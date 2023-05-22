https://sputnikarabic.ae/20230522/اشتية-لا-مسيرة-الأعلام-ولا-اجتماع-حكومة-نتنياهو-بالأنفاق-تعطي-إسرائيل-شرعية-بالقدس-1077311264.html

اشتية: لا مسيرة الأعلام ولا اجتماع حكومة نتنياهو بالأنفاق تعطي إسرائيل شرعية بالقدس

اشتية: لا مسيرة الأعلام ولا اجتماع حكومة نتنياهو بالأنفاق تعطي إسرائيل شرعية بالقدس

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن مسيرة الأعلام واجتماعات حكومة بنيامين نتنياهو داخل الأنفاق لن تعطي إسرائيل أي شرعية في عدوانها على القدس والمقدسات. 22.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-22T11:56+0000

2023-05-22T11:56+0000

2023-05-22T11:56+0000

أخبار الشرق الأوسط

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/12/1077192029_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_32db44590c95ea329c6ac89338c2fe0c.jpg

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، في رام الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال اشتية إن: "الاحتلال طارئ وسيادته على القدس مزعومة، وروايته مزورة، لا تستند إلى تاريخ أو آثار أو أي مدخلات علمية أو موضوعية".وأضاف: "لا مسيرة الأعلام ولا اجتماعات الحكومة داخل الأنفاق تعطي إسرائيل أي شرعية في عدوانها على القدس والمقدسات".ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى مواجهة مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة على المستوى المحلي والعربي والدولي.وضرب أمثلة لهذه الانتهاكات بالقتل المبرمج واقتحامات المسجد الأقصى وتوسيع رقعة الاستيطان، وإلغاء قانون فك الارتباط مع المستعمرات في شمال الضفة، وما تشهده مدينة الخليل من عمليات تهويد وهدم للمحلات، والاستيلاء على الأراضي.كما أشار إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة القدس، والمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى، وجلسة الحكومة الإسرائيلية داخل أنفاق ساحة البراق.

https://sputnikarabic.ae/20230521/سواء-من-الأمم-المتحدة-أو-أي-جهة-محمد-اشتية-إسرائيل-تضرب-بعرض-الحائط-جميع-بيانات-التنديد-1077284390.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الشرق الأوسط, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي