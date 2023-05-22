https://sputnikarabic.ae/20230522/الإمارات-تعلن-تغيير-مسمى-وزارة-الخارجية-والتعاون-الدولي-1077312716.html

الإمارات تعلن تغيير مسمى "وزارة الخارجية والتعاون الدولي"

الإمارات تعلن تغيير مسمى "وزارة الخارجية والتعاون الدولي"

أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، تغيير المسمى الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى "وزارة الخارجية". 22.05.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت الوزارة في بيان لها إن التغيير يأتي "بموجب القانون الاتحادي 3 لعام 2023 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي".وأشار البيان إلى أن القانون يتضمن استبدال عبارة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بعبارة وزارة الخارجية، بحسب صحيفة "البيان".كما يتضمن تغيير عبارة وزير الخارجية والتعاون الدولي، بعبارة وزير الخارجية، وذلك أينما حلت في عنوان أو نصوص المرسوم وفي أي تشريع آخر.

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