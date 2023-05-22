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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230522/الخارجية-الفرنسية-يجب-الاتفاق-على-حزمة-جديدة-من-العقوبات-ضد-روسيا-قبل-قمة-الاتحاد-الأوروبي-المقبلة--1077308220.html
الخارجية الفرنسية: يجب الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة
الخارجية الفرنسية: يجب الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة
قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، اليوم الاثنين، في اجتماع لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الحزمة الجديدة الحادية عشرة من عقوبات... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T09:55+0000
2023-05-22T09:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضافت كولونا: "ما زلنا نناقشها، خاصة فيما يتعلق بالمسائل الفنية والقانونية. وسينظر فيها الممثلون الدائمون مرة أخرى يوم الأربعاء من هذا الأسبوع. نتوقع الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، قبل نهاية يونيو قبل قمة الاتحاد الأوروبي".وصرح مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين عشية الاجتماع، إن مناقشة الحزمة 11 من القيود المفروضة على روسيا لا تزال جارية على مستوى الممثلين الدائمين للدول الأوروبية، وبالتالي فإن اعتمادها النهائي في الاجتماع يكاد يكون ليس بعيدا. حتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قيود جديدة، ولكن، حسب قوله: "لا توجد خلافات جدية داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا وحول المساعدة العسكرية لأوكرانيا".وكانت رئيسة المفوضية الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت في وقت سابق، أن الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا ستتضمن إجراءات لمنع الالتفاف على القيود الحالية.أعلنت روسيا أكثر من مرة أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد، مشيرةً إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا. وفي الدول الغربية نفسها، تم سماع آراء أكثر من مرة مفادها بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20230519/المملكة-المتحدة-توسع-العقوبات-ضد-روسيا-1077201229.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الخارجية الفرنسية: يجب الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة

09:55 GMT 22.05.2023
© flickr.com / Giampaolo Squarcinaعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© flickr.com / Giampaolo Squarcina
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قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، اليوم الاثنين، في اجتماع لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الحزمة الجديدة الحادية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، يجب أن يتم الاتفاق عليها قبل القمة الأوروبية المقبلة المقررة في يونيو/حزيران المقبل.
وأضافت كولونا: "ما زلنا نناقشها، خاصة فيما يتعلق بالمسائل الفنية والقانونية. وسينظر فيها الممثلون الدائمون مرة أخرى يوم الأربعاء من هذا الأسبوع. نتوقع الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، قبل نهاية يونيو قبل قمة الاتحاد الأوروبي".
وصرح مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين عشية الاجتماع، إن مناقشة الحزمة 11 من القيود المفروضة على روسيا لا تزال جارية على مستوى الممثلين الدائمين للدول الأوروبية، وبالتالي فإن اعتمادها النهائي في الاجتماع يكاد يكون ليس بعيدا. حتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قيود جديدة، ولكن، حسب قوله: "لا توجد خلافات جدية داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا وحول المساعدة العسكرية لأوكرانيا".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت في وقت سابق، أن الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا ستتضمن إجراءات لمنع الالتفاف على القيود الحالية.
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
المملكة المتحدة توسع العقوبات ضد روسيا
19 مايو, 07:05 GMT
أعلنت روسيا أكثر من مرة أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد، مشيرةً إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا. وفي الدول الغربية نفسها، تم سماع آراء أكثر من مرة مفادها بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.
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