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https://sputnikarabic.ae/20230522/الرئيس-البرازيلي-زيلينسكي-لم-يأت-إلى-اللقاء-الثنائي-على-هامش-قمة-مجموعة-الدول-السبع-1077299317.html
الرئيس البرازيلي: زيلينسكي لم يأت إلى اللقاء الثنائي على هامش قمة مجموعة الدول السبع
الرئيس البرازيلي: زيلينسكي لم يأت إلى اللقاء الثنائي على هامش قمة مجموعة الدول السبع
أعلن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لم يحضر للقاء معه، والذي كان من المقرر عقده على هامش قمة مجموعة دول السبع في... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T06:19+0000
2023-05-22T06:19+0000
العالم
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قال الرئيس البرازيلي "كان من المقرر عقد اجتماع ثنائي مع أوكرانيا وكنا ننتظر وتلقينا معلومات تفيد بأنهم قد تأخروا". وتابع قائلا: "استقبلت رئيس فيتنام وبعد اللقاء، لم يحضر رئيس أوكرانيا. بالتأكيد كان لديه اجتماع آخر، لم أشعر بخيبة أمل، لقد شعرت بالضيق لأنني أرغب في مقابلته لكنه لم يأت".وفي وقت سابق، قال رئيس البرازيل إن على الولايات المتحدة وأوروبا البدء في الحديث عن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وليس تشجيع الصراع. ونصح الرئيس البرازيلي الدول غير المشاركة فيها بتحمل مسؤولية دفع عجلة المفاوضات حول التسوية وتوفير "الحد الأدنى من الشروط" لروسيا لإنهاء هذا الصراع. بالإضافة إلى ذلك، اقترح لولا دا سيلفا إنشاء تنسيق مشابه لمجموعة العشرين لمناقشة الوضع في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230521/إعلام-زيلينسكي-يفر-إلى-اليابان-خلال-المعركة-الحاسمة-في-أرتيوموفسك-1077278861.html
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الرئيس البرازيلي: زيلينسكي لم يأت إلى اللقاء الثنائي على هامش قمة مجموعة الدول السبع

06:19 GMT 22.05.2023
© AFP 2023 / MAURO PIMENTELالرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© AFP 2023 / MAURO PIMENTEL
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أعلن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لم يحضر للقاء معه، والذي كان من المقرر عقده على هامش قمة مجموعة دول السبع في هيروشيما.
قال الرئيس البرازيلي "كان من المقرر عقد اجتماع ثنائي مع أوكرانيا وكنا ننتظر وتلقينا معلومات تفيد بأنهم قد تأخروا".
وتابع قائلا: "استقبلت رئيس فيتنام وبعد اللقاء، لم يحضر رئيس أوكرانيا. بالتأكيد كان لديه اجتماع آخر، لم أشعر بخيبة أمل، لقد شعرت بالضيق لأنني أرغب في مقابلته لكنه لم يأت".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
إعلام: زيلينسكي "يفر" إلى اليابان خلال المعركة الحاسمة في أرتيوموفسك
أمس, 13:11 GMT
وفي وقت سابق، قال رئيس البرازيل إن على الولايات المتحدة وأوروبا البدء في الحديث عن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وليس تشجيع الصراع.
ونصح الرئيس البرازيلي الدول غير المشاركة فيها بتحمل مسؤولية دفع عجلة المفاوضات حول التسوية وتوفير "الحد الأدنى من الشروط" لروسيا لإنهاء هذا الصراع. بالإضافة إلى ذلك، اقترح لولا دا سيلفا إنشاء تنسيق مشابه لمجموعة العشرين لمناقشة الوضع في أوكرانيا.
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