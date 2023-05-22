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https://sputnikarabic.ae/20230522/بيسكوف-يوضح-طبيعة-العلاقة-الخاصة-بين-بوتين-وأردوغان-1077318920.html
بيسكوف يوضح طبيعة العلاقة الخاصة بين بوتين وأردوغان
بيسكوف يوضح طبيعة العلاقة الخاصة بين بوتين وأردوغان
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هما سياسيان جادان وهما على... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T14:51+0000
2023-05-22T14:51+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وأشار بيسكوف إلى أن الرئيسيين يتحملان دائما مسؤولية أقوالهما، ويتعاملان مع قضايا محددة تتعلق بالعلاقات الثنائية المتبادلة المنفعة.ولفت بيسكوف إلى أن بوتين وأردوغان يتعاملان مع قضايا محددة تتعلق بالعلاقات الثنائية المتبادلة المنفعة، وهو أمر مهم لشعبي البلدين.وفي وقت سابق، أعلن أردوغان، أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية، فإنه ينوي الحفاظ على السياسة ذاتها في العلاقات مع روسيا ودول أخرى، كما كان من قبل.
https://sputnikarabic.ae/20230522/الكرملين-الاتصالات-بشأن-صفقة-الحبوب-مستمرة-ومدة-التمديد-تنتهي-خلال-شهرين-1077310426.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار تركيا اليوم

بيسكوف يوضح طبيعة العلاقة الخاصة بين بوتين وأردوغان

14:51 GMT 22.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هما سياسيان جادان وهما على مستوى عالٍ من المسؤولية.
وأشار بيسكوف إلى أن الرئيسيين يتحملان دائما مسؤولية أقوالهما، ويتعاملان مع قضايا محددة تتعلق بالعلاقات الثنائية المتبادلة المنفعة.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول سبب الطابع الخاص للعلاقة بين الرئيسين: "بوتين وأردوغان شخصيتان سياسيتان جادتان للغاية، ولديهما خبرة سياسية واسعة ولا تتسمان بالخدع الشعبوية. هما من رجال السياسة والدولة المسؤولين عن كلامهم".

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
الكرملين: الاتصالات بشأن "صفقة الحبوب" مستمرة ومدة التمديد تنتهي خلال شهرين
11:58 GMT
ولفت بيسكوف إلى أن بوتين وأردوغان يتعاملان مع قضايا محددة تتعلق بالعلاقات الثنائية المتبادلة المنفعة، وهو أمر مهم لشعبي البلدين.
وفي وقت سابق، أعلن أردوغان، أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية، فإنه ينوي الحفاظ على السياسة ذاتها في العلاقات مع روسيا ودول أخرى، كما كان من قبل.
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