https://sputnikarabic.ae/20230522/الولايات-المتحدة-تقول-إن-زيارة-بن-غفير-للحرم-القدسي-استفزازية-وتصف-خطابه-بالتحريضي-1077297285.html
الولايات المتحدة تقول إن "زيارة" بن غفير للحرم القدسي استفزازية ووصفت خطابه بالتحريضي
الولايات المتحدة تقول إن "زيارة" بن غفير للحرم القدسي استفزازية ووصفت خطابه بالتحريضي
أدانت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الحرم القدسي في القدس، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T02:16+0000
2023-05-22T02:16+0000
2023-05-22T02:30+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
القدس
اقتحام المسجد الأقصى
إسرائيل
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واقتحم بن غفير، الذي يدعو إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة من القضية الفلسطينية، الحرم القدسي يوم الأحد، في ثاني زيارة له منذ يناير إلى الموقع الذي يعتبر مقدسا في اليهودية والإسلام على حد سواء.وأضاف، "نؤكد مجددا الموقف الأمريكي الراسخ الداعم للوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة بالقدس، ونؤكد على الدور الخاص للأردن كوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس".وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها "منزعجة" من قرار الحكومة الإسرائيلية السماح لمواطنيها بإقامة وجود دائم في مستوطنة حومش بشمال الضفة الغربية، والتي وفقا للقانون الإسرائيلي بُنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية خاصة.ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن "هذا الأمر يتعارض مع كل من الالتزام الخطي لرئيس الوزراء السابق شارون لإدارة بوش في عام 2004 والتزامات الحكومة الإسرائيلية الحالية لإدارة بايدن. إن النهوض بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية هو عقبة أمام تحقيق حل الدولتين".في وقت سابق يوم الأحد، حذت السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة حذو مصر والأردن في إدانتهما الشديدة لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الحرم القدسي الشريف.
https://sputnikarabic.ae/20230522/مقتل-ثلاثة-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شمال-الضفة-الغربية-1077297038.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, القدس, اقتحام المسجد الأقصى, إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, القدس, اقتحام المسجد الأقصى, إسرائيل
الولايات المتحدة تقول إن "زيارة" بن غفير للحرم القدسي استفزازية ووصفت خطابه بالتحريضي
02:16 GMT 22.05.2023 (تم التحديث: 02:30 GMT 22.05.2023) تابعنا عبر
أدانت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الحرم القدسي في القدس، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية.
واقتحم بن غفير، الذي يدعو إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة من القضية الفلسطينية، الحرم القدسي يوم الأحد، في ثاني زيارة له منذ يناير إلى الموقع الذي يعتبر مقدسا في اليهودية والإسلام على حد سواء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، "إننا نشعر بالقلق أيضًا من زيارة اليوم الاستفزازية
إلى الحرم القدسي الشريف في القدس والخطاب التحريضي المصاحب لها. لا ينبغي استخدام هذا المكان المقدس لأغراض سياسية، وندعو جميع الأطراف إلى احترام قدسيته".
وأضاف، "نؤكد مجددا الموقف الأمريكي الراسخ الداعم للوضع الراهن التاريخي
في الأماكن المقدسة بالقدس، ونؤكد على الدور الخاص للأردن كوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس".
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها "منزعجة" من قرار الحكومة الإسرائيلية السماح لمواطنيها بإقامة وجود دائم في مستوطنة حومش بشمال الضفة الغربية، والتي وفقا للقانون الإسرائيلي بُنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية خاصة.
ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن "هذا الأمر يتعارض مع كل من الالتزام الخطي لرئيس الوزراء السابق شارون لإدارة بوش في عام 2004 والتزامات الحكومة الإسرائيلية الحالية لإدارة بايدن. إن النهوض بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية هو عقبة أمام تحقيق حل الدولتين".
في وقت سابق يوم الأحد، حذت السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة حذو مصر والأردن في إدانتهما الشديدة لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الحرم القدسي الشريف.