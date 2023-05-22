https://sputnikarabic.ae/20230522/تشاووش-أوغلو-القول-بإعادة-جميع-اللاجئين-السوريين-لا-يصح-1077300562.html
تشاووش أوغلو: القول بإعادة جميع اللاجئين السوريين لا يصح
تشاووش أوغلو: القول بإعادة جميع اللاجئين السوريين لا يصح
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنه سيتم إعادة المزيد من اللاجئين السوريين إلى بلادهم لكنه رأى أنه لا يصح القول بأن تركيا ستعيدهم جميعا إلى... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T07:29+0000
2023-05-22T07:29+0000
2023-05-22T07:29+0000
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جاءت تصريحات الوزير التركي خلال مقابلة تلفزيونية، مساء الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".وقال تشاووش أوغلو: "قمنا بإعادة 550 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، وهذا العدد غير كاف وسيتم إعادة المزيد من اللاجئين إلى بلادهم".أوضح أن حكومته ترغب في إرسالهم ليس فقط للمناطق الآمنة، ولكن أيضًا إلى الأماكن التي تسيطر عليها الحكومة السورية.وأضاف وزير الخارجية: "سيعودون، نحن مصممون على إعادتهم لكن يجب أن نفعل ذلك بطريقة تليق بالكرامة الإنسانية".وأوضح أن تركيا أعادت أعداد كبيرة من اللاجئين الأفغان إلى بلادهم حتى بعد وصول حركة طالبان إلى الحكم.وأشار إلى أن هناك قطاعات في تركيا كالزراعة والصناعة، بحاجة إلى يد عاملة، معتبرا أنه لذلك لا يصح القول بإعادة جميع اللاجئين السوريين.
https://sputnikarabic.ae/20230520/تركيا-تمنع-مئات-المهاجرين-من-الدخول-عبر-الحدود-الإيرانية-1077261188.html
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الأخبار, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
تشاووش أوغلو: القول بإعادة جميع اللاجئين السوريين لا يصح
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أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنه سيتم إعادة المزيد من اللاجئين السوريين إلى بلادهم لكنه رأى أنه لا يصح القول بأن تركيا ستعيدهم جميعا إلى بلادهم.
جاءت تصريحات الوزير التركي خلال مقابلة تلفزيونية، مساء الأحد، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال تشاووش أوغلو: "قمنا بإعادة 550 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، وهذا العدد غير كاف وسيتم إعادة المزيد من اللاجئين إلى بلادهم".
أوضح أن حكومته ترغب في إرسالهم ليس فقط للمناطق الآمنة، ولكن أيضًا إلى الأماكن التي تسيطر عليها الحكومة السورية.
وأضاف وزير الخارجية: "سيعودون، نحن مصممون على إعادتهم لكن يجب أن نفعل ذلك بطريقة تليق بالكرامة الإنسانية".
وأوضح أن تركيا أعادت أعداد كبيرة من اللاجئين الأفغان
إلى بلادهم حتى بعد وصول حركة طالبان إلى الحكم.
وأشار إلى أن هناك قطاعات في تركيا كالزراعة والصناعة، بحاجة إلى يد عاملة، معتبرا أنه لذلك لا يصح القول بإعادة جميع اللاجئين السوريين.