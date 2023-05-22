https://sputnikarabic.ae/20230522/حزب-الله-المناورة-العسكرية-في-جنوب-لبنان-رسالة-ثبات-وجهوزية-لاستعادة-الأرض-1077326805.html

"حزب الله": المناورة العسكرية في جنوب لبنان "رسالة ثبات وجهوزية لاستعادة الأرض"

"حزب الله": المناورة العسكرية في جنوب لبنان "رسالة ثبات وجهوزية لاستعادة الأرض"

أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، أن "المناورة العسكرية التي نفذتها المقاومة، رسالة ثبات وجهوزية مفادها أنها ثابتة لتحقيق الانتصارات وجاهزة ومتأهبة... 22.05.2023, سبوتنيك عربي

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وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، خلال لقاء في مدينة النبطية، إن "الإسرائيلي يفهم معنى هذه المناورة"، مضيفا: "نحن مع لبنان القوي الذي يواجه الكيان الصهيوني وكل معتدٍ ليكون أبناؤه أحرارًا في خياراتهم".وتابع: "نحن مع لبنان القوي الذي يواجه الكيان الصهيوني وكل معتدٍ ليكون أبناؤه أحرارًا في خياراتهم، وهذا الأمر لا عودة للوراء فيه".وشدد على ضرورة أن "يعرف الكيان الإسرائيلي والعالم الداعم له، أن مقاومة حزب الله ليس مقاومة عابرة بل هي متجذرة في الأرض، وهي تطمح إلى أن تحقق التحرير والاستقلال، وهي حاضرة لأن تبذل الغالي والرخيص لاستعادة الأرض والمعنويات والعزة والكرامة".وأجرى "حزب الله" اللبناني، أمس الأحد، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية في أحد معسكراته في الجنوب اللبناني.وذكرت قناة "المنار"، أن "حزب الله" أطلق مناورة عسكرية كبيرة في محاذاة منطقة معلَم مليتا في الجنوب، بمشاركة مقاتلين من مختلف التخصصات العسكرية، وذلك في ظل استعراض لأسلحة وصواريخ وآليات للحزب.وأفادت القناة بأن المناورة العسكرية تأتي قبل أيام من حلول الذكرى الـ23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، في 25 أيار/مايو 2000، داعيا حشدا من الإعلاميين لـ"القيام بجولة في أحد معسكراته في الجنوب لمشاهدة عرض عسكري بالذخيرة الحية، وبعض من عتاد المقاومة، كالصواريخ وسلاح القناصة والمدفعية والمسيرات".وشهدت مناورة "حزب الله" استعراضا للمهارات القتالية الفردية، ومهارات التسلق لعناصر الحزب، فضلا عن عرض على الدراجات النارية، ومناورة حية لعملية أسر.

https://sputnikarabic.ae/20230522/رئيس-الحكومة-اللبنانية-يعلق-على-المناورة-العسكرية-لـحزب-الله-في-معسكراته-في-الجنوب-1077314149.html

https://sputnikarabic.ae/20230521/الجيش-الإسرائيلي-يعلق-على-المناورة-العسكرية-لـحزب-الله-في-جنوب-لبنان-1077280421.html

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