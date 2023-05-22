https://sputnikarabic.ae/20230522/السعودية-تتحرك-لرعاية-السوبر-الأفريقي-الجديد-وعينها-على-مونديال-2030-1077311522.html

السعودية تتحرك لرعاية السوبر الأفريقي الجديد وعينها على مونديال 2030

السعودية تتحرك لرعاية السوبر الأفريقي الجديد وعينها على مونديال 2030

كشفت تقارير إعلامية أن السعودية تجري محادثات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن صفقة بقيمة 200 مليون دولار لرعاية مسابقة دوري السوبر الأفريقي "الجديد"،... 22.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-22T11:53+0000

2023-05-22T11:53+0000

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يأتي ذلك بعد أسبوع من توقيع الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) مذكرة تفاهم تاريخية مدتها خمس سنوات لتعزيز فرص تطوير كرة القدم الأفريقية والسعودية.وبحسب وسائل إعلام رياضية بينها موقع inside world football، فقد عرضت السعودية رعاية هذه المسابقة، مقابل مبلغ 200 مليون دولار (750 مليون ريال سعودي).ومن المقرر إطلاق مسابقة السوبر الأفريقي الجديد، هذا العام، ومع ذلك، قد تتأخر النسخة الأولى من المسابقة حتى موسم 2024-25.يمكن اعتبار الدعم المالي للمملكة العربية السعودية للمسابقة امتدادا إضافيا لتأثير المملكة وطموحاتها في اللعبة العالمية حيث تفكر في تقديم عرض لاستضافة كأس العالم 2030.سيواجه السعوديون عرضا من الرباعية الأمريكية الجنوبية أوروغواي والأرجنتين وباراغواي وتشيلي، الذين يسعون لإقناع ناخبي الفيفا بأن كأس العالم يجب أن تعود إلى المنطقة بعد قرن من استضافة أوروغواي النسخة الأولى من النهائيات العالمية.ومع ذلك، فإن التقارب السعودي مع أفريقيا قد يؤدي إلى تقسيم تصويت الكتلة الأفريقية.في عام 2018، اقترح رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لأول مرة إقامة دوري سوبر أفريقي، وكان حليفه رئيس الكاف باتريس موتسيبي يتقدم ببطء نحو إطلاق مثل هذه المنافسة. ومع ذلك، كان رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يفتقر دائما إلى التفاصيل المتعلقة بكيفية تمويل منظمته للمسابقة. ووعد بجوائز قدرها 100 مليون دولار مع تجاوز القيمة التي يحصل عليها الفريق البطل 10 ملايين دولار.أكد موتسيبي أن "كاف" قد أجرى محادثات بناءة مع مذيعين ومعلقين رياضيين في جميع أنحاء القارة وأن الأمر يتعلق فقط بجلب شركاء من القطاع الخاص، ولكن في وقت أصبحت فيه الشؤون المالية لـ "كاف" أكثر خطورة من أي وقت مضى بعد إلغاء مبلغ مليار دولار، كانت قيمة صفقة حقوق التسويق مع شركة لاجاردير الفرنسية، في عام 2019، فإن الأموال السعودية ستكون أكثر من موضع ترحيب.وفي الأسبوع الماضي، قال موتسيبي في بيان عقب توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد السعودي لكرة القدم: "الاتحاد الأفريقي لكرة القدم متحمس للعمل معًا والشراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير كرة القدم وتنميتها في قارتنا وعلى الصعيد العالمي".وأضاف في إشارة قوية ربما للمفاوضات الجارية لرعاية المملكة السوبر الأفريقي الجديد: "هناك أيضا مجالات محددة للشراكات متبادلة المنفعة التي نناقشها وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".وفي أغسطس/آب 2022، كشف موتسيبي عن إطلاق دوري السوبر الأفريقي الجديد.وبحسب ما أعلن وقتها، ينتظر أن ينطلق دوري السوبر الأفريقي في أغسطس 2023 بمشاركة 24 فريق، وبإجمالي جوائز يقدر بـ100 مليون دولار، على أن يحصل البطل على مبلغ 10 مليون دولار.تفاصيل نظام السوبر الأفريقيبحسب ما أعلنه الكاف، ستشهد البطولة مشاركة 24 ناديا سيتم تقسيمها على 3 مجموعات، حسب المناطق الجغرافية.وستضم المجموعة الأولى أندية دول شمالي أفريقيا، وذلك عبر مشاركة ثمانية أندية تلعب فيما بينها بنظام الدوري من دورين، أى بإجمالي 14 مباراة، وهو ما ينطبق أيضاعلى مجموعتي غرب ووسط أفريقيا، وشرق وجنوب أفريقيا.بعد ذلك، تصعد الأندية صاحبة المراكز الخمسة الأولى من كل مجموعة إلى دور الستة عشر، بإجمالي 15 ناديًا، بالإضافة إلى أفضل فريق صاحب مركز سادس فى الثلاث مجموعات.في المقابل، تلعب الأندية صاحبة المركز السابع فى المجموعات الثلاث والفريق صاحب المركز السادس مباريات فاصلة وحاسمة في دوري من دور واحد للبقاء في دوري السوبر الأفريقي للموسم التالي.وستقام المباريات في الدور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب عبر خوض مواجهات بنظام القرعة الموجهة بحيث لن يواجه فريق خصما من نفس المنطقة الجغرافية، ثم تقام مباريات ربع النهائي ثم نصف النهائي أيضاً بنظام الذهاب والإياب.السعودية.. طموحات كروية عابرة للقاراتفازت المملكة العربية السعودية، في فبراير/شباط الماضي بحق استضافة كأس العالم للأندية FIFA2023، لكن طموحاتها أكبر؛ تسعى المملكة الآن لإعادة حقوق استضافة كأس العالم 2030.هذا على الرغم من حقيقة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من غير المرجح أن يوافق على كأس عالم أخرى في العالم العربي بعد ثماني سنوات فقط من استضافة قطر لنسخة 2022 من البطولة. وهذا هو السبب في أن الرياض تهدف إلى تقديم عرض مشترك مع مصر واليونان، مع التفكير في أن فكرة تقديم عرض من ثلاث قارات ستزيد من فرصها في الفوز.وكما تبدو الأمور، لن تكون اليونان في وضع مثالي للقيام بذلك. ملعب واحد فقط، الملعب الأولمبي 2004 هو ما يلبي حاليًا متطلبات الفيفا، بينما يقوم فريقا باناثينايكوس وباوك اليونانيان ببناء ملاعب جديدة، إلا أنها لن تحتوي على الحد الأدنى من سعة 40.000 متفرج للوفاء بشروط الفيفا. وهذا يعني أن الأمر سيستغرق استثمارات ضخمة لليونان لتلبية متطلبات استضافة كأس العالم.ومع ذلك، وفقا لتقارير إعلامية، قدمت المملكة العربية السعودية لليونان ومصر عرضا مغريا - لتغطية جميع هذه التكاليف إذا وافق البلدان على أن تصبحا جزءا من عرض مشترك لاستضافة كأس العالم 2030.ويصادف أن الرئيس اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تربطه علاقة جيدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي زاره في أثينا العام الماضي.أقام البلدان تعاونا عسكريا وثيقا وأعربا عن رغبتهما في توسيع العلاقات إلى مجالات أخرى. أحد المشاريع الرئيسية هو الكابلات البحرية والأرضية (ممر البيانات من الشرق إلى المتوسط) لنقل البيانات بين اليونان والمملكة العربية السعودية. بالمناسبة، سيربط خط كهرباء تحت البحر قريبا اليونان بمصر، الشريك المحتمل الآخر في كأس العالم.إذا مضت الدول الثلاث قدما وقدمت عرضا مشتركا، فستواجه منافسة شديدة من أمريكا الجنوبية. وأعلنت الأرجنتين وأوروغواي وتشيلي وباراغواي، بطلة كأس العالم السابقة، عن عرضها المشترك بالفعل.ومع ذلك، يعتقد الصحفي ماجد الخليفي، الذي أجرى مقابلة مع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في قطر، أن المملكة العربية السعودية لديها فرصة جيدة للفوز. ويشير إلى العملية التي يحصل فيها جميع أعضاء الفيفا البالغ عددهم 211 على تصويت في انتخابات مفتوحة.وقال "إنه اختيار ذكي للذهاب مع اليونان ومصر كمنظمين"، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بعلاقات قوية في أفريقيا والعالم العربي. علاوة على ذلك، لفت الخليفي إلى أن عرضا مشتركا بخلاف عرض دولة واحدة يبدو أنه يتماشى مع هدف إنفانتينو "لنشر اللعبة بشكل أكبر".بغض النظر عمن سيفوز باستضافة كأس العالم 2030، سيحتاج المنظمون إلى الكثير من النفوذ المالي والتأثير. وقد أظهرت المملكة العربية السعودية بالفعل أنها تلبي هذه المتطلبات.يشار إلى أنه من المتوقع أن يتم اختيار الدولة المستضيفة لكأس العالم 2030 في سبتمبر/أيلول 2024، بحسب ما أعلنه الفيفا في فبراير الماضي.

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