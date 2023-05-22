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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230522/بوشيلين-القوات-الروسية-تتقدم-على-محوري-أفديفسكي-ومارينسكي-1077303346.html
بوشيلين: القوات الروسية تتقدم على محوري أفدييفسكي ومارينسكي
بوشيلين: القوات الروسية تتقدم على محوري أفدييفسكي ومارينسكي
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تتقدم على محوري أفدييفسكي ومارينسكي، وذلك على الرغم من استقدام... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T07:56+0000
2023-05-22T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تتقدم على محوري أفدييفسكي ومارينسكي، وذلك على الرغم من استقدام احتياطيات إضافية من القوات المسلحة لأوكرانيا.وقال بوشيلين خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "ليس بتلك السرعة، لكننا ما زلنا نحقق التقدم على كل من محوري مارينسكي وأفدييفسكي"، مشيرًا إلى مواصلة نقل احتياطيات إضافية من القوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف بوشيلين، قائلا: "حاليا بمساعدة الرجال الذين حرروا أرتيوموفسك تجري عملية أولية لإزالة الألغام ومن المهم بالنسبة لنا أن نقوم بإزالة الألغام بشكل كامل. هذا عمل شاق وصعب للغاية، بالنظر إلى حجم الأعمال العدائية التي وقعت هناك؛ وبعد ذلك، من الممكن التحدث عن عمل المتخصصين في تقييم حالة جميع المنشآت".
https://sputnikarabic.ae/20230521/سبوتنيك-ترصد-لحظة-رفع-العلم-الروسي-على-آخر-مباني-أرتيوموفسك-المحررة-فيديو-1077282549.html
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بوشيلين: القوات الروسية تتقدم على محوري أفدييفسكي ومارينسكي

07:56 GMT 22.05.2023 (تم التحديث: 08:00 GMT 22.05.2023)
© Sputnik . �Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© Sputnik . �Sergey Averin
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تتقدم على محوري أفدييفسكي ومارينسكي، وذلك على الرغم من استقدام احتياطيات إضافية من القوات المسلحة الأوكرانية.
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تتقدم على محوري أفدييفسكي ومارينسكي، وذلك على الرغم من استقدام احتياطيات إضافية من القوات المسلحة لأوكرانيا.
وقال بوشيلين خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "ليس بتلك السرعة، لكننا ما زلنا نحقق التقدم على كل من محوري مارينسكي وأفدييفسكي"، مشيرًا إلى مواصلة نقل احتياطيات إضافية من القوات المسلحة الأوكرانية.
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سبوتنيك" ترصد لحظة رفع العلم الروسي على آخر مباني أرتيوموفسك المحررة... فيديو
أمس, 14:50 GMT
وأضاف بوشيلين، قائلا: "حاليا بمساعدة الرجال الذين حرروا أرتيوموفسك تجري عملية أولية لإزالة الألغام ومن المهم بالنسبة لنا أن نقوم بإزالة الألغام بشكل كامل. هذا عمل شاق وصعب للغاية، بالنظر إلى حجم الأعمال العدائية التي وقعت هناك؛ وبعد ذلك، من الممكن التحدث عن عمل المتخصصين في تقييم حالة جميع المنشآت".
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