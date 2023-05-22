https://sputnikarabic.ae/20230522/حاكم-بيلغورود-الروسية-يكشف-عن-هجمات-أوكرانية-بواسطة-المسيرات-1077328190.html
حاكم بيلغورود الروسية يكشف عن هجمات أوكرانية بواسطة المسيرات
حاكم بيلغورود الروسية يكشف عن هجمات أوكرانية بواسطة المسيرات
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات الأوكرانية ضربت عدة مناطق في المقاطعة بالمسيرات دون وقوع إصابات. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T22:39+0000
2023-05-22T22:39+0000
2023-05-22T22:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات بدون طيار
مسيرات
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غلادكوف في قناته على تطبيق "تلغرام"، "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية بوريسوفكا. وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات. أسقطت عبوة ناسفة من طائرة مسيرة على أحد المباني الإدارية، ولم ينتج عنه حريق، تحطم السقف".وكتب غلادكوف، "في غريفورون، هاجمت طائرات بدون طيار منزلين سكنيين خاصين. ونتيجة لإسقاط عبوات ناسفة من الطائرة بدون طيار، اشتعلت النيران. لم تقع إصابات. توجهت جميع الأجهزة العملياتية إلى المكان (الحادث)".وكان حاكم مقاطعة بيلغورود قد أعلن يوم أمس اليوم الاثنين عن إصابة 4 أشخاص واحتراق روضة أطفال وعدد من المنازل بقصف أوكراني على المقاطعة.وكان غلادكوف، قد أفاد، بأن مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية دخلت غريفورون بمقاطعة بيلغورود، وأن القوات العسكرية والأمنية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للقضاء عليها.وبدوره صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، بأن أعمال التخريب الأوكرانية في مدينة بيلغورود، تهدف لصرف الانتباه عن خسارة أوكرانيا لمدينة أرتيوموفسك (باخموت) الاستراتيجية، وتقليل التأثير السياسي لهذه الخسارة.
https://sputnikarabic.ae/20230522/حاكم-بيلغورود-يؤكد-تسلل-مجموعة-تخريب-أوكرانية-إلى-أراضي-المدينة-1077312853.html
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طائرات بدون طيار, مسيرات, روسيا, القوات الأوكرانية
طائرات بدون طيار, مسيرات, روسيا, القوات الأوكرانية
حاكم بيلغورود الروسية يكشف عن هجمات أوكرانية بواسطة المسيرات
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات الأوكرانية ضربت عدة مناطق في المقاطعة بالمسيرات دون وقوع إصابات.
موسكو - سبوتنيك. وكتب غلادكوف في قناته على تطبيق "تلغرام"، "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية بوريسوفكا
. وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات. أسقطت عبوة ناسفة من طائرة مسيرة على أحد المباني الإدارية، ولم ينتج عنه حريق، تحطم السقف".
وأضاف حاكم بيلغورود، أنه في قرية "بوريسوفكا" قامت طائرة مسيرة بإلقاء عبوة ناسفة بشكل متكرر على مبنى إداري، ولم تقع إصابات.
وكتب غلادكوف، "في غريفورون، هاجمت طائرات بدون طيار
منزلين سكنيين خاصين. ونتيجة لإسقاط عبوات ناسفة من الطائرة بدون طيار، اشتعلت النيران. لم تقع إصابات. توجهت جميع الأجهزة العملياتية إلى المكان (الحادث)".
وكان حاكم مقاطعة بيلغورود قد أعلن يوم أمس اليوم الاثنين عن إصابة 4 أشخاص واحتراق روضة أطفال وعدد من المنازل بقصف أوكراني على المقاطعة.
وكان غلادكوف، قد أفاد، بأن مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية دخلت غريفورون بمقاطعة بيلغورود، وأن القوات العسكرية والأمنية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للقضاء عليها.
وبدوره صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، بأن أعمال التخريب الأوكرانية في مدينة بيلغورود، تهدف لصرف الانتباه عن خسارة أوكرانيا لمدينة أرتيوموفسك (باخموت) الاستراتيجية، وتقليل التأثير السياسي لهذه الخسارة.