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https://sputnikarabic.ae/20230522/الاتحاد-الأوروبي-يعين-دي-مايو-ممثلا-خاصا-بدول-الخليج-العربي-لأول-مرة-1077309955.html
الاتحاد الأوروبي يعين دي مايو ممثلا خاصا بدول الخليج العربي لأول مرة
الاتحاد الأوروبي يعين دي مايو ممثلا خاصا بدول الخليج العربي لأول مرة
أعلن الاتحاد الأوروبي لأول مرة تعيين وزير الخارجية الإيطالي السابق لويجي دي مايو ممثلا خاصا لمنطقة الخليج العربي اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو بولاية أولية... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

الاتحاد الأوروبي يعين دي مايو ممثلا خاصا بدول الخليج العربي لأول مرة

10:56 GMT 22.05.2023
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أعلن الاتحاد الأوروبي لأول مرة تعيين وزير الخارجية الإيطالي السابق لويجي دي مايو ممثلا خاصا لمنطقة الخليج العربي اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو بولاية أولية مدتها 21 شهرا. وشغل دي مايو عددا من المناصب الوزارية وأعلن انسحابه من السياسة بعد خسارته في انتخابات عام 2022.
الاتحاد الأوروبي يعين دي مايو ممثلا خاصا بدول الخليج العربي لأول مرة - سبوتنيك عربي
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Артиллеристы вооруженных сил РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:47 GMT
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