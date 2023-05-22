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https://sputnikarabic.ae/20230522/الدفاع-الروسية-إسقاط-مروحية-أوكرانية-طراز-مي---8-في-مقاطعة-دونيتسك-خلال-اليوم-الماضي-1077312376.html
الدفاع الروسية: إسقاط مروحية "مي 8" و17 طائرة دون طيار أوكرانية
الدفاع الروسية: إسقاط مروحية "مي 8" و17 طائرة دون طيار أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إسقاط مروحية أوكرانية طراز "مي - 8" في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ24 الساعة الماضية. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T12:16+0000
2023-05-22T13:20+0000
العالم
روسيا
الجيش الروسي
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وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الـ 24 الساعة الماضية، مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" و17 طائرة دون طيار".وأضاف البيان: "تم اعتراض 5 صواريخ من طراز هيمارس".وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير17 طائرة دون طيار تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق كريمينتس، بيسكي، أولكساندريفكا، فيسيلي من جمهورية دونيتسك الشعبية، سلادكايا بالكا، مارفوبول في مقاطعة زابوروجيه، ومناطق سيرجيفكا وليوبيموفكا، في مقاطعة خيرسون".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التى انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230522/حاكم-بيلغورود-يؤكد-تسلل-مجموعة-تخريب-أوكرانية-إلى-أراضي-المدينة-1077312853.html
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العالم, روسيا, الجيش الروسي

الدفاع الروسية: إسقاط مروحية "مي 8" و17 طائرة دون طيار أوكرانية

12:16 GMT 22.05.2023 (تم التحديث: 13:20 GMT 22.05.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورأطقم المروحيات مي-8 أ إم تي شي المشاركة في العملية العسكرية الروسية، في منطقة خاركوف،اوكرانيا
أطقم المروحيات مي-8 أ إم تي شي المشاركة في العملية العسكرية الروسية، في منطقة خاركوف،اوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إسقاط مروحية أوكرانية طراز "مي - 8" في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ24 الساعة الماضية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الـ 24 الساعة الماضية، مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" و17 طائرة دون طيار".
وأضاف البيان: "تم اعتراض 5 صواريخ من طراز هيمارس".
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير17 طائرة دون طيار تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق كريمينتس، بيسكي، أولكساندريفكا، فيسيلي من جمهورية دونيتسك الشعبية، سلادكايا بالكا، مارفوبول في مقاطعة زابوروجيه، ومناطق سيرجيفكا وليوبيموفكا، في مقاطعة خيرسون".
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12:44 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التى انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:47 GMT
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