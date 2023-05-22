https://sputnikarabic.ae/20230522/خبير-تحرير-أرتيوموفسك-يوجه-ضربة-معنوية-شديدة-للقوات-الأوكرانية--1077314722.html

خبير: تحرير أرتيوموفسك يوجه ضربة معنوية شديدة للقوات الأوكرانية

خبير: تحرير أرتيوموفسك يوجه ضربة معنوية شديدة للقوات الأوكرانية

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 22.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-22T13:51+0000

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خبير: تحرير أرتيوموفسك وجه ضربة معنوية شديدة للقوات الأوكرانية خبير: تحرير أرتيوموفسك وجه ضربة معنوية شديدة للقوات الأوكرانية

وزارة الدفاع الروسية تعلن بشكل رسمي تحرير مدينة أرتيوموفسك بالكامل، ويقول الخبير في الشأن الروسي د. فائز حوالة:تركيا تؤكد بدء التعاون مع الرئيس السوري لإعادة اللاجئين السوريين لمناطقهم، ويقول المستشار في الحكومة السورية د. عبد القادر عزوز:بدوره، يقول الخبير في الشأن السوري عمر رحمون:إسرائيل تؤكد أن عودة العلاقات بين إيران والسعودية لا تتعارض مع آفاق التطبيع مع المملكة. عن هذا الموضوع، قال الخبير في الشؤون الفلسطينية، د. عبد المهدي مطاوع، لبرنامج "بلا قيود":الاتفاق على هدنة لوقف إطلاق النار في السودان ومصر تأمل بتمديدها. عن هذا الموضوع، يقول الكاتب والخبير بالعلاقات الدولية، د. يسري عبيد، لبرنامجنا:وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغارية، يعتبر أن بلاده مستعدة لمواجهة ضغوط شديدة في الاجتماع المقبل، لمناقشة الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، ويقول الخبير الاقتصادي د. مراد كواشي:وصول أول رائدي فضاء سعوديّين إلى محطة الفضاء الدولية. عن هذا الإنجاز السعودي، قال مستشار هيئة الفضاء السعودية، الدكتور هيثم التويجري، في حديثه لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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