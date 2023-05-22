https://sputnikarabic.ae/20230522/خبير-تحرير-أرتيوموفسك-يوجه-ضربة-معنوية-شديدة-للقوات-الأوكرانية--1077314722.html
خبير: تحرير أرتيوموفسك يوجه ضربة معنوية شديدة للقوات الأوكرانية
خبير: تحرير أرتيوموفسك يوجه ضربة معنوية شديدة للقوات الأوكرانية
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T13:51+0000
2023-05-22T13:51+0000
2023-05-22T13:52+0000
راديو
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خبير: تحرير أرتيوموفسك وجه ضربة معنوية شديدة للقوات الأوكرانية
خبير: تحرير أرتيوموفسك وجه ضربة معنوية شديدة للقوات الأوكرانية
وزارة الدفاع الروسية تعلن بشكل رسمي تحرير مدينة أرتيوموفسك بالكامل، ويقول الخبير في الشأن الروسي د. فائز حوالة:تركيا تؤكد بدء التعاون مع الرئيس السوري لإعادة اللاجئين السوريين لمناطقهم، ويقول المستشار في الحكومة السورية د. عبد القادر عزوز:بدوره، يقول الخبير في الشأن السوري عمر رحمون:إسرائيل تؤكد أن عودة العلاقات بين إيران والسعودية لا تتعارض مع آفاق التطبيع مع المملكة. عن هذا الموضوع، قال الخبير في الشؤون الفلسطينية، د. عبد المهدي مطاوع، لبرنامج "بلا قيود":الاتفاق على هدنة لوقف إطلاق النار في السودان ومصر تأمل بتمديدها. عن هذا الموضوع، يقول الكاتب والخبير بالعلاقات الدولية، د. يسري عبيد، لبرنامجنا:وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغارية، يعتبر أن بلاده مستعدة لمواجهة ضغوط شديدة في الاجتماع المقبل، لمناقشة الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، ويقول الخبير الاقتصادي د. مراد كواشي:وصول أول رائدي فضاء سعوديّين إلى محطة الفضاء الدولية. عن هذا الإنجاز السعودي، قال مستشار هيئة الفضاء السعودية، الدكتور هيثم التويجري، في حديثه لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
بلا قيود, аудио
خبير: تحرير أرتيوموفسك يوجه ضربة معنوية شديدة للقوات الأوكرانية
13:51 GMT 22.05.2023 (تم التحديث: 13:52 GMT 22.05.2023) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
وزارة الدفاع الروسية تعلن بشكل رسمي تحرير مدينة أرتيوموفسك بالكامل، ويقول الخبير في الشأن الروسي د. فائز حوالة:
إن تحرير أرتيوموفسك له أهمية استراتيجية كبيرة، كما وجه ضربة معنوية شديدة للقوات الأوكرانية.
تركيا تؤكد بدء التعاون مع الرئيس السوري لإعادة اللاجئين السوريين لمناطقهم، ويقول المستشار في الحكومة السورية د. عبد القادر عزوز:
إن التوجه الاستراتيجي للدولة السورية، هو كيفية تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية للمواطنيين السوريين في الخارج، والمشاركة بفعالية في إعادة الإعمار والبناء فيها.
بدوره، يقول الخبير في الشأن السوري عمر رحمون:
إن التصريح التركي يأتي ضمن سياق طبيعي لتطور العلاقات السورية التركية، بعد اللقاء الأخير لوزراء خارجية الدول الأربعة في موسكو.
إسرائيل تؤكد أن عودة العلاقات بين إيران والسعودية لا تتعارض مع آفاق التطبيع مع المملكة. عن هذا الموضوع، قال الخبير في الشؤون الفلسطينية، د. عبد المهدي مطاوع، لبرنامج "بلا قيود":
أعتقد أن إسرائيل تعزّي نفسها بعدما بدأت بوادر فشل التحالف الذي كانت تريد بناءه في المنطقة، وهو مبني على العداء مع إيران، ومجرد بدء نوع من التفاهم والتقارب بين طهران والرياض، سيفشل مشروع إسرائيل في قيادة المنطقة.
الاتفاق على هدنة لوقف إطلاق النار في السودان ومصر تأمل بتمديدها. عن هذا الموضوع، يقول الكاتب والخبير بالعلاقات الدولية، د. يسري عبيد، لبرنامجنا:
إن الدور المصري غير فاعل بشكل كبير في هذه الأزمة السودانية، ربما الذي يدير الأمور اليوم هي المملكة العربية السعودية، وبشكل خفي الإمارات العربية المتحدة، بصفتها الداعم الرئيسي لقوات الدعم السريع.
وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغارية، يعتبر أن بلاده مستعدة لمواجهة ضغوط شديدة في الاجتماع المقبل، لمناقشة الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، ويقول الخبير الاقتصادي د. مراد كواشي:
إن العقوبات الاقتصادية الغربية تضر بالدرجة الأولى الدول التي تفرض هذه العقوبات.
وصول أول رائدي فضاء سعوديّين إلى محطة الفضاء الدولية. عن هذا الإنجاز السعودي، قال مستشار هيئة الفضاء السعودية، الدكتور هيثم التويجري، في حديثه لـ"سبوتنيك":
إن المملكة تولي أهمية خاصة للرحلة التي يقوم بها رائدا الفضاء، ريانة برناوي، وعلي القرني، لمحطة الفضاء الدولية، خاصة فيما يتعلق بانعكاسات ما يقومون به على الصعيد الوطني والعالمي.
التفاصيل في الملف الصوتي...