https://sputnikarabic.ae/20230522/الدفاع-المجرية-الدول-الأوروبية-التي-ترسل-أسلحة-إلى-أوكرانيا-تخاطر-بأمنها--1077310789.html
الدفاع المجرية: الدول الأوروبية التي ترسل أسلحة إلى أوكرانيا تخاطر بأمنها
الدفاع المجرية: الدول الأوروبية التي ترسل أسلحة إلى أوكرانيا تخاطر بأمنها
صرح وزير الدفاع المجري، كريستوف سالاي بوبروفنيكي، أن الدول الأوروبية التي ترسل أسلحة إلى أوكرانيا تخاطر بأمنها وتقلل من مخزونها الاستراتيجي. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T11:52+0000
2023-05-22T11:52+0000
2023-05-22T11:52+0000
روسيا
المجر
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وقال بوبروفنيكي: "قامت معظم الدول الكبرى في المخاطرة بأمنها وتقليص مخزونها الاستراتيجي، بتسليم الأسلحة والذخيرة والوسائل الأخرى إلى الأوكرانيين".وشدد الوزير على أن المجر ركزت على "تطوير صناعة دفاعية مستقلة" في السنوات الأخيرة.وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن بودابست بحاجة الآن إلى زيادة القدرات العسكرية للبلاد.عارضت المجر باستمرار فرض عقوبات على موارد الطاقة الروسية وشحن الأسلحة إلى أوكرانيا، وفي مارس/آذار 2022، أصدر البرلمان المجري مرسومًا يحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أراضي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230516/إعلام-المجر-لم-توافق-على-تخصيص-شريحة-للمساعدة-العسكرية-لأوكرانيا-1077116121.html
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روسيا, المجر
الدفاع المجرية: الدول الأوروبية التي ترسل أسلحة إلى أوكرانيا تخاطر بأمنها
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صرح وزير الدفاع المجري، كريستوف سالاي بوبروفنيكي، أن الدول الأوروبية التي ترسل أسلحة إلى أوكرانيا تخاطر بأمنها وتقلل من مخزونها الاستراتيجي.
وقال بوبروفنيكي: "قامت معظم الدول الكبرى في المخاطرة بأمنها وتقليص مخزونها الاستراتيجي، بتسليم الأسلحة والذخيرة والوسائل الأخرى إلى الأوكرانيين".
وتابع بوبروفنيكي، "صناعة الدفاع الأوروبية لم تكن مستعدة للطلبات المتزايدة من الجانب الأوكراني، ومن أجل تجديد المخزونات ودعم كييف، فإنها "بحاجة إلى التوسع بطريقة ما".
وشدد الوزير على أن المجر ركزت على "تطوير صناعة دفاعية مستقلة" في السنوات الأخيرة.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن بودابست بحاجة الآن إلى زيادة القدرات العسكرية للبلاد.
ووفقًا له، فإن جيشًا وطنيًا قويًا فقط هو الذي يمكنه ضمان أمن البلاد وأن المجر ستركز بجدية على تعزيز الجيش الوطني في العقد المقبل، حيث لا يمكن للدول الأوروبية الاعتماد على الولايات المتحدة وحدها في الدفاع.
عارضت المجر باستمرار فرض عقوبات على موارد الطاقة الروسية وشحن الأسلحة إلى أوكرانيا، وفي مارس/آذار 2022، أصدر البرلمان المجري مرسومًا يحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أراضي البلاد.