https://sputnikarabic.ae/20230522/الكرملين-الاتصالات-بشأن-صفقة-الحبوب-مستمرة-ومدة-التمديد-تنتهي-خلال-شهرين-1077310426.html
الكرملين: الاتصالات بشأن "صفقة الحبوب" مستمرة ومدة التمديد تنتهي خلال شهرين
الكرملين: الاتصالات بشأن "صفقة الحبوب" مستمرة ومدة التمديد تنتهي خلال شهرين
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش يواجه موقفًا غير بناء من جانب بعض الدول الغربية... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T11:58+0000
2023-05-22T11:58+0000
2023-05-22T11:58+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054547_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75d5482d79fa0dfd06c26a6062d710e3.jpg
قال بيسكوف للصحفيين: "أحد المؤشرات على أنه بالرغم من كل جهود الأمم المتحدة غوتيريش يواجه موقفًا غير بناء لبعض الغربيين. وهذا يعقد هذه العملية حقا.وأضاف بيسكوف، قائلا: "ربما هذا يعقد تنفيذ الجزء الروسي من مبادرة البحر الأسود، لكن رغم ذلك فإن الاتصالات مستمرة حاليا".وتابع بيسكوف، بالقول: "نعم، تم تمديد الصفقة لمدة شهرين، ولكن شهرين هي فترة قصيرة إلى حد ما وستنتهي بسرعة".
https://sputnikarabic.ae/20230522/مصدر-لـسبوتنيك-عقب-مفاوضات-صعبة--روسيا-تظهر-حسن-النية-بشأن-تمديد-صفقة-الحبوب-1077299216.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054547_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1716a0df4e4440d264e24f97e492a36.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: الاتصالات بشأن "صفقة الحبوب" مستمرة ومدة التمديد تنتهي خلال شهرين
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش يواجه موقفًا غير بناء من جانب بعض الدول الغربية فيما يتعلق بالجزء الروسي من "صفقة الحبوب"، ما يعقد العملية، لكن الاتصالات بشأنه ستستمر.
قال بيسكوف للصحفيين: "أحد المؤشرات على أنه بالرغم من كل جهود الأمم المتحدة غوتيريش يواجه موقفًا غير بناء لبعض الغربيين. وهذا يعقد هذه العملية حقا.
وأضاف بيسكوف، قائلا: "ربما هذا يعقد تنفيذ الجزء الروسي من مبادرة البحر الأسود، لكن رغم ذلك فإن الاتصالات مستمرة حاليا".
وتابع بيسكوف، بالقول: "نعم، تم تمديد الصفقة لمدة شهرين، ولكن شهرين هي فترة قصيرة إلى حد ما وستنتهي بسرعة".