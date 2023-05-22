https://sputnikarabic.ae/20230522/دولة-أوروبية-يتحدث-سكانها-اللغة-العربية-ما-هي؟-1077308029.html
دولة أوروبية يتحدث سكانها اللغة العربية.. ما هي؟
دولة أوروبية يتحدث سكانها اللغة العربية.. ما هي؟
شهدت أوروبا، على مدى قرون موجات هجرة كبيرة من الدول العربية، مما أدى إلى انتشار اللغة العربية فيها، إلى درجة أن اللغة الرسمية لدولة أوروبية هي اللغة العربية. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T09:53+0000
2023-05-22T09:53+0000
2023-05-22T09:53+0000
مجتمع
منوعات
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار الاتحاد الأوروبي
إيطاليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0a/1048640469_0:34:1921:1114_1920x0_80_0_0_a974645497a05166603c141c6b33e09e.jpg
هناك جزيرة متوسطية تسمى مالطا وهي جزيرة صغيرة ودولة مستقلة تقع في البحر الأبيض المتوسط على بعد 80 كم جنوب إيطاليا، يتحدث سكانها لغة مشتقة من اللغة العربية.و بالإضافة إلى اللغة المالطية المشتقة من العربية، يتحدث سكان الجزر اللغة الإنجليزية. يتم التحدث بهذه اللغات على نطاق واسع في البلاد وتأتي قبل اللغة الإيطالية.مالطا هي واحدة من أصغر البلدان وأكثرها كثافة سكانية في العالم، وقد انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، وأصبحت عضوا في منطقة شنغن في عام 2007.إذا قمت بزيارة مالطا، فلا تقلق، ستشعر وكأنك في بلد عربي، وإذا كنت بحاجة إلى معاملات مادية، يتم نطق الأرقام باللغة المالطية كما لو كانت عربية بالكامل.تعد اللغة المالطية فريدة من نوعها، كونها اللغة السامية الوحيدة المكتوبة بالحروف اللاتينية واللغة السامية الرسمية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي. وفقا لمجلة الإيكونوميست، فإن اللغة المالطية تتكون من اللهجات العربية التي تحدثت في صقلية وإسبانيا في العصور الوسطى.يقول مارتن زميت، أستاذ اللغة العربية بجامعة مالطا إن "العلاقة بين اللغتين المالطية والعربية تصل إلى حد التطابق بقواعد النحو والصرف وغيرها من قواعد اللغة."ويوضح زميت الذي ترجم القرآن الكريم إلى اللغة المالطية، أن الكثير من الكلمات الدينية المسيحية المالطية التي تُستخدم في القداس هي كلمات عربية إسلامية، بينما لا نجد ذلك عند مسيحيي الشرق الأوسط على سبيل المثال.تطورت اللغة المالطية على مدى قرون، حيث التقطت الكلمات من حكامها السابقين، ومنهم الرومان، والمور، والنورمانديون، وفرسان القديس يوحنا، والفرنسيون والبريطانيون، ومع ذلك، تشكل اللغة العربية جوهر اللغة المالطية.لذلك يجد العديد من الأشخاص من البلدان الناطقة باللغة العربية، مثل المغرب، سهولة في التواصل باللغة المالطية المنطوقة. على سبيل المثال فإن الأرقام في المالطية لا يمكن تمييزها فعليا عن العربية.ومالطا هي أيضا بلد كاثوليكي جدا. لكن حتى الترانيم في الكنائس تُغنى بأسلوب عربي واضح.يعود السبب وراء اللغة الوطنية الملونة في مالطا إلى موقعها الاستراتيجي في وسط البحر الأبيض المتوسط. وضع هذا الأرخبيل المالطي في قلب بعض الأحداث التاريخية الأكثر أهمية في العالم، بما في ذلك الحروب بين روما وفينيقيا وقرطاج والمسيحيين والمسلمين. شهدت الجزر أيضا صعود وسقوط نابليون والإمبراطورية البريطانية، حيث كانت كلتا القوتين الاستعماريتين تحكمان مالطا في الماضي.وكان المسلمون قد دخلوا مالطا في نهاية القرن التاسع الميلادي، وبقوا فيها حوالي قرنين، إلا أن دخول لغات أوروبية لاحقا، لم يحل دون بقاء اللهجة العربية المغاربية كلغة التخاطب بين سكان الجزيرة المتوسطية.ويقول بعض المؤرخين إن سكان مالطا هم من أصل عربي، من بقايا العرب الذين عاشوا في الجزيرة منذ نهاية القرن التاسع الميلادي.
