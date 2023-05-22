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https://sputnikarabic.ae/20230522/الكرملين-الاتصالات-بشأن-صفقة-الحبوب-مستمرة-ومدة-التمديد-تنتهي-خلال-شهرين-1077310426.html
الكرملين: الاتصالات بشأن "صفقة الحبوب" مستمرة ومدة التمديد تنتهي خلال شهرين
الكرملين: الاتصالات بشأن "صفقة الحبوب" مستمرة ومدة التمديد تنتهي خلال شهرين
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش يواجه موقفًا غير بناء من جانب بعض الدول الغربية... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T11:58+0000
2023-05-22T11:58+0000
روسيا
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قال بيسكوف للصحفيين: "أحد المؤشرات على أنه بالرغم من كل جهود الأمم المتحدة غوتيريش يواجه موقفًا غير بناء لبعض الغربيين. وهذا يعقد هذه العملية حقا.وأضاف بيسكوف، قائلا: "ربما هذا يعقد تنفيذ الجزء الروسي من مبادرة البحر الأسود، لكن رغم ذلك فإن الاتصالات مستمرة حاليا".وتابع بيسكوف، بالقول: "نعم، تم تمديد الصفقة لمدة شهرين، ولكن شهرين هي فترة قصيرة إلى حد ما وستنتهي بسرعة".
https://sputnikarabic.ae/20230522/مصدر-لـسبوتنيك-عقب-مفاوضات-صعبة--روسيا-تظهر-حسن-النية-بشأن-تمديد-صفقة-الحبوب-1077299216.html
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روسيا

الكرملين: الاتصالات بشأن "صفقة الحبوب" مستمرة ومدة التمديد تنتهي خلال شهرين

11:58 GMT 22.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش يواجه موقفًا غير بناء من جانب بعض الدول الغربية فيما يتعلق بالجزء الروسي من "صفقة الحبوب"، ما يعقد العملية، لكن الاتصالات بشأنه ستستمر.
قال بيسكوف للصحفيين: "أحد المؤشرات على أنه بالرغم من كل جهود الأمم المتحدة غوتيريش يواجه موقفًا غير بناء لبعض الغربيين. وهذا يعقد هذه العملية حقا.
التحضير لمؤتمر توقيع وثائق بشأن قضية الحبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
مصدر لـ"سبوتنيك": عقب مفاوضات صعبة .. روسيا تظهر حسن النية بشأن تمديد صفقة الحبوب
06:24 GMT
وأضاف بيسكوف، قائلا: "ربما هذا يعقد تنفيذ الجزء الروسي من مبادرة البحر الأسود، لكن رغم ذلك فإن الاتصالات مستمرة حاليا".
وتابع بيسكوف، بالقول: "نعم، تم تمديد الصفقة لمدة شهرين، ولكن شهرين هي فترة قصيرة إلى حد ما وستنتهي بسرعة".
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Артиллеристы вооруженных сил РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:47 GMT
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