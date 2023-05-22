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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230522/حاكم-بيلغورود-الروسية-يكشف-عن-هجمات-أوكرانية-بواسطة-المسيرات-1077328190.html
حاكم بيلغورود الروسية يكشف عن هجمات أوكرانية بواسطة المسيرات
حاكم بيلغورود الروسية يكشف عن هجمات أوكرانية بواسطة المسيرات
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات الأوكرانية ضربت عدة مناطق في المقاطعة بالمسيرات دون وقوع إصابات. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T22:39+0000
2023-05-22T22:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات بدون طيار
مسيرات
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غلادكوف في قناته على تطبيق "تلغرام"، "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية بوريسوفكا. وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات. أسقطت عبوة ناسفة من طائرة مسيرة على أحد المباني الإدارية، ولم ينتج عنه حريق، تحطم السقف".وكتب غلادكوف، "في غريفورون، هاجمت طائرات بدون طيار منزلين سكنيين خاصين. ونتيجة لإسقاط عبوات ناسفة من الطائرة بدون طيار، اشتعلت النيران. لم تقع إصابات. توجهت جميع الأجهزة العملياتية إلى المكان (الحادث)".وكان حاكم مقاطعة بيلغورود قد أعلن يوم أمس اليوم الاثنين عن إصابة 4 أشخاص واحتراق روضة أطفال وعدد من المنازل بقصف أوكراني على المقاطعة.وكان غلادكوف، قد أفاد، بأن مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية دخلت غريفورون بمقاطعة بيلغورود، وأن القوات العسكرية والأمنية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للقضاء عليها.وبدوره صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، بأن أعمال التخريب الأوكرانية في مدينة بيلغورود، تهدف لصرف الانتباه عن خسارة أوكرانيا لمدينة أرتيوموفسك (باخموت) الاستراتيجية، وتقليل التأثير السياسي لهذه الخسارة.
https://sputnikarabic.ae/20230522/حاكم-بيلغورود-يؤكد-تسلل-مجموعة-تخريب-أوكرانية-إلى-أراضي-المدينة-1077312853.html
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طائرات بدون طيار, مسيرات, روسيا, القوات الأوكرانية
طائرات بدون طيار, مسيرات, روسيا, القوات الأوكرانية

حاكم بيلغورود الروسية يكشف عن هجمات أوكرانية بواسطة المسيرات

22:39 GMT 22.05.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022
تداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات الأوكرانية ضربت عدة مناطق في المقاطعة بالمسيرات دون وقوع إصابات.
موسكو - سبوتنيك. وكتب غلادكوف في قناته على تطبيق "تلغرام"، "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية بوريسوفكا. وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات. أسقطت عبوة ناسفة من طائرة مسيرة على أحد المباني الإدارية، ولم ينتج عنه حريق، تحطم السقف".
وأضاف حاكم بيلغورود، أنه في قرية "بوريسوفكا" قامت طائرة مسيرة بإلقاء عبوة ناسفة بشكل متكرر على مبنى إداري، ولم تقع إصابات.
وكتب غلادكوف، "في غريفورون، هاجمت طائرات بدون طيار منزلين سكنيين خاصين. ونتيجة لإسقاط عبوات ناسفة من الطائرة بدون طيار، اشتعلت النيران. لم تقع إصابات. توجهت جميع الأجهزة العملياتية إلى المكان (الحادث)".
وكان حاكم مقاطعة بيلغورود قد أعلن يوم أمس اليوم الاثنين عن إصابة 4 أشخاص واحتراق روضة أطفال وعدد من المنازل بقصف أوكراني على المقاطعة.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
حاكم بيلغورود يؤكد تسلل مجموعة تخريب أوكرانية إلى أراضي المقاطعة
12:44 GMT
وكان غلادكوف، قد أفاد، بأن مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية دخلت غريفورون بمقاطعة بيلغورود، وأن القوات العسكرية والأمنية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للقضاء عليها.
وبدوره صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، بأن أعمال التخريب الأوكرانية في مدينة بيلغورود، تهدف لصرف الانتباه عن خسارة أوكرانيا لمدينة أرتيوموفسك (باخموت) الاستراتيجية، وتقليل التأثير السياسي لهذه الخسارة.
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