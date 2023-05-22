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https://sputnikarabic.ae/20230522/خامنئي-يصدر-قرارا-بتعيين-علي-شمخاني-في-منصب-جديد-بعد-استقالته-من-منصبه-1077325463.html
خامنئي يصدر قرارا بتعيين علي شمخاني في منصب جديد بعد استقالته من منصبه
خامنئي يصدر قرارا بتعيين علي شمخاني في منصب جديد بعد استقالته من منصبه
أصدر المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، مساء اليوم الاثنين، قرارا "بتنصيب الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T19:28+0000
2023-05-22T19:28+0000
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وقال خامنئي، في مرسوم له، إنه تم "تعين شمخاني عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام ومستشارا سياسيا للمرشد، داعيا الله تعالى التوفيق له"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وعين الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في وقت سابق اليوم، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس المركز الاستراتيجي للحرس الثوري الإيراني، علي أكبر أحمديان، أمينا جديدا للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفا للأدميرال علي شمخاني.وبدأ أحمديان عمله في الحرس الثوري عام 1980، وكان يعدّ من كبار قادة الحرس خلال الحرب العراقية الإيرانية، حيث كان مسؤولا عن مقر "نوح" العسكري.وشغل أحمديان منصب رئيس أركان القوة البحرية في الحرس الثوري منذ عام 1985 وحتى نهاية الحرب مع العراق، ونائب قائد القوة البحرية في الحرس من 1989 حتى 1997، قبل تعيينه قائدا لهذه القوة عام 1997، وبقي في منصبه حتى عام 2000.وبين عامي 2000 و2007، تولى رئاسة هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري، ثم رئاسة المركز الاستراتيجي لهذه المؤسسة العسكرية من 2007 حتى 2023.وأكدت وكالة "نور نيوز"، التابعة للمجلس الأعلى في إيران، أمس الأحد، خبر "استقالة أمين المجلس علي شمخاني"، مشيرة أنه شغل هذا المنصب خلال العشر سنوات الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20230521/وكالة-تابعة-للمجلس-الأعلى-في-إيران-تؤكد-خبر-استقالة-أمين-المجلس-علي-شمخاني-1077293668.html
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خامنئي يصدر قرارا بتعيين علي شمخاني في منصب جديد بعد استقالته من منصبه

19:28 GMT 22.05.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREأمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أصدر المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، مساء اليوم الاثنين، قرارا "بتنصيب الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام ومستشارا سياسيا له".
وقال خامنئي، في مرسوم له، إنه تم "تعين شمخاني عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام ومستشارا سياسيا للمرشد، داعيا الله تعالى التوفيق له"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وعين الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في وقت سابق اليوم، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس المركز الاستراتيجي للحرس الثوري الإيراني، علي أكبر أحمديان، أمينا جديدا للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفا للأدميرال علي شمخاني.
وبدأ أحمديان عمله في الحرس الثوري عام 1980، وكان يعدّ من كبار قادة الحرس خلال الحرب العراقية الإيرانية، حيث كان مسؤولا عن مقر "نوح" العسكري.
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
وكالة تابعة للمجلس الأعلى في إيران تؤكد خبر استقالة أمين المجلس علي شمخاني
أمس, 20:35 GMT
وشغل أحمديان منصب رئيس أركان القوة البحرية في الحرس الثوري منذ عام 1985 وحتى نهاية الحرب مع العراق، ونائب قائد القوة البحرية في الحرس من 1989 حتى 1997، قبل تعيينه قائدا لهذه القوة عام 1997، وبقي في منصبه حتى عام 2000.
وبين عامي 2000 و2007، تولى رئاسة هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري، ثم رئاسة المركز الاستراتيجي لهذه المؤسسة العسكرية من 2007 حتى 2023.
وأكدت وكالة "نور نيوز"، التابعة للمجلس الأعلى في إيران، أمس الأحد، خبر "استقالة أمين المجلس علي شمخاني"، مشيرة أنه شغل هذا المنصب خلال العشر سنوات الماضية.
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