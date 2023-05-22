https://sputnikarabic.ae/20230522/تعيين-العميد-علي-أكبر-أحمديان-أمينا-لمجلس-الأمن-القومي-الايراني-خلفا-لشمخاني-1077303445.html

تعيين العميد علي أكبر أحمديان أمينا لمجلس الأمن القومي الإيراني خلفا لشمخاني

تعيين العميد علي أكبر أحمديان أمينا لمجلس الأمن القومي الإيراني خلفا لشمخاني

عين الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس المركز الاستراتيجي للحرس الثوري الإيراني علي أكبر أحمديان، أمينا جديدا للمجلس الأعلى... 22.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-22T07:53+0000

2023-05-22T07:53+0000

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وبدأ أحمديان عمله في الحرس الثوري عام 1980، وكان يعد من كبار قادة الحرس خلال الحرب العراقية الإيرانية، حيث كان مسؤولا عن مقر "نوح" العسكري.وشغل أحمديان منصب رئيس أركان القوة البحرية في الحرس الثوري منذ عام 1985 وحتى نهاية الحرب مع العراق، ونائب قائد القوة البحرية في الحرس من 1989 حتى 1997 قبل تعيينه قائدا لهذه القوة عام 1997 وبقي في منصبه حتى عام 2000.بين عامي 2000 و2007 تولى رئاسة هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري، ثم رئاسة المركز الاستراتيجي لهذه المؤسسة العسكرية من 2007 حتى 2023.وكان علي شمخاني ممثلا للمرشد الإيراني علي خامنئي وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي لمدة 10 سنوات، حيث عُيِّنَ عضوا في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في عام 2013 بقرار من خامنئي ومع تسلم حكومة حسن روحاني مهامها في نفس العام، تولي شمخاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وهذا المجلس مؤسسة أساسية تضع الخطوط العريضة لسياسات الأمن الاستراتيجي في إيران.ووصُف شمخاني مؤخرا بأنه مهندس استعادة العلاقات بين إيران والسعودية، بسبب دوره البارز في المفاوضات التي تمت بين البلدين بوساطة العراق وسلطنة عمان خلال العامين الماضيين، كما أنه كان ممثلا لبلاده في مفاوضات الصين التي انتهت باتفاق بين الرياض وطهران على استعادة العلاقات.وأجرى بعد ذلك زيارتين لدولة الإمارات العربية المتحدة والعراق، وقع خلالهما اتفاقات مع مسؤولي البلدين.

https://sputnikarabic.ae/20230521/وكالة-تابعة-للمجلس-الأعلى-في-إيران-تؤكد-خبر-استقالة-أمين-المجلس-علي-شمخاني-1077293668.html

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