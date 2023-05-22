https://sputnikarabic.ae/20230522/الاتحاد-الأوروبي-يعين-دي-مايو-ممثلا-خاصا-بدول-الخليج-العربي-لأول-مرة-1077309955.html
الاتحاد الأوروبي يعين دي مايو ممثلا خاصا بدول الخليج العربي لأول مرة
الاتحاد الأوروبي يعين دي مايو ممثلا خاصا بدول الخليج العربي لأول مرة
أعلن الاتحاد الأوروبي لأول مرة تعيين وزير الخارجية الإيطالي السابق لويجي دي مايو ممثلا خاصا لمنطقة الخليج العربي اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو بولاية أولية... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T10:56+0000
2023-05-22T10:56+0000
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الاتحاد الأوروبي يعين دي مايو ممثلا خاصا بدول الخليج العربي لأول مرة
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أعلن الاتحاد الأوروبي لأول مرة تعيين وزير الخارجية الإيطالي السابق لويجي دي مايو ممثلا خاصا لمنطقة الخليج العربي اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو بولاية أولية مدتها 21 شهرا. وشغل دي مايو عددا من المناصب الوزارية وأعلن انسحابه من السياسة بعد خسارته في انتخابات عام 2022.