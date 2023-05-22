https://sputnikarabic.ae/20230522/المغرب-يعلن-عن-موقفه-من-الصراع-في-أوكرانيا-1077327092.html

المغرب يعلن عن موقفه من الصراع في أوكرانيا

المغرب يعلن عن موقفه من الصراع في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن المغرب يتخذ موقفا محايدا من الأزمة في أوكرانيا. 22.05.2023, سبوتنيك عربي

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وقال بوريطة، عقب لقاء مع نظيره الأوكراني: "المغرب ليس بأي حال من الأحوال طرفا في الصراع في أوكرانيا".وأضاف: "المغرب لديه علاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا، ويدفع نحو إيجاد حل سلمي لهذا النزاع".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن دميتري كوليبا، ذهب في جولة ثانية لأفريقيا وبدأها في زيارة إلى المغرب.في وقت سابق، أعلن الدبلوماسيون العرب مرارًا وتكرارًا حياد دول المنطقة فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا.وأعلن قادة العالم العربي في البيان الختامي لقمة جامعة الدول العربية، المنعقدة في الجزائر العاصمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، التزامهم بمبدأ الحياد والموقف العربي من الصراع في أوكرانيا.

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