https://sputnikarabic.ae/20230522/الإمارات-تعلن-تغيير-مسمى-وزارة-الخارجية-والتعاون-الدولي-1077312716.html
الإمارات تعلن تغيير مسمى "وزارة الخارجية والتعاون الدولي"
الإمارات تعلن تغيير مسمى "وزارة الخارجية والتعاون الدولي"
أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، تغيير المسمى الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى "وزارة الخارجية". 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T12:41+0000
2023-05-22T12:41+0000
2023-05-22T12:41+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها إن التغيير يأتي "بموجب القانون الاتحادي 3 لعام 2023 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي".وأشار البيان إلى أن القانون يتضمن استبدال عبارة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بعبارة وزارة الخارجية، بحسب صحيفة "البيان".كما يتضمن تغيير عبارة وزير الخارجية والتعاون الدولي، بعبارة وزير الخارجية، وذلك أينما حلت في عنوان أو نصوص المرسوم وفي أي تشريع آخر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار الخليج
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار الخليج
الإمارات تعلن تغيير مسمى "وزارة الخارجية والتعاون الدولي"
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أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، تغيير المسمى الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى "وزارة الخارجية".
وقالت الوزارة في بيان
لها إن التغيير يأتي "بموجب القانون الاتحادي 3 لعام 2023 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي".
وأشار البيان إلى أن القانون يتضمن استبدال عبارة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بعبارة وزارة الخارجية، بحسب صحيفة
"البيان".
كما يتضمن تغيير عبارة وزير الخارجية والتعاون الدولي، بعبارة وزير الخارجية، وذلك أينما حلت في عنوان أو نصوص المرسوم وفي أي تشريع آخر.