https://sputnikarabic.ae/20190819/للحفاظ-على-اللغة-العربية-حملة-مغربية-ضد-إقرار-اللغة-الفرنسية-1042678545.html
https://sputnikarabic.ae/20181219/اللغة-العربي-الجامعة-فرنسا-1037611436.html
https://sputnikarabic.ae/20211122/تراجع-الفرنسية-في-دول-المغرب-العربيهل-تنجح-استراتيجية-التعريب-1050776403.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0a/1048640469_194:0:1725:1148_1920x0_80_0_0_82d672bc648f0f81cf0827680a401ca9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي, إيطاليا
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي, إيطاليا
دولة أوروبية يتحدث سكانها اللغة العربية.. ما هي؟
تابعنا عبر
شهدت أوروبا، على مدى قرون موجات هجرة كبيرة من الدول العربية، مما أدى إلى انتشار اللغة العربية فيها، إلى درجة أن اللغة الرسمية لدولة أوروبية هي اللغة العربية.
هناك جزيرة متوسطية تسمى مالطا وهي جزيرة صغيرة ودولة مستقلة تقع في البحر الأبيض المتوسط على بعد 80 كم جنوب إيطاليا، يتحدث سكانها لغة مشتقة من اللغة العربية
.
و بالإضافة إلى اللغة المالطية المشتقة من العربية، يتحدث سكان الجزر اللغة الإنجليزية. يتم التحدث بهذه اللغات على نطاق واسع في البلاد وتأتي قبل اللغة الإيطالية.
مالطا هي واحدة من أصغر البلدان وأكثرها كثافة سكانية في العالم، وقد انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، وأصبحت عضوا في منطقة شنغن في عام 2007.
إذا قمت بزيارة مالطا
، فلا تقلق، ستشعر وكأنك في بلد عربي، وإذا كنت بحاجة إلى معاملات مادية، يتم نطق الأرقام باللغة المالطية كما لو كانت عربية بالكامل.
تعد اللغة المالطية فريدة من نوعها، كونها اللغة السامية الوحيدة المكتوبة بالحروف اللاتينية واللغة السامية الرسمية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي
. وفقا لمجلة الإيكونوميست، فإن اللغة المالطية تتكون من اللهجات العربية التي تحدثت في صقلية وإسبانيا في العصور الوسطى.
يقول مارتن زميت، أستاذ اللغة العربية بجامعة مالطا إن "العلاقة بين اللغتين المالطية والعربية تصل إلى حد التطابق بقواعد النحو والصرف وغيرها من قواعد اللغة."
ويوضح زميت الذي ترجم القرآن الكريم إلى اللغة المالطية، أن الكثير من الكلمات الدينية المسيحية المالطية التي تُستخدم في القداس هي كلمات عربية
إسلامية، بينما لا نجد ذلك عند مسيحيي الشرق الأوسط على سبيل المثال.
19 ديسمبر 2018, 15:59 GMT
تطورت اللغة المالطية على مدى قرون، حيث التقطت الكلمات من حكامها السابقين، ومنهم الرومان، والمور، والنورمانديون، وفرسان القديس يوحنا، والفرنسيون والبريطانيون، ومع ذلك، تشكل اللغة العربية جوهر اللغة المالطية.
لذلك يجد العديد من الأشخاص من البلدان الناطقة باللغة العربية، مثل المغرب
، سهولة في التواصل باللغة المالطية المنطوقة. على سبيل المثال فإن الأرقام في المالطية لا يمكن تمييزها فعليا عن العربية.
ومالطا هي أيضا بلد كاثوليكي جدا. لكن حتى الترانيم في الكنائس تُغنى بأسلوب عربي واضح.
22 نوفمبر 2021, 15:26 GMT
يعود السبب وراء اللغة الوطنية الملونة في مالطا إلى موقعها الاستراتيجي في وسط البحر الأبيض المتوسط. وضع هذا الأرخبيل المالطي في قلب بعض الأحداث التاريخية الأكثر أهمية في العالم، بما في ذلك الحروب بين روما وفينيقيا وقرطاج والمسيحيين والمسلمين. شهدت الجزر أيضا صعود وسقوط نابليون
والإمبراطورية البريطانية، حيث كانت كلتا القوتين الاستعماريتين تحكمان مالطا في الماضي.
وكان المسلمون قد دخلوا مالطا في نهاية القرن التاسع الميلادي، وبقوا فيها حوالي قرنين، إلا أن دخول لغات أوروبية لاحقا، لم يحل دون بقاء اللهجة العربية المغاربية كلغة التخاطب بين سكان الجزيرة المتوسطية.
ويقول بعض المؤرخين إن سكان مالطا هم من أصل عربي، من بقايا العرب الذين عاشوا في الجزيرة منذ نهاية القرن التاسع الميلادي.