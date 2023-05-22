https://sputnikarabic.ae/20230522/بوشيلين-القوات-الروسية-تتقدم-على-محوري-أفديفسكي-ومارينسكي-1077303346.html
بوشيلين: القوات الروسية تتقدم على محوري أفدييفسكي ومارينسكي
بوشيلين: القوات الروسية تتقدم على محوري أفدييفسكي ومارينسكي
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تتقدم على محوري أفدييفسكي ومارينسكي، وذلك على الرغم من استقدام... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T07:56+0000
2023-05-22T07:56+0000
2023-05-22T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تتقدم على محوري أفدييفسكي ومارينسكي، وذلك على الرغم من استقدام احتياطيات إضافية من القوات المسلحة لأوكرانيا.وقال بوشيلين خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "ليس بتلك السرعة، لكننا ما زلنا نحقق التقدم على كل من محوري مارينسكي وأفدييفسكي"، مشيرًا إلى مواصلة نقل احتياطيات إضافية من القوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف بوشيلين، قائلا: "حاليا بمساعدة الرجال الذين حرروا أرتيوموفسك تجري عملية أولية لإزالة الألغام ومن المهم بالنسبة لنا أن نقوم بإزالة الألغام بشكل كامل. هذا عمل شاق وصعب للغاية، بالنظر إلى حجم الأعمال العدائية التي وقعت هناك؛ وبعد ذلك، من الممكن التحدث عن عمل المتخصصين في تقييم حالة جميع المنشآت".
https://sputnikarabic.ae/20230521/سبوتنيك-ترصد-لحظة-رفع-العلم-الروسي-على-آخر-مباني-أرتيوموفسك-المحررة-فيديو-1077282549.html
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روسيا
بوشيلين: القوات الروسية تتقدم على محوري أفدييفسكي ومارينسكي
07:56 GMT 22.05.2023 (تم التحديث: 08:00 GMT 22.05.2023) تابعنا عبر
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تتقدم على محوري أفدييفسكي ومارينسكي، وذلك على الرغم من استقدام احتياطيات إضافية من القوات المسلحة الأوكرانية.
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تتقدم على محوري أفدييفسكي ومارينسكي، وذلك على الرغم من استقدام احتياطيات إضافية من القوات المسلحة لأوكرانيا.
وقال بوشيلين خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "ليس بتلك السرعة، لكننا ما زلنا نحقق التقدم على كل من محوري مارينسكي وأفدييفسكي"، مشيرًا إلى مواصلة نقل احتياطيات إضافية من القوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف بوشيلين، قائلا: "حاليا بمساعدة الرجال الذين حرروا أرتيوموفسك تجري عملية أولية لإزالة الألغام ومن المهم بالنسبة لنا أن نقوم بإزالة الألغام بشكل كامل. هذا عمل شاق وصعب للغاية، بالنظر إلى حجم الأعمال العدائية التي وقعت هناك؛ وبعد ذلك، من الممكن التحدث عن عمل المتخصصين في تقييم حالة جميع المنشآت".