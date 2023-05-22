https://sputnikarabic.ae/20230522/دمشق-تعلق-على-خطاب-زيلينسكي-في-قمة-جدة-1077313869.html
دمشق تعلق على خطاب زيلينسكي في قمة جدة
دمشق تعلق على خطاب زيلينسكي في قمة جدة
صرّحت مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، بثينة شعبان، أن حضور فلاديمير زيلينسكي في قمة جامعة الدول العربية في جدة، كان محاولة فاشلة من قبل الدول الغربية لإثبات... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T13:46+0000
2023-05-22T13:46+0000
2023-05-22T13:46+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وكتبت شعبان في مقال، نشرته صحيفة "الوطن" السورية: "حضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في القمة لم يكن أكثر من محاولة فاشلة من قبل الدول الغربية، التي تريد إثبات أنها لا تزال موجودة".عُقدت قمة جامعة الدول العربية، التي حضرها الرئيس السوري بشار الأسد، لأول مرة منذ 12 عامًا، في جدة في المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الماضي.وتحدث زيلينسكي في القمة، وشكا من أن بعض القادة العرب لا ينتبهون للصراع في أوكرانيا، وأضاف أن أوكرانيا اقترحت "صيغة سلام" تهدف إلى حل الأزمة.وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، إن دعوة زيلينسكي للقمة هي حقيقة أن القادة العرب يسعون لحل الأزمة الأوكرانية، ولديهم علاقات مع موسكو وكييف.
https://sputnikarabic.ae/20230520/ميقاتي-عودة-سوريا-إلى-جامعة-الدول-العربية-عامل-ارتياح-للبنان-1077255501.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
دمشق تعلق على خطاب زيلينسكي في قمة جدة
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صرّحت مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، بثينة شعبان، أن حضور فلاديمير زيلينسكي في قمة جامعة الدول العربية في جدة، كان محاولة فاشلة من قبل الدول الغربية لإثبات أنها ما زالت موجودة.
وكتبت شعبان في مقال، نشرته صحيفة "الوطن" السورية: "حضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في القمة لم يكن أكثر من محاولة فاشلة من قبل الدول الغربية، التي تريد إثبات أنها لا تزال موجودة".
وشددت على أن حضور الرئيس السوري بشار الأسد كان من أهم أحداث قمة الجامعة العربية.
عُقدت قمة جامعة الدول العربية، التي حضرها الرئيس السوري بشار الأسد، لأول مرة منذ 12 عامًا، في جدة في المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الماضي.
وتحدث زيلينسكي في القمة، وشكا من أن بعض القادة العرب لا ينتبهون للصراع في أوكرانيا، وأضاف أن أوكرانيا اقترحت "صيغة سلام" تهدف إلى حل الأزمة.
وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، إن دعوة زيلينسكي للقمة هي حقيقة أن القادة العرب يسعون لحل الأزمة الأوكرانية، ولديهم علاقات مع موسكو وكييف.