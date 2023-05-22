https://sputnikarabic.ae/20230522/بوريل-نستعد-في-أقرب-وقت-لتسليم-طائرات-إف-16-إلى-أوكرانيا-1077305371.html

بوريل: نستعد في أقرب وقت لتسليم طائرات "إف 16" إلى أوكرانيا

بوريل: نستعد في أقرب وقت لتسليم طائرات "إف 16" إلى أوكرانيا

قال رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إنه يأمل في تسريع تسليم الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا. 22.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-22T08:20+0000

2023-05-22T08:20+0000

2023-05-22T08:20+0000

روسيا

العالم

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وقال بوريل في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "إنها لفكرة جيدة أن مجموعة "السبع" قررت تمهيد الطريق لتزويد أوكرانيا بالمقاتلات التي تحتاجها. وأعتقد أن تدريب الطيارين قد بدأ بالفعل، آمل أن نتمكن في المستقبل القريب من توفير مثل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا".وخلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن خطط فلاديمير زيلينسكي لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات إف -16.ووفقًا لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، ستقرر الولايات المتحدة وحلفاؤها في الأشهر المقبلة من سيزود كييف بهذه الطائرات وعدد الطيارين الأوكرانيين الذين يتم تدريبهم على طائرات إف 16.وقال الرئيس الأمريكي إنه تلقى "تأكيدات قاطعة"من زيلينسكي بأن القوات الأوكرانية لن تستخدم مقاتلات إف-16 الأمريكية لضرب" الأراضي الروسية".وأعلن سوليفان، يوم أمس الأحد، أن واشنطن لا تسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية ، لكن شبه جزيرة القرم لا تعتبرها كذلك.

https://sputnikarabic.ae/20230522/ريابكوف-ردا-على-التصريحات-الأمريكية-بشأن-الهجمات-على-القرم-الجزيرة-روسية-وتهديدات-واشنطن-غير-مسؤولة-1077300218.html

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