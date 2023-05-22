https://sputnikarabic.ae/20230522/دولة-أوروبية-يتحدث-سكانها-اللغة-العربية-ما-هي؟-1077308029.html

دولة أوروبية يتحدث سكانها اللغة العربية.. ما هي؟

دولة أوروبية يتحدث سكانها اللغة العربية.. ما هي؟

شهدت أوروبا، على مدى قرون موجات هجرة كبيرة من الدول العربية، مما أدى إلى انتشار اللغة العربية فيها، إلى درجة أن اللغة الرسمية لدولة أوروبية هي اللغة العربية. 22.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-22T09:53+0000

2023-05-22T09:53+0000

2023-05-22T09:53+0000

مجتمع

منوعات

أخبار العالم الآن

الأخبار

أخبار الاتحاد الأوروبي

إيطاليا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0a/1048640469_0:34:1921:1114_1920x0_80_0_0_a974645497a05166603c141c6b33e09e.jpg

هناك جزيرة متوسطية تسمى مالطا وهي جزيرة صغيرة ودولة مستقلة تقع في البحر الأبيض المتوسط على بعد 80 كم جنوب إيطاليا، يتحدث سكانها لغة مشتقة من اللغة العربية.و بالإضافة إلى اللغة المالطية المشتقة من العربية، يتحدث سكان الجزر اللغة الإنجليزية. يتم التحدث بهذه اللغات على نطاق واسع في البلاد وتأتي قبل اللغة الإيطالية.مالطا هي واحدة من أصغر البلدان وأكثرها كثافة سكانية في العالم، وقد انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، وأصبحت عضوا في منطقة شنغن في عام 2007.إذا قمت بزيارة مالطا، فلا تقلق، ستشعر وكأنك في بلد عربي، وإذا كنت بحاجة إلى معاملات مادية، يتم نطق الأرقام باللغة المالطية كما لو كانت عربية بالكامل.تعد اللغة المالطية فريدة من نوعها، كونها اللغة السامية الوحيدة المكتوبة بالحروف اللاتينية واللغة السامية الرسمية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي. وفقا لمجلة الإيكونوميست، فإن اللغة المالطية تتكون من اللهجات العربية التي تحدثت في صقلية وإسبانيا في العصور الوسطى.يقول مارتن زميت، أستاذ اللغة العربية بجامعة مالطا إن "العلاقة بين اللغتين المالطية والعربية تصل إلى حد التطابق بقواعد النحو والصرف وغيرها من قواعد اللغة."ويوضح زميت الذي ترجم القرآن الكريم إلى اللغة المالطية، أن الكثير من الكلمات الدينية المسيحية المالطية التي تُستخدم في القداس هي كلمات عربية إسلامية، بينما لا نجد ذلك عند مسيحيي الشرق الأوسط على سبيل المثال.تطورت اللغة المالطية على مدى قرون، حيث التقطت الكلمات من حكامها السابقين، ومنهم الرومان، والمور، والنورمانديون، وفرسان القديس يوحنا، والفرنسيون والبريطانيون، ومع ذلك، تشكل اللغة العربية جوهر اللغة المالطية.لذلك يجد العديد من الأشخاص من البلدان الناطقة باللغة العربية، مثل المغرب، سهولة في التواصل باللغة المالطية المنطوقة. على سبيل المثال فإن الأرقام في المالطية لا يمكن تمييزها فعليا عن العربية.ومالطا هي أيضا بلد كاثوليكي جدا. لكن حتى الترانيم في الكنائس تُغنى بأسلوب عربي واضح.يعود السبب وراء اللغة الوطنية الملونة في مالطا إلى موقعها الاستراتيجي في وسط البحر الأبيض المتوسط. وضع هذا الأرخبيل المالطي في قلب بعض الأحداث التاريخية الأكثر أهمية في العالم، بما في ذلك الحروب بين روما وفينيقيا وقرطاج والمسيحيين والمسلمين. شهدت الجزر أيضا صعود وسقوط نابليون والإمبراطورية البريطانية، حيث كانت كلتا القوتين الاستعماريتين تحكمان مالطا في الماضي.وكان المسلمون قد دخلوا مالطا في نهاية القرن التاسع الميلادي، وبقوا فيها حوالي قرنين، إلا أن دخول لغات أوروبية لاحقا، لم يحل دون بقاء اللهجة العربية المغاربية كلغة التخاطب بين سكان الجزيرة المتوسطية.ويقول بعض المؤرخين إن سكان مالطا هم من أصل عربي، من بقايا العرب الذين عاشوا في الجزيرة منذ نهاية القرن التاسع الميلادي.

https://sputnikarabic.ae/20190819/للحفاظ-على-اللغة-العربية-حملة-مغربية-ضد-إقرار-اللغة-الفرنسية-1042678545.html

https://sputnikarabic.ae/20181219/اللغة-العربي-الجامعة-فرنسا-1037611436.html

https://sputnikarabic.ae/20211122/تراجع-الفرنسية-في-دول-المغرب-العربيهل-تنجح-استراتيجية-التعريب-1050776403.html

إيطاليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي, إيطاليا