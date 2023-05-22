https://sputnikarabic.ae/20230522/الحزب-الحاكم-في-اليونان-يتصدر-نتائج-الانتخابات-البرلمانية-1077299561.html
الحزب الحاكم في اليونان يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية
الحزب الحاكم في اليونان يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية
تصدر حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم في اليونان بزعامة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس نتائج الانتخابات البرلمانية، لكنه لم يحقق الحد الذي يمكنه من تشكيل حكومة... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T06:57+0000
2023-05-22T06:57+0000
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وأعلنت وزارة الداخلية اليونانية، يوم الأحد، أن نسبة المشاركة بلغت 48.76% قبل دقائق من إغلاق الصناديق، بحسب وسائل إعلام غربية.وبعد فرز غالبية الأصوات، تصدر حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ النتائج بحصوله على 40.8% من الأصوات ليتفوق على حزب المعارضة اليساري سيريزا، الذي تولى الحكم خلال الفترة من 2015 إلى 2019، والذي حصل على 20.1%.وتوقعت الوزارة حصول الحزب الحاكم في اليونان على 145 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 300 مقعد، وهو ما يقل عن الأغلبية المطلقة بستة مقاعد.وتعطي هذه النتيجة دفعة لرئيس الوزراء ميتسوتاكيس الذي واجهت حكومته قضايا شائكة كالتنصت على الاتصالات الهاتفية ووباء كورونا وأزمة تكلفة المعيشة وحادث القطار الدامي في فبراير/ شباط، مما أثار غضبا شعبيا.وبداية من اليوم الإثنين، سوف تمنح رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو الأحزاب الثلاثة الكبرى وهي الديمقراطية الجديدة وسيريزا وحزب باسوك الاشتراكي، مهلة 3 أيام لكل منها لتشكيل حكومة ائتلافية.وفي حال فشلت الأحزاب كلها في هذه المهمة، ستعين الرئيسة حكومة انتقالية تتولى قيادة البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة بعد شهر تقريبا.
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اليونان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
اليونان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الحزب الحاكم في اليونان يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية
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تصدر حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم في اليونان بزعامة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس نتائج الانتخابات البرلمانية، لكنه لم يحقق الحد الذي يمكنه من تشكيل حكومة بمفرده.
وأعلنت وزارة الداخلية اليونانية، يوم الأحد، أن نسبة المشاركة بلغت 48.76% قبل دقائق من إغلاق الصناديق، بحسب وسائل إعلام غربية.
وبعد فرز غالبية الأصوات، تصدر حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ النتائج بحصوله على 40.8% من الأصوات ليتفوق على حزب المعارضة اليساري سيريزا، الذي تولى الحكم خلال الفترة من 2015 إلى 2019، والذي حصل على 20.1%.
وتوقعت الوزارة حصول الحزب الحاكم في اليونان
على 145 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 300 مقعد، وهو ما يقل عن الأغلبية المطلقة بستة مقاعد.
وتعطي هذه النتيجة دفعة لرئيس الوزراء
ميتسوتاكيس الذي واجهت حكومته قضايا شائكة كالتنصت على الاتصالات الهاتفية ووباء كورونا وأزمة تكلفة المعيشة وحادث القطار الدامي في فبراير/ شباط، مما أثار غضبا شعبيا.
وبداية من اليوم الإثنين، سوف تمنح رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو الأحزاب الثلاثة الكبرى وهي الديمقراطية الجديدة وسيريزا وحزب باسوك الاشتراكي، مهلة 3 أيام لكل منها لتشكيل حكومة ائتلافية.
وفي حال فشلت الأحزاب كلها في هذه المهمة، ستعين الرئيسة حكومة انتقالية تتولى قيادة البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة بعد شهر تقريبا.