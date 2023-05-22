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تركيا تعلن تحييد مسؤول الاتصالات في "بي كي كي" بالعراق
تركيا تعلن تحييد مسؤول الاتصالات في "بي كي كي" بالعراق
كشفت مصادر أمنية أن الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد إمره شاهين مسؤول الاتصالات في تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" شمالي العراق. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T09:46+0000
2023-05-22T09:46+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصادر الأمنية، اليوم الإثنين، أن تحييد إمره شاهين تم خلال عملية أمنية بمنطقة غارا شمال العراق.وذكرت المصادر أن شاهين كان يتولى إعداد برامج بشان طرق الاتصال السرية للتنظيم وذلك بتعليمات من القيادي مراد قرايلان.والتحق شاهين بتنظيم "بي كي كي" الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا في عام 2014، ونفذ العديد من العمليات المسلحة ضد القوات التركية، وفقا للأناضول.وأشارت إلى أنه انتقل للعراق وبدأ بإنتاج مواد متفجرة في شماله لصالح التنظيم في عام 2019، ليتولي في عام 2020 وحدة القرصنة في التنظيم.
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الأخبار, أخبار العالم الآن, حزب العمال الكردستاني, أخبار تركيا اليوم, العراق
الأخبار, أخبار العالم الآن, حزب العمال الكردستاني, أخبار تركيا اليوم, العراق

تركيا تعلن تحييد مسؤول الاتصالات في "بي كي كي" بالعراق

09:46 GMT 22.05.2023
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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كشفت مصادر أمنية أن الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد إمره شاهين مسؤول الاتصالات في تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" شمالي العراق.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصادر الأمنية، اليوم الإثنين، أن تحييد إمره شاهين تم خلال عملية أمنية بمنطقة غارا شمال العراق.
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وذكرت المصادر أن شاهين كان يتولى إعداد برامج بشان طرق الاتصال السرية للتنظيم وذلك بتعليمات من القيادي مراد قرايلان.
والتحق شاهين بتنظيم "بي كي كي" الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا في عام 2014، ونفذ العديد من العمليات المسلحة ضد القوات التركية، وفقا للأناضول.
وأشارت إلى أنه انتقل للعراق وبدأ بإنتاج مواد متفجرة في شماله لصالح التنظيم في عام 2019، ليتولي في عام 2020 وحدة القرصنة في التنظيم.
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