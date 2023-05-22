https://sputnikarabic.ae/20230522/السعودية-تعلن-إعدام-3-أشخاص-بعد-إدانتهم-بالالتحاق-بـ-تنظيمات-إرهابية-خارج-البلاد-1077317742.html

السعودية تعلن إعدام 3 أشخاص بعد إدانتهم بالالتحاق بـ "تنظيمات إرهابية" خارج البلاد

السعودية تعلن إعدام 3 أشخاص بعد إدانتهم بالالتحاق بـ "تنظيمات إرهابية" خارج البلاد

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، إعدام ثلاثة سعوديين، بعد إدانتهم بـ"الالتحاق بمعسكر خارج المملكة خدمة لأحد التنظيمات الإرهابية ضد المملكة،... 22.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-22T14:30+0000

2023-05-22T14:30+0000

2023-05-22T14:30+0000

أخبار السعودية اليوم

السعودية

الأخبار

أخبار الشرق الأوسط

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102897/82/1028978292_0:252:4576:2826_1920x0_80_0_0_85c717f8ff54b7c2f17e0cea86e1c580.jpg

وقالت الداخلية السعودية، في بيان لها، إنه "جرى تنفيذ حكم إعدام "حسن بن عيسى آل مهنا، وحيدر بن حسن مويس، ومحمد بن إبراهيم بن جعفر أمويس"، بعد أن قضت المحكمة الجزائية المختصة بقتلهم تعزيرا"، مشيرة أنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المختصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.وأشار البيان أن "السعوديين الثلاثة التحقوا بمعسكر خارج المملكة لصالح أحد التنظيمات الإرهابية، وتدربوا على الأسلحة والقنابل في معسكراته، وكيفية تشريك القنابل وإبطالها".وذكر البيان أن حسن وحيدر اشتركا في "شراء قارب بحري بغرض تهريب المطلوبين أمنيا خارج المملكة، وقيامهما بالاشتراك في تهريب عدد منهم، واشتراكهما في حيازة أسلحة وذخائر ومخازن سلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي".إلى جانب قيام محمد "باستلام مبلغ مالي لتحديد موقع في البحر يمكن من خلاله تهريب عدد من المطلوبين أمنيًا خارج المملكة، وعدم إبلاغه عمن شاركه في ذلك ودعمه ونسق له"، حسب بيان وزارة الداخلية السعودية.وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في مارس/ آذار 2022، "تنفيذ حكم القتل بعدد ممّن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى".وقالت الداخلية السعودية، في بيان لها، إنه تم "تنفيذ الإعدام بشقيقين قتلا والدتهما وانتهجا المنهج التكفيري، ويمنيين شكلوا مجموعة إرهابية تابعة "للحوثي"، بالإضافة إلى منتمين لتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، مضيفا أن "تنفيذ أحكام الإعدام تمت بعد صدور أحكام بثبوت الإدانة".وتابعت: "أحكام الإعدام طالت أيضا مواطنين أطلقوا النار في قرية الدالوة في الإحساء، ومواطنين وأجانب تخابروا مع جهة أجنبية معادية للمملكة"، بالإضافة إلى "تنفيذ الإعدام بحق مواطنين شكلوا خلايا إرهابية بأوامر من الخارج".وأشار البيان إلى أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على تلك العناصر الإجرامية، التي تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة لهذا الوطن، فكفروا بنعمة الله، واستبدلوها بالضلال والإجرام".

https://sputnikarabic.ae/20220314/المتحدث-باسم-الخارجية-الأمريكية-يعلق-على-تنفيذ-أحكام-الإعدامات-في-السعودية-1059906969.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي