد وهدم للمحلات، والاستيلاء على الأراضي.كما أشار إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة القدس، والمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى، وجلسة الحكومة الإسرائيلية داخل أنفاق ساحة البراق.
https://sputnikarabic.ae/20230521/سواء-من-الأمم-المتحدة-أو-أي-جهة-محمد-اشتية-إسرائيل-تضرب-بعرض-الحائط-جميع-بيانات-التنديد-1077284390.html
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أخبار الشرق الأوسط, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
أخبار الشرق الأوسط, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
اشتية: لا مسيرة الأعلام ولا اجتماع حكومة نتنياهو بالأنفاق تعطي إسرائيل شرعية بالقدس
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أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن مسيرة الأعلام واجتماعات حكومة بنيامين نتنياهو داخل الأنفاق لن تعطي إسرائيل أي شرعية في عدوانها على القدس والمقدسات.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، في رام الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وقال اشتية إن: "الاحتلال طارئ وسيادته على القدس مزعومة، وروايته مزورة، لا تستند إلى تاريخ أو آثار أو أي مدخلات علمية أو موضوعية".
وأضاف: "لا مسيرة الأعلام ولا اجتماعات الحكومة داخل الأنفاق تعطي إسرائيل أي شرعية في عدوانها على القدس والمقدسات".
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني
إلى مواجهة مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة على المستوى المحلي والعربي والدولي.
وضرب أمثلة لهذه الانتهاكات بالقتل المبرمج واقتحامات المسجد الأقصى وتوسيع رقعة الاستيطان، وإلغاء قانون فك الارتباط مع المستعمرات في شمال الضفة، وما تشهده مدينة الخليل من عمليات تهويد وهدم للمحلات، والاستيلاء على الأراضي.
كما أشار إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة القدس، والمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى، وجلسة الحكومة الإسرائيلية داخل أنفاق ساحة البراق.