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السودان.. ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 863
السودان.. ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 863
أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع قبل أكثر من شهر إلى 863. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T08:25+0000
2023-05-22T08:25+0000
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جاء ذلك في بيان للنقابة (غير حكومية)، نشرته على حسابها بموقع فيسبوك (تابع لشركة ميتا المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).وقالت نقابة الأطباء: "ما زالت الاشتباكات جارية بين القوات المسلحة و قوات الدعم السريع لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا، يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم".وأضافت: "ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات لــ (863) حالة وفاة، و(3531) حالة إصابة".إلا أن البيان، أكد أن هناك العديد من القتلى والإصابات، لم يتم حصرهم في التقرير "ولم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد".ورغم توقيع العديد من الهدنات بين طرفي القتال، إلا أن القتال ما زال مستمرا، وسط سعي كل طرف نحو ترسيخ وجوده على الأرض في الخرطوم والمدن الرئيسية.يشار إلى أن القتال بين الجيش، وبين قوات الدعم السريع، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.ونتيجة للمعارك التي امتدت لمختلف الولايات السودانية، فقد قتل وأصيب الآلاف، ونزح قرابة مليون سوداني، تاركين مدنهم وقراهم جراء القتال الدائر هناك، في حين تؤكد المنظمات الدولية حاجة قرابة 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني

السودان.. ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 863

08:25 GMT 22.05.2023
© AFP 2023 / -سودانيون يفرون من أحيائهم وسط قتال بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم
سودانيون يفرون من أحيائهم وسط قتال بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© AFP 2023 / -
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أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع قبل أكثر من شهر إلى 863.
جاء ذلك في بيان للنقابة (غير حكومية)، نشرته على حسابها بموقع فيسبوك (تابع لشركة ميتا المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).
وقالت نقابة الأطباء: "ما زالت الاشتباكات جارية بين القوات المسلحة و قوات الدعم السريع لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا، يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم".
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وأضافت: "ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات لــ (863) حالة وفاة، و(3531) حالة إصابة".
إلا أن البيان، أكد أن هناك العديد من القتلى والإصابات، لم يتم حصرهم في التقرير "ولم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد".
ورغم توقيع العديد من الهدنات بين طرفي القتال، إلا أن القتال ما زال مستمرا، وسط سعي كل طرف نحو ترسيخ وجوده على الأرض في الخرطوم والمدن الرئيسية.
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يشار إلى أن القتال بين الجيش، وبين قوات الدعم السريع، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.
ونتيجة للمعارك التي امتدت لمختلف الولايات السودانية، فقد قتل وأصيب الآلاف، ونزح قرابة مليون سوداني، تاركين مدنهم وقراهم جراء القتال الدائر هناك، في حين تؤكد المنظمات الدولية حاجة قرابة 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية.
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