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دمشق تعلق على خطاب زيلينسكي في قمة جدة
دمشق تعلق على خطاب زيلينسكي في قمة جدة
صرّحت مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، بثينة شعبان، أن حضور فلاديمير زيلينسكي في قمة جامعة الدول العربية في جدة، كان محاولة فاشلة من قبل الدول الغربية لإثبات... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T13:46+0000
2023-05-22T13:46+0000
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أخبار سوريا اليوم
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وكتبت شعبان في مقال، نشرته صحيفة "الوطن" السورية: "حضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في القمة لم يكن أكثر من محاولة فاشلة من قبل الدول الغربية، التي تريد إثبات أنها لا تزال موجودة".عُقدت قمة جامعة الدول العربية، التي حضرها الرئيس السوري بشار الأسد، لأول مرة منذ 12 عامًا، في جدة في المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الماضي.وتحدث زيلينسكي في القمة، وشكا من أن بعض القادة العرب لا ينتبهون للصراع في أوكرانيا، وأضاف أن أوكرانيا اقترحت "صيغة سلام" تهدف إلى حل الأزمة.وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، إن دعوة زيلينسكي للقمة هي حقيقة أن القادة العرب يسعون لحل الأزمة الأوكرانية، ولديهم علاقات مع موسكو وكييف.
https://sputnikarabic.ae/20230520/ميقاتي-عودة-سوريا-إلى-جامعة-الدول-العربية-عامل-ارتياح-للبنان-1077255501.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

دمشق تعلق على خطاب زيلينسكي في قمة جدة

13:46 GMT 22.05.2023
© Photo / youtube/majed majood / السيف الدمشقي
السيف الدمشقي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© Photo / youtube/majed majood /
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صرّحت مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، بثينة شعبان، أن حضور فلاديمير زيلينسكي في قمة جامعة الدول العربية في جدة، كان محاولة فاشلة من قبل الدول الغربية لإثبات أنها ما زالت موجودة.
وكتبت شعبان في مقال، نشرته صحيفة "الوطن" السورية: "حضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في القمة لم يكن أكثر من محاولة فاشلة من قبل الدول الغربية، التي تريد إثبات أنها لا تزال موجودة".

وشددت على أن حضور الرئيس السوري بشار الأسد كان من أهم أحداث قمة الجامعة العربية.

رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
ميقاتي: عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية عامل ارتياح للبنان
20 مايو, 14:39 GMT
عُقدت قمة جامعة الدول العربية، التي حضرها الرئيس السوري بشار الأسد، لأول مرة منذ 12 عامًا، في جدة في المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الماضي.
وتحدث زيلينسكي في القمة، وشكا من أن بعض القادة العرب لا ينتبهون للصراع في أوكرانيا، وأضاف أن أوكرانيا اقترحت "صيغة سلام" تهدف إلى حل الأزمة.
وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، إن دعوة زيلينسكي للقمة هي حقيقة أن القادة العرب يسعون لحل الأزمة الأوكرانية، ولديهم علاقات مع موسكو وكييف.
